رئيس الوزراء البلغاري يدعو أوروبا إلى المشاركة في مفاوضات التسوية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
دعا رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، في برلين، أوروبا إلى المشاركة في المفاوضات بشأن تسوية الأزمة... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
وردًا على سؤال حول المفاوضات المحتملة لإنهاء الصراع في أوكرانيا، اعتبر راديف أنه "من المهم لأوروبا إيجاد توازن بين الأدوات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية".وذكرت وكالة الأنباء البلغارية (BTA)، أن رئيس الوزراء البلغاري أعرب أيضًا عن أمله في أن تبدأ المفاوضات بشأن أوكرانيا "قريبًا".وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ردًا على أسئلة الصحفيين حول وسيط محتمل في المفاوضات مع أوروبا، عن رأيه بأنه يفضل شخصيًا المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، لكنه أشار إلى أنه "على الأوروبيين اختيار زعيم يثقون به، ولم يدلِ بتصريحات حادة ضد روسيا". وشدد بوتين على أن "أوروبا، وليس روسيا، هي التي رفضت التفاوض".من جانبه، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن "روسيا مستعدة للحوار بالقدر الذي يستعد له الأوروبيون".
دعا رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، في برلين، أوروبا إلى المشاركة في المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، موضحًا أن "الوقت قد حان لكي تبدأ أوروبا بالمشاركة في المفاوضات"، وفق تعبيره.
وردًا على سؤال حول المفاوضات المحتملة لإنهاء الصراع في أوكرانيا، اعتبر راديف أنه "من المهم لأوروبا إيجاد توازن بين الأدوات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية".
وأضاف رئيس الوزراء البلغاري: "لقد حان وقت الدبلوماسية، لأن الحرب الطويلة تستنزف جميع الأطراف... بالنسبة لنا، لا يهم إن كان مفاوضًا واحدًا أو فريقًا. المهم هو أن تبدأ المفاوضات".
وذكرت وكالة الأنباء البلغارية (BTA)، أن رئيس الوزراء البلغاري أعرب أيضًا عن أمله في أن تبدأ المفاوضات بشأن أوكرانيا "قريبًا".
وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ردًا على أسئلة الصحفيين حول وسيط محتمل في المفاوضات مع أوروبا، عن رأيه بأنه يفضل شخصيًا المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، لكنه أشار إلى أنه "على الأوروبيين اختيار زعيم يثقون به، ولم يدلِ بتصريحات حادة ضد روسيا". وشدد بوتين على أن "أوروبا، وليس روسيا، هي التي رفضت التفاوض".
وكان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أعلن في وقت سابق، أنه يناقش مع قادة الاتحاد الأوروبي الاستعداد لإجراء مفاوضات مع روسيا، عندما "يحين الوقت المناسب لذلك".
من جانبه، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن "روسيا مستعدة للحوار بالقدر الذي يستعد له الأوروبيون".