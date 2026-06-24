بوتين يهنئ "روسيا سيغودنيا" المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك" بالذكرى الـ85 لتأسيس "سوفينفورمبورو"

عربي
بث مباشر... ميدفيديف يشارك في الجلسة العامة لـ"منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي 2026"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
اللغة العربية في مدارس روسيا … الدراجات النارية في بيروت بين الفوضى والتنظيم، فماذا يقول القانون ؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
12:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:32 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
عمادة المهندسين التونسيين ترفع مقترحاتها لمجلس النواب للحفاظ على الكفاءات
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
"الاقامة الذهبية" في لبنان بين الفوائد والتحديات …وهل ترفع أزمة الرقائق العالميّة أسعار الهواتف والحواسيب؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
10:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260624/بوتين-يهنئ-روسيا-سيغودنيا-المجموعة-الأم-لوكالة-سبوتنيك-بالذكرى-الـ85-لتأسيس-سوفينفورمبورو-1114658889.html
بوتين يهنئ "روسيا سيغودنيا" المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك" بالذكرى الـ85 لتأسيس "سوفينفورمبورو"
بوتين يهنئ "روسيا سيغودنيا" المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك" بالذكرى الـ85 لتأسيس "سوفينفورمبورو"
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في برقيه له، العاملين وقدامى الموظفين في مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية بمناسبة الذكرى الـ85 لتأسيس مكتب... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T12:25+0000
2026-06-24T12:30+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1d/1113871462_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53e46b2a6b0438b679341b5fc263205b.jpg
وجاء في نص برقية التهنئة: "أهنئكم بهذه المناسبة الكبيرة والمهمة، الذكرى الـ85 لتأسيس الوكالة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا".وأضاف: "من المشجع أن يواصل فريق الوكالة الحالي هذه التقاليد الإبداعية المتميزة، وأن يحافظ بثقة على مكانته كأحد الرواد المعترف بهم في سوق الإعلام الروسي والعالمي".وأكد أن "المجموعة توفر لملايين المتابعين أخبارًا سريعة وموثوقة، وتواكب الأحداث باستمرار، معتمدة على أحدث الإستراتيجيات والتقنيات الإعلامية، إضافة إلى اهتمامها بتأهيل الكوادر الصحفية الشابة".وأشرف مكتب المعلومات السوفييتي "سوفينفورمبورو"، على عمل المراسلين الحربيين، وقدّم المعلومات إلى سفارات وقنصليات الاتحاد السوفييتي، وهيئات البث الإذاعي الأجنبية ومحطاتها، ووكالات التلغراف والصحف، وجمعيات أصدقاء الاتحاد السوفييتي، والصحف والمجلات بمختلف أنواعها.وفي سياق "الحرب الإعلامية والمعلوماتية"، يعتبر دور مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، الوكالة الأم لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، في العملية العسكرية الخاصة محوريًا، إذ تعمل في توفير التغطية الإعلامية الإستراتيجية للأحداث العسكرية، الميدانية والسياسية.وتبث المجموعة محتواها عبرعشرات اللغات الأجنبية لإيصال الموقف الروسي إلى العالم وخاصة دول الجنوب العالمي والشرق، خاصة في ظل القيود والحظر الذي تفرضه المنصات الغربية على وسائل الإعلام الروسية.افتتاح معرض صور بمناسبة الذكرى الـ85 لتأسيس "سوفينفورمبورو" في منتدى سان بطرسبورغ 2026
https://sarabic.ae/20260623/بوتين-الوضع-الميداني-على-الجبهة-يتفاقم-ويتدهور-بشكل-متسارع-بالنسبة-لكييف---عاجل-1114631776.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1d/1113871462_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_bf73e55487dc39ce38f5b9bb5aab2ff7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

بوتين يهنئ "روسيا سيغودنيا" المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك" بالذكرى الـ85 لتأسيس "سوفينفورمبورو"

12:25 GMT 24.06.2026 (تم التحديث: 12:30 GMT 24.06.2026)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في برقيه له، العاملين وقدامى الموظفين في مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية بمناسبة الذكرى الـ85 لتأسيس مكتب المعلومات السوفييتي "سوفينفورمبورو"، والذي يعد السلف التاريخي للمجموعة، مؤكدًا أن "المجموعة تواصل بنجاح تقاليد أسلافها وتحافظ على مكانتها بين أبرز المؤسسات الإعلامية في روسيا والعالم".
وجاء في نص برقية التهنئة: "أهنئكم بهذه المناسبة الكبيرة والمهمة، الذكرى الـ85 لتأسيس الوكالة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن تاريخ المؤسسة يعود إلى إنشاء مكتب المعلومات السوفييتي، في يونيو/ حزيران 1941، والذي لعب دورًا محوريًا في نقل أخبار الجبهات خلال الحرب الوطنية العظمى، مؤكدًا أن أجيالًا من الصحفيين البارزين أدّوا واجبهم المهني في أصعب الظروف ووضعوا معايير عالية للعمل الإعلامي.

وأضاف: "من المشجع أن يواصل فريق الوكالة الحالي هذه التقاليد الإبداعية المتميزة، وأن يحافظ بثقة على مكانته كأحد الرواد المعترف بهم في سوق الإعلام الروسي والعالمي".
وأكد أن "المجموعة توفر لملايين المتابعين أخبارًا سريعة وموثوقة، وتواكب الأحداث باستمرار، معتمدة على أحدث الإستراتيجيات والتقنيات الإعلامية، إضافة إلى اهتمامها بتأهيل الكوادر الصحفية الشابة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: الوضع الميداني على الجبهة يتفاقم ويتدهور بشكل متسارع بالنسبة لكييف
أمس, 13:39 GMT

ويصادف اليوم 24 يونيو، الذكرى الـ85 لتأسيس مكتب المعلومات السوفييتي، الذي أُنشئ عام 1941، لتغطية التطورات على جبهات القتال في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)، وتعود إليه جذور كل من وكالة "نوفوستي" ووكالة "ريا نوفوستي" ومجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية.

وأشرف مكتب المعلومات السوفييتي "سوفينفورمبورو"، على عمل المراسلين الحربيين، وقدّم المعلومات إلى سفارات وقنصليات الاتحاد السوفييتي، وهيئات البث الإذاعي الأجنبية ومحطاتها، ووكالات التلغراف والصحف، وجمعيات أصدقاء الاتحاد السوفييتي، والصحف والمجلات بمختلف أنواعها.
وفي سياق "الحرب الإعلامية والمعلوماتية"، يعتبر دور مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، الوكالة الأم لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، في العملية العسكرية الخاصة محوريًا، إذ تعمل في توفير التغطية الإعلامية الإستراتيجية للأحداث العسكرية، الميدانية والسياسية.

وتُنفذ المجموعة هذا الدور عبر محاور عدة أهمها التغطية الإخبارية والتحليلية، حيث تقدم شبكة الوكالات التابعة للمجموعة، وعلى رأسها وكالتي "سبوتنيك" و"ريا نوفوستي"، تقارير مستمرة حول تطورات الجبهات، وتصريحات المسؤولين الروس، والتقييمات الإستراتيجية للعمليات الميدانية.

وتبث المجموعة محتواها عبرعشرات اللغات الأجنبية لإيصال الموقف الروسي إلى العالم وخاصة دول الجنوب العالمي والشرق، خاصة في ظل القيود والحظر الذي تفرضه المنصات الغربية على وسائل الإعلام الروسية.
افتتاح معرض صور بمناسبة الذكرى الـ85 لتأسيس "سوفينفورمبورو" في منتدى سان بطرسبورغ 2026
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала