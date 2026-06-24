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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260624/برلماني-أوروبي-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-فشلت-في-تحقيق-أهدافها-1114643207.html
برلماني أوروبي: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا فشلت في تحقيق أهدافها
برلماني أوروبي: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا فشلت في تحقيق أهدافها
سبوتنيك عربي
أكد عضو البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ، فرناند كارتهايزر، اليوم الأربعاء، أن سياسة العقوبات الأوروبية ضد روسيا فشلت في تحقيق أهدافها المرجوة. 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T01:00+0000
2026-06-24T01:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
روسيا
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وقال كارتهايزر في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: "بالنسبة لي، هذا يثبت مرة أخرى، في إشارة إلى سياسة العقوبات الأوروبية، أن هذه العقوبات عديمة الفائدة لأنها فشلت في تحقيق الهدف المنشود".ويذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض 20 حزمة من العقوبات ضد روسيا منذ عام 2022، ويواصل العمل على إعداد حزم جديدة تستهدف قطاعات اقتصادية ومالية وصناعية مختلفة، في إطار الضغوط الغربية المستمرة على موسكو.خلفية:وتدعي بروكسل أن العقوبات تهدف إلى تقليص القدرات الاقتصادية والعسكرية الروسية والحد من الإيرادات التي تدعم العمليات العسكرية، بينما تؤكد موسكو أن هذه الإجراءات غير قانونية وتسببت في تداعيات اقتصادية سلبية على الدول الأوروبية نفسها، خصوصًا في مجالات الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد.كما تشهد بعض الدول الأوروبية نقاشات متزايدة بشأن فعالية العقوبات على المدى الطويل، في ظل استمرار النزاع في أوكرانيا وتباين التقديرات بشأن تأثير القيود الغربية على الاقتصاد الروسي مقارنة بتأثيرها على اقتصادات الاتحاد الأوروبي.
https://sarabic.ae/20260618/بلغاريا-لن-ندعم-أي-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-تضر-باقتصادنا-الوطني-1114492286.html
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العقوبات الأمريكية ضد روسيا, روسيا
العقوبات الأمريكية ضد روسيا, روسيا

برلماني أوروبي: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا فشلت في تحقيق أهدافها

01:00 GMT 24.06.2026 (تم التحديث: 01:48 GMT 24.06.2026)
© Sputnik . Алексей Витвицкийأعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© Sputnik . Алексей Витвицкий
تابعنا عبر
أكد عضو البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ، فرناند كارتهايزر، اليوم الأربعاء، أن سياسة العقوبات الأوروبية ضد روسيا فشلت في تحقيق أهدافها المرجوة.
وقال كارتهايزر في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: "بالنسبة لي، هذا يثبت مرة أخرى، في إشارة إلى سياسة العقوبات الأوروبية، أن هذه العقوبات عديمة الفائدة لأنها فشلت في تحقيق الهدف المنشود".
وأشار البرلماني الأوروبي إلى أن العقوبات لم تنجح في إحداث التغيير السياسي أو الاقتصادي الذي كانت تسعى إليه الدول الأوروبية، معتبرًا أن استمرار فرض القيود الاقتصادية يستدعي إعادة تقييم لفعالية هذه السياسة وتداعياتها على جميع الأطراف.
ويذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض 20 حزمة من العقوبات ضد روسيا منذ عام 2022، ويواصل العمل على إعداد حزم جديدة تستهدف قطاعات اقتصادية ومالية وصناعية مختلفة، في إطار الضغوط الغربية المستمرة على موسكو.
خلفية:
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وتدعي بروكسل أن العقوبات تهدف إلى تقليص القدرات الاقتصادية والعسكرية الروسية والحد من الإيرادات التي تدعم العمليات العسكرية، بينما تؤكد موسكو أن هذه الإجراءات غير قانونية وتسببت في تداعيات اقتصادية سلبية على الدول الأوروبية نفسها، خصوصًا في مجالات الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد.
كما تشهد بعض الدول الأوروبية نقاشات متزايدة بشأن فعالية العقوبات على المدى الطويل، في ظل استمرار النزاع في أوكرانيا وتباين التقديرات بشأن تأثير القيود الغربية على الاقتصاد الروسي مقارنة بتأثيرها على اقتصادات الاتحاد الأوروبي.
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