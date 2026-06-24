https://sarabic.ae/20260624/ترامب-واشنطن-ستفرج-عن-جزء-من-الأموال-الإيرانية-على-أن-تستخدم-في-شراء-محاصيل-زراعية-أمريكية---1114658371.html

ترامب: واشنطن ستفرج عن جزء من الأموال الإيرانية على أن تستخدم في شراء محاصيل زراعية أمريكية

ترامب: واشنطن ستفرج عن جزء من الأموال الإيرانية على أن تستخدم في شراء محاصيل زراعية أمريكية

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن إيران أبلغت واشنطن بأنها لا تفرض أي رسوم عبور أو تكاليف تأمين أو أعباء مالية أخرى على السفن المارة عبر... 24.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-24T12:05+0000

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وحذر ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، من أن ثبوت عدم صحة هذه المعلومات سيؤدي إلى إنهاء المفاوضات فورًا، مشددًا على أن الولايات المتحدة لم تقدم أي أموال لإيران ولم تفرج عن أصولها المالية. وأوضح أن واشنطن تعتزم الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية الخاضعة لسيطرتها، على أن تستخدم في شراء منتجات زراعية أمريكية، تشمل الذرة والقمح وفول الصويا وغيرها، دعمًا للمزارعين ومربي الماشية في الولايات المتحدة. وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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