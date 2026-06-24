https://sarabic.ae/20260624/برلماني-أوروبي-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-فشلت-في-تحقيق-أهدافها-1114643207.html

برلماني أوروبي: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا فشلت في تحقيق أهدافها

برلماني أوروبي: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا فشلت في تحقيق أهدافها

سبوتنيك عربي

أكد عضو البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ، فرناند كارتهايزر، اليوم الأربعاء، أن سياسة العقوبات الأوروبية ضد روسيا فشلت في تحقيق أهدافها المرجوة. 24.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-24T01:00+0000

2026-06-24T01:00+0000

2026-06-24T01:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العقوبات الأمريكية ضد روسيا

روسيا

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وقال كارتهايزر في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: "بالنسبة لي، هذا يثبت مرة أخرى، في إشارة إلى سياسة العقوبات الأوروبية، أن هذه العقوبات عديمة الفائدة لأنها فشلت في تحقيق الهدف المنشود".ويذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض 20 حزمة من العقوبات ضد روسيا منذ عام 2022، ويواصل العمل على إعداد حزم جديدة تستهدف قطاعات اقتصادية ومالية وصناعية مختلفة، في إطار الضغوط الغربية المستمرة على موسكو.خلفية:وتدعي بروكسل أن العقوبات تهدف إلى تقليص القدرات الاقتصادية والعسكرية الروسية والحد من الإيرادات التي تدعم العمليات العسكرية، بينما تؤكد موسكو أن هذه الإجراءات غير قانونية وتسببت في تداعيات اقتصادية سلبية على الدول الأوروبية نفسها، خصوصًا في مجالات الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد.كما تشهد بعض الدول الأوروبية نقاشات متزايدة بشأن فعالية العقوبات على المدى الطويل، في ظل استمرار النزاع في أوكرانيا وتباين التقديرات بشأن تأثير القيود الغربية على الاقتصاد الروسي مقارنة بتأثيرها على اقتصادات الاتحاد الأوروبي.

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العقوبات الأمريكية ضد روسيا, روسيا