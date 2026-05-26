https://sarabic.ae/20260526/رغم-عراقيل-السفر-منتخب-روسيا-للجمباز-يصل-إلى-بلغاريا-للمشاركة-في-بطولة-أوروبا--1113753153.html
رغم عراقيل السفر.. منتخب روسيا للجمباز يصل إلى بلغاريا للمشاركة في بطولة أوروبا
رغم عراقيل السفر.. منتخب روسيا للجمباز يصل إلى بلغاريا للمشاركة في بطولة أوروبا
سبوتنيك عربي
وصل فريق الجمباز الإيقاعي الروسي إلى مدينة فارنا البلغارية، اليوم الثلاثاء، حيث تُقام بطولة أوروبا 2026 للجمباز، خلال الفترة من 27 إلى 31 مايو/ أيار الجاري،... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-26T12:07+0000
2026-05-26T12:07+0000
2026-05-26T12:07+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
جمباز
الخطوط الجوية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104208/30/1042083082_0:0:3135:1763_1920x0_80_0_0_e8b0481e9a588fe15b4bcdbbe36c0386.jpg
وكان الاتحاد الروسي للجمباز خطط للاستعانة برحلة طيران مستأجرة عبر شركة طيران تركية لنقل أعضاء الفريق إلى فارنا، نظرًا لندرة التذاكر على الرحلات المنتظمة من إسطنبول، إلا أن الموافقة على هذه الرحلة واجهت بعض الإجراءات الروتينية من قبل سلطات الطيران البلغارية، ما استدعى البحث عن بدائل سريعة.وتُعد بطولة أوروبا الحالية أول مشاركة دولية كبرى للاعبي الجمباز الروس منذ عودتهم إلى المنافسات الدولية، حيث ستُحدَّد نتائج هذه البطولة القارية حصص التأهل لبطولة العالم."ازدواجية المعايير" تقصي ناشئات روسيا عن كأس أوروبا للجمباز 2026روسيا تحصد الذهب في كأس العالم للجمباز الإيقاعي بأداء مميز.. فيديو
https://sarabic.ae/20260518/بعد-سنوات-من-القيود-الجمباز-الدولي-ينهي-حقبة-الحياد-للرياضيين-الروس-1113503250.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104208/30/1042083082_269:0:2998:2047_1920x0_80_0_0_aa0d004f825bec023b873e8f0beaec96.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, جمباز, الخطوط الجوية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, جمباز, الخطوط الجوية
رغم عراقيل السفر.. منتخب روسيا للجمباز يصل إلى بلغاريا للمشاركة في بطولة أوروبا
وصل فريق الجمباز الإيقاعي الروسي إلى مدينة فارنا البلغارية، اليوم الثلاثاء، حيث تُقام بطولة أوروبا 2026 للجمباز، خلال الفترة من 27 إلى 31 مايو/ أيار الجاري، وذلك بعد تجاوز بعض الصعوبات الإدارية، التي رافقت ترتيبات رحلتهم من إسطنبول.
وكان الاتحاد الروسي للجمباز خطط للاستعانة برحلة طيران مستأجرة عبر شركة طيران تركية لنقل أعضاء الفريق إلى فارنا، نظرًا لندرة التذاكر على الرحلات المنتظمة من إسطنبول، إلا أن الموافقة على هذه الرحلة واجهت بعض الإجراءات الروتينية من قبل سلطات الطيران البلغارية، ما استدعى البحث عن بدائل سريعة.
وبفضل التنسيق السريع مع الخطوط الجوية التركية، تم استبدال الطائرة المخصصة لرحلة إسطنبول–فارنا برحلة أخرى ذات سعة أكبر، ما أتاح للوفد الروسي بأكمله الوصول إلى مقر البطولة في الوقت المناسب، وهو ما أعرب عنه الاتحاد الروسي للجمباز ببالغ الامتنان لشركة الخطوط الجوية التركية.
كما واجه عدد من ممثلي وسائل الإعلام الروسية بعض الصعوبات في الحصول على تأشيرات دخول لتغطية فعاليات البطولة في بلغاريا، وفق إجراءات أمنية متبعة، وذلك حسب ما سبق أن نشرته وكالة "تاس" للأنباء.
وتُعد بطولة أوروبا الحالية أول مشاركة دولية كبرى للاعبي الجمباز الروس منذ عودتهم إلى المنافسات الدولية، حيث ستُحدَّد نتائج هذه البطولة القارية حصص التأهل لبطولة العالم.