https://sarabic.ae/20260618/بلغاريا-لن-ندعم-أي-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-تضر-باقتصادنا-الوطني-1114492286.html
بلغاريا: لن ندعم أي عقوبات جديدة ضد روسيا تضر باقتصادنا الوطني
بلغاريا: لن ندعم أي عقوبات جديدة ضد روسيا تضر باقتصادنا الوطني
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف، أن بلاده مستعدة لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا داخل الاتحاد الأوروبي، محذرا من تداعيات... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال راديف خلال تصريحات صحفية في بروكسل: "أنا مهتم بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية لأنها أسهمت في تحريرنا من خمسة قرون من العبودية العثمانية".وأضاف: "نحن عائلة واحدة. لذا، يجب أن يكون للكنيسة الأرثوذكسية البلغارية رأيها أيضًا عند مناقشة مثل هذه العقوبات. كيف تُسهم هذه العقوبات تحديدًا في إنهاء الحرب؟ نعم، سنستخدم حق النقض ضدها".وتابع: "لكنني أعتقد أن زمن الحروب الصليبية قد ولى. لطالما دافعت بلغاريا عن مصالحها، لا سيما في مجال الطاقة. لن نسمح بفرض عقوبات من شأنها أن تؤثر سلباً على الاقتصاد البلغاري".رغم عراقيل السفر.. منتخب روسيا للجمباز يصل إلى بلغاريا للمشاركة في بطولة أوروبارئيس الوزراء البلغاري يدعو أوروبا إلى المشاركة في مفاوضات التسوية الأوكرانية
https://sarabic.ae/20260526/رغم-عراقيل-السفر-منتخب-روسيا-للجمباز-يصل-إلى-بلغاريا-للمشاركة-في-بطولة-أوروبا--1113753153.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, بلغاريا
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, بلغاريا
بلغاريا: لن ندعم أي عقوبات جديدة ضد روسيا تضر باقتصادنا الوطني
أعلن رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف، أن بلاده مستعدة لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا داخل الاتحاد الأوروبي، محذرا من تداعيات اقتصادية، ومؤكدا رفضه إدراج قطاع الطاقة والكنيسة الأرثوذكسية ضمن إجراءات العقوبات.
وقال راديف خلال تصريحات صحفية في بروكسل: "أنا مهتم بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية لأنها أسهمت في تحريرنا من خمسة قرون من العبودية العثمانية".
وتابع: "أنتم تعلمون هذا جيدًا. وقد أوضحت لكم سابقًا أنني لست مهتمًا بما يفعله البطريرك كيريل، بل أنا مهتم بالمجتمع الروسي بأكمله، الذي يضم هذه الكنيسة، الأرثوذكسية الشرقية، تمامًا مثل كنيستنا".
وأضاف: "نحن عائلة واحدة. لذا، يجب أن يكون للكنيسة الأرثوذكسية البلغارية رأيها أيضًا عند مناقشة مثل هذه العقوبات. كيف تُسهم هذه العقوبات تحديدًا في إنهاء الحرب؟ نعم، سنستخدم حق النقض ضدها".
وفي وقت سابق من صباح اليوم الخميس، صرح رئيس الوزراء بأن "الحرب قد تجاوزت الخنادق" وامتدت لتشمل الاقتصاد والطاقة والرياضة والثقافة، وهي الآن تحاول أن تشمل الدين أيضًا.
وتابع: "لكنني أعتقد أن زمن الحروب الصليبية قد ولى. لطالما دافعت بلغاريا عن مصالحها، لا سيما في مجال الطاقة. لن نسمح بفرض عقوبات من شأنها أن تؤثر سلباً على الاقتصاد البلغاري".