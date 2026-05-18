الاتحاد الأوروبي يرفض مناقشة ترشيح كالاس كمفاوضة مع روسيا
ذكرت أنيتا هيبر، المتحدثة باسم السلك الدبلوماسي الأوروبي، في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لن يناقشوا ترشيح كايا كالاس، مسؤولة... 18.05.2026, سبوتنيك عربي
ذكرت أنيتا هيبر، المتحدثة باسم السلك الدبلوماسي الأوروبي، في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لن يناقشوا ترشيح كايا كالاس، مسؤولة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، كمفاوضة مع روسيا خلال اجتماعهم غير الرسمي المقرر عقده يومي 27 و28 مايو/أيار.
وأضافت هيبر في تصريحات صحفية رداً على سؤال الصحفيين عما إذا كان يجري مناقشة مشاركة كايا كالاس، مسؤولة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، كمفاوضة عن الاتحاد الأوروبي في عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا، أنه "سنناقش مطالبنا من موسكو، وما نرغب في مناقشته، وموقفنا المشترك. المسألة تتعلق بما سنناقشه، وليس بمن سيناقشه (نيابةً عن الاتحاد الأوروبي)".
ويوم الخميس الفائت، قالت المفوضة الأوروبية السابقة لشؤون الطاقة، كادري سيمسون، بأن كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، التي أدلت في الآونة الأخيرة بعدد من التصريحات المثيرة للجدل حول روسيا، "لا يمكنها أن تُصبح وسيطة أوروبية في حوار مع روسيا، فهي ليست على هذا المستوى".
وكانت كالاس اقترحت، في وقت سابق ، إمكانية توليها دور الوسيطة نيابة عن الاتحاد الأوروبي في أي حوار مُستقبلي مع روسيا، إلا أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعربت لاحقا عن تشكيكها في ذلك.
وكان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قد أعلن، في وقت سابق، أنه يناقش مع قادة الاتحاد الأوروبي الاستعداد لإجراء مفاوضات مع روسيا عندما "يحين الوقت المناسب لذلك".
من جانبه، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن روسيا مستعدة للحوار بالقدر الذي يستعد له الأوروبيون.