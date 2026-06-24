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https://sarabic.ae/20260624/خبير-بالشأن-الروسي-تحت-شعار-الديمقراطية-الغرب-يحارب-الإعلام-الروسي-1114672111.html
خبير بالشأن الروسي: تحت شعار الديمقراطية الغرب يحارب الإعلام الروسي
خبير بالشأن الروسي: تحت شعار الديمقراطية الغرب يحارب الإعلام الروسي
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "روسيا سيغودنيا" بالذكرى الـ85 لتأسيس مكتب المعلومات السوفييتي "سوفينفورمبورو"، والذي يعد السلف التاريخي للمجموعة، مؤكدًا أن... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T21:45+0000
2026-06-24T21:45+0000
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وفي هذا السياق، علق الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي من بيت لحم، الدكتور اسعد العويوي، على كيفية مواجهة الاعلام الروسي السردية الغربية في نقل الاحداث، قائلا أن "كل وسائل الإعلام الروسية تجابه اليوم الإعلام الغربي والرواية الغربية لشيطنة روسيا كما شيطنوا سابقا الاتحاد السوفياتي، على الرغم من أن روسيا تريد التعايشغ ضمن نظام إنساني عالمي تسوده المحبة والسلام". وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أكد العويوي أن "العلام الروسي تعرض اليوم لهجمة كبيرة ولحظر في المناطق الأوروبية الغربية، لما له من دور كبير في فضح الرواية الغربية التي تريد أن تشيطن أي رواية مضادة لها، كما أن الدول الغربية في أوروبا لا تقود حربا إعلامية فقط وإنما أيضا صراعا في الميدان من خلال أوكرانيا ضد الاتحاد الروسي، الدولة التي وضعت حدا للنازية والفاشية، تواجه اليوم هذا الفكر بأسلوب جديد تحت شعار الديمقراطية". واعتبر ضيف "سبوتنيك" أن "الغرب ومن خلال العمليات الإجرامية التي قامت بها القوات الأوكرانية على مواقع استراتيجية في موسكو، يحاول إيهام المجتمع الأوكراني والغربي أن روسيا ضعيفة، لإلهاء الإعلام والرأي العام الغربي عما يحدث على الأرض، وكيف تفقد القوات الاوكرانية سيطرتها على أراضي كثيرة". وتابع العويوي "علي الأوكرانيين أن يفهموا أن من يدفع الثمن هم الشباب والشعب والإقتصاد الأوكراني، كما أن قرار زيلينسكي ليس بيده وهو لا يعبر عن إرادة الشعب الأوكراني، خاصة بعد أن فشل فشلا ذريعا في هذه الازمة، وبالتالي على الشعب الأوكراني أن يطيح بزيلينسكي ويأتي بحكومة ورئيس يدافع عن المصلحة الوطنية الأوكرانية وليس عن حلف الناتو، خاصة بعد أن أثبت زيلينسكي أنه رئيس فاسد، ومؤسسة الرئاسة صرفت مئات ملايين الدولارات من أموال الدعم".
https://sarabic.ae/20260624/بوتين-يهنئ-روسيا-سيغودنيا-المجموعة-الأم-لوكالة-سبوتنيك-بالذكرى-الـ85-لتأسيس-سوفينفورمبورو-1114658889.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار أوكرانيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير بالشأن الروسي: تحت شعار الديمقراطية الغرب يحارب الإعلام الروسي

21:45 GMT 24.06.2026
© Fotolia / Maxoidosصحافة
صحافة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© Fotolia / Maxoidos
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حصري
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "روسيا سيغودنيا" بالذكرى الـ85 لتأسيس مكتب المعلومات السوفييتي "سوفينفورمبورو"، والذي يعد السلف التاريخي للمجموعة، مؤكدًا أن "المجموعة تواصل بنجاح تقاليد أسلافها وتحافظ على مكانتها بين أبرز المؤسسات الإعلامية في روسيا والعالم".
وفي هذا السياق، علق الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي من بيت لحم، الدكتور اسعد العويوي، على كيفية مواجهة الاعلام الروسي السردية الغربية في نقل الاحداث، قائلا أن "كل وسائل الإعلام الروسية تجابه اليوم الإعلام الغربي والرواية الغربية لشيطنة روسيا كما شيطنوا سابقا الاتحاد السوفياتي، على الرغم من أن روسيا تريد التعايشغ ضمن نظام إنساني عالمي تسوده المحبة والسلام".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أكد العويوي أن "العلام الروسي تعرض اليوم لهجمة كبيرة ولحظر في المناطق الأوروبية الغربية، لما له من دور كبير في فضح الرواية الغربية التي تريد أن تشيطن أي رواية مضادة لها، كما أن الدول الغربية في أوروبا لا تقود حربا إعلامية فقط وإنما أيضا صراعا في الميدان من خلال أوكرانيا ضد الاتحاد الروسي، الدولة التي وضعت حدا للنازية والفاشية، تواجه اليوم هذا الفكر بأسلوب جديد تحت شعار الديمقراطية".

وتطرق العويوي غلى المفاوضات، معتبرا أن "جميع التعهدات يجب أن تكون مكتوبة وليست شفوية وأن يكون هناك التزامات وضمانات تحفظ الأمن القومي الروسي، وهناك بنود تصر روسيا على تغييرها وهو الواقع الجديد الذي تمخض عن إطالة أمد الصراع وعلى حياد أوكرانيا وعدم انضمامها إلى حلف الناتو، وأن تُطبع علاقات طبيعية ما بين الشعبين الروسي والأوكراني، لأن روسيا معنية بالحفاظ على العلاقات التاريخية مع الشعب الأوكراني".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
بوتين يهنئ "روسيا سيغودنيا" المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك" بالذكرى الـ85 لتأسيس "سوفينفورمبورو"
12:25 GMT
واعتبر ضيف "سبوتنيك" أن "الغرب ومن خلال العمليات الإجرامية التي قامت بها القوات الأوكرانية على مواقع استراتيجية في موسكو، يحاول إيهام المجتمع الأوكراني والغربي أن روسيا ضعيفة، لإلهاء الإعلام والرأي العام الغربي عما يحدث على الأرض، وكيف تفقد القوات الاوكرانية سيطرتها على أراضي كثيرة".
وتابع العويوي "علي الأوكرانيين أن يفهموا أن من يدفع الثمن هم الشباب والشعب والإقتصاد الأوكراني، كما أن قرار زيلينسكي ليس بيده وهو لا يعبر عن إرادة الشعب الأوكراني، خاصة بعد أن فشل فشلا ذريعا في هذه الازمة، وبالتالي على الشعب الأوكراني أن يطيح بزيلينسكي ويأتي بحكومة ورئيس يدافع عن المصلحة الوطنية الأوكرانية وليس عن حلف الناتو، خاصة بعد أن أثبت زيلينسكي أنه رئيس فاسد، ومؤسسة الرئاسة صرفت مئات ملايين الدولارات من أموال الدعم".
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