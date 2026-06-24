ترامب: واشنطن ستفرج عن جزء من الأموال الإيرانية على أن تستخدم في شراء محاصيل زراعية أمريكية

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بث مباشر... ميدفيديف يشارك في الجلسة العامة لـ"منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي 2026"
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اللغة العربية في مدارس روسيا … الدراجات النارية في بيروت بين الفوضى والتنظيم، فماذا يقول القانون ؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
01:30 GMT
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
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نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
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27 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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بلا قيود
عمادة المهندسين التونسيين ترفع مقترحاتها لمجلس النواب للحفاظ على الكفاءات
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هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
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رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
"الاقامة الذهبية" في لبنان بين الفوائد والتحديات …وهل ترفع أزمة الرقائق العالميّة أسعار الهواتف والحواسيب؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
09:03 GMT
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الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:30 GMT
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الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
10:00 GMT
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ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
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مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
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عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
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https://sarabic.ae/20260624/ترامب-واشنطن-ستفرج-عن-جزء-من-الأموال-الإيرانية-على-أن-تستخدم-في-شراء-محاصيل-زراعية-أمريكية---1114658371.html
ترامب: واشنطن ستفرج عن جزء من الأموال الإيرانية على أن تستخدم في شراء محاصيل زراعية أمريكية
ترامب: واشنطن ستفرج عن جزء من الأموال الإيرانية على أن تستخدم في شراء محاصيل زراعية أمريكية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن إيران أبلغت واشنطن بأنها لا تفرض أي رسوم عبور أو تكاليف تأمين أو أعباء مالية أخرى على السفن المارة عبر... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T12:05+0000
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وحذر ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، من أن ثبوت عدم صحة هذه المعلومات سيؤدي إلى إنهاء المفاوضات فورًا، مشددًا على أن الولايات المتحدة لم تقدم أي أموال لإيران ولم تفرج عن أصولها المالية. وأوضح أن واشنطن تعتزم الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية الخاضعة لسيطرتها، على أن تستخدم في شراء منتجات زراعية أمريكية، تشمل الذرة والقمح وفول الصويا وغيرها، دعمًا للمزارعين ومربي الماشية في الولايات المتحدة. وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260624/إيران-لم-نعقد-اجتماعا-مع-مدير-الوكالة-الذرية-في-سويسرا-والتفتيش-مرهون-باتفاق-نهائي-1114655087.html
https://sarabic.ae/20260624/ترامب-ينتقد-مجلس-الشيوخ-ويتهمه-بـإضعاف-موقف-واشنطن-تجاه-إيران--1114650183.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, باكستان
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, باكستان

ترامب: واشنطن ستفرج عن جزء من الأموال الإيرانية على أن تستخدم في شراء محاصيل زراعية أمريكية

12:05 GMT 24.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن إيران أبلغت واشنطن بأنها لا تفرض أي رسوم عبور أو تكاليف تأمين أو أعباء مالية أخرى على السفن المارة عبر مضيق هرمز، نافيًا صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن خلاف ذلك.
وحذر ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، من أن ثبوت عدم صحة هذه المعلومات سيؤدي إلى إنهاء المفاوضات فورًا، مشددًا على أن الولايات المتحدة لم تقدم أي أموال لإيران ولم تفرج عن أصولها المالية.
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال ترؤسه وفد بلاده المشارك في أعمال قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا، بمشاركة ممثلين عن طرفي المفاوضات من الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
إيران: لم نعقد اجتماعا مع مدير الوكالة الذرية في سويسرا... والتفتيش مرهون باتفاق نهائي
11:01 GMT
وأوضح أن واشنطن تعتزم الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية الخاضعة لسيطرتها، على أن تستخدم في شراء منتجات زراعية أمريكية، تشمل الذرة والقمح وفول الصويا وغيرها، دعمًا للمزارعين ومربي الماشية في الولايات المتحدة.

وأضاف أن إيران تواجه احتياجات غذائية ملحة، مؤكدًا أن هذه المشتريات ستتم حصريًا من السوق الأمريكية.

وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
ترامب ينتقد مجلس الشيوخ ويتهمه بـ"إضعاف" موقف واشنطن تجاه إيران
09:34 GMT
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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