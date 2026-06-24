https://sarabic.ae/20260624/ترامب-ينتقد-مجلس-الشيوخ-ويتهمه-بـإضعاف-موقف-واشنطن-تجاه-إيران--1114650183.html

ترامب ينتقد مجلس الشيوخ ويتهمه بـ"إضعاف" موقف واشنطن تجاه إيران

ترامب ينتقد مجلس الشيوخ ويتهمه بـ"إضعاف" موقف واشنطن تجاه إيران

سبوتنيك عربي

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، انتقادات حادة إلى مجلس الشيوخ، متهمًا عددًا من أعضائه بـ"إضعاف" موقف إدارته في مواجهة إيران، عقب تصويت... 24.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-24T09:34+0000

2026-06-24T09:34+0000

2026-06-24T09:34+0000

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باكستان

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وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، إن إيران تمرّ بـ"مرحلة حرجة" وتواجه ضغوطًا كبيرة، مضيفًا أنها "على وشك الانهيار ومستعدة لتقديم أي شيء تقريبًا"، على حد تعبيره، كما أشار إلى أن طهران تُظهر "احترامًا كبيرًا للولايات المتحدة ورئيسها". واعتبر الرئيس الأمريكي أن تصويت مجلس الشيوخ على قانون "صلاحيات الحرب" جاء في "توقيت سيئ ويفتقر إلى الجدوى"، على حد قوله، مؤكدًا أن هذه الخطوة بعثت برسالة إلى إيران مفادها أن الولايات المتحدة "لا تقف" خلف سياساته، وهو ما وصفه بأنه "دعم للعدو وتقويض للموقف الأمريكي". وتبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، قرارا يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى وقف العمليات ضد إيران، ما لم يُعلن الكونغرس الحرب أو يجيز استخدام القوة العسكرية.وقالت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، إن "مجلس الشيوخ وافق يوم الثلاثاء (أمس)، على قرار منح صلاحيات الحرب بشأن إيران، والذي أقره مجلس النواب، في أول مرة يمر فيها مثل هذا الإجراء عبر كلا المجلسين.. ويُوجه القرار الرئيس إلى عزوف القوات المسلحة الأمريكية عن الأعمال العدائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ما لم يُعلن الكونغرس الحرب أو يُجيز استخدام القوة العسكرية".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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https://sarabic.ae/20260623/مجلس-الشيوخ-الأميركي-يتبنى-مشروع-قرار-يدعو-لوقف-العمليات-العسكرية-ضد-إيران-1114641098.html

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