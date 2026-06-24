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https://sarabic.ae/20260624/ترامب-ينتقد-مجلس-الشيوخ-ويتهمه-بـإضعاف-موقف-واشنطن-تجاه-إيران--1114650183.html
ترامب ينتقد مجلس الشيوخ ويتهمه بـ"إضعاف" موقف واشنطن تجاه إيران
ترامب ينتقد مجلس الشيوخ ويتهمه بـ"إضعاف" موقف واشنطن تجاه إيران
سبوتنيك عربي
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، انتقادات حادة إلى مجلس الشيوخ، متهمًا عددًا من أعضائه بـ"إضعاف" موقف إدارته في مواجهة إيران، عقب تصويت... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T09:34+0000
2026-06-24T09:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
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وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، إن إيران تمرّ بـ"مرحلة حرجة" وتواجه ضغوطًا كبيرة، مضيفًا أنها "على وشك الانهيار ومستعدة لتقديم أي شيء تقريبًا"، على حد تعبيره، كما أشار إلى أن طهران تُظهر "احترامًا كبيرًا للولايات المتحدة ورئيسها". واعتبر الرئيس الأمريكي أن تصويت مجلس الشيوخ على قانون "صلاحيات الحرب" جاء في "توقيت سيئ ويفتقر إلى الجدوى"، على حد قوله، مؤكدًا أن هذه الخطوة بعثت برسالة إلى إيران مفادها أن الولايات المتحدة "لا تقف" خلف سياساته، وهو ما وصفه بأنه "دعم للعدو وتقويض للموقف الأمريكي". وتبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، قرارا يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى وقف العمليات ضد إيران، ما لم يُعلن الكونغرس الحرب أو يجيز استخدام القوة العسكرية.وقالت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، إن "مجلس الشيوخ وافق يوم الثلاثاء (أمس)، على قرار منح صلاحيات الحرب بشأن إيران، والذي أقره مجلس النواب، في أول مرة يمر فيها مثل هذا الإجراء عبر كلا المجلسين.. ويُوجه القرار الرئيس إلى عزوف القوات المسلحة الأمريكية عن الأعمال العدائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ما لم يُعلن الكونغرس الحرب أو يُجيز استخدام القوة العسكرية".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260623/غروسي-سنجري-عمليات-تفتيش-للمنشآت-النووية-في-إيران-1114641227.html
https://sarabic.ae/20260623/مجلس-الشيوخ-الأميركي-يتبنى-مشروع-قرار-يدعو-لوقف-العمليات-العسكرية-ضد-إيران-1114641098.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, باكستان
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, باكستان

ترامب ينتقد مجلس الشيوخ ويتهمه بـ"إضعاف" موقف واشنطن تجاه إيران

09:34 GMT 24.06.2026
© AP Photo / Carl Courtالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Carl Court
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وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، انتقادات حادة إلى مجلس الشيوخ، متهمًا عددًا من أعضائه بـ"إضعاف" موقف إدارته في مواجهة إيران، عقب تصويت المجلس لصالح مشروع قرار يدعو إلى إنهاء العمليات العسكرية الأمريكية ضد طهران.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، إن إيران تمرّ بـ"مرحلة حرجة" وتواجه ضغوطًا كبيرة، مضيفًا أنها "على وشك الانهيار ومستعدة لتقديم أي شيء تقريبًا"، على حد تعبيره، كما أشار إلى أن طهران تُظهر "احترامًا كبيرًا للولايات المتحدة ورئيسها".
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
غروسي: سنجري عمليات تفتيش للمنشآت النووية في إيران
أمس, 20:45 GMT
واعتبر الرئيس الأمريكي أن تصويت مجلس الشيوخ على قانون "صلاحيات الحرب" جاء في "توقيت سيئ ويفتقر إلى الجدوى"، على حد قوله، مؤكدًا أن هذه الخطوة بعثت برسالة إلى إيران مفادها أن الولايات المتحدة "لا تقف" خلف سياساته، وهو ما وصفه بأنه "دعم للعدو وتقويض للموقف الأمريكي".

كما انتقد ترامب 4 أعضاء جمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت، معتبرًا أن موقفهم "زاد" من تعقيد مهمته، لكنه شدد أنه سيواصل تنفيذ سياساته، قائلًا: "سننجز المهمة، بطريقة أو بأخرى".

وتبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، قرارا يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى وقف العمليات ضد إيران، ما لم يُعلن الكونغرس الحرب أو يجيز استخدام القوة العسكرية.
مجلس الشيوخ الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
مجلس الشيوخ الأميركي يتبنى مشروع قرار يدعو لوقف العمليات العسكرية ضد إيران
أمس, 20:28 GMT
وقالت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، إن "مجلس الشيوخ وافق يوم الثلاثاء (أمس)، على قرار منح صلاحيات الحرب بشأن إيران، والذي أقره مجلس النواب، في أول مرة يمر فيها مثل هذا الإجراء عبر كلا المجلسين.. ويُوجه القرار الرئيس إلى عزوف القوات المسلحة الأمريكية عن الأعمال العدائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ما لم يُعلن الكونغرس الحرب أو يُجيز استخدام القوة العسكرية".

وأضافت أن "هذا الإجراء هو قرار مشترك، لا يتمتع بقوة القانون ولا يتطلب توقيع الرئيس، ما يجعله رمزيًا إلى حد كبير".

وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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