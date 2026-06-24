https://sarabic.ae/20260624/بوتين-يهنئ-روسيا-سيغودنيا-المجموعة-الأم-لوكالة-سبوتنيك-بالذكرى-الـ85-لتأسيس-سوفينفورمبورو-1114658889.html
بوتين يهنئ "روسيا سيغودنيا" المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك" بالذكرى الـ85 لتأسيس "سوفينفورمبورو"
بوتين يهنئ "روسيا سيغودنيا" المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك" بالذكرى الـ85 لتأسيس "سوفينفورمبورو"
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في برقيه له، العاملين وقدامى الموظفين في مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية بمناسبة الذكرى الـ85 لتأسيس مكتب... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في نص برقية التهنئة: "أهنئكم بهذه المناسبة الكبيرة والمهمة، الذكرى الـ85 لتأسيس الوكالة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا".وأضاف: "من المشجع أن يواصل فريق الوكالة الحالي هذه التقاليد الإبداعية المتميزة، وأن يحافظ بثقة على مكانته كأحد الرواد المعترف بهم في سوق الإعلام الروسي والعالمي".وأكد أن "المجموعة توفر لملايين المتابعين أخبارًا سريعة وموثوقة، وتواكب الأحداث باستمرار، معتمدة على أحدث الإستراتيجيات والتقنيات الإعلامية، إضافة إلى اهتمامها بتأهيل الكوادر الصحفية الشابة".وأشرف مكتب المعلومات السوفييتي "سوفينفورمبورو"، على عمل المراسلين الحربيين، وقدّم المعلومات إلى سفارات وقنصليات الاتحاد السوفييتي، وهيئات البث الإذاعي الأجنبية ومحطاتها، ووكالات التلغراف والصحف، وجمعيات أصدقاء الاتحاد السوفييتي، والصحف والمجلات بمختلف أنواعها.وفي سياق "الحرب الإعلامية والمعلوماتية"، يعتبر دور مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، الوكالة الأم لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، في العملية العسكرية الخاصة محوريًا، إذ تعمل في توفير التغطية الإعلامية الإستراتيجية للأحداث العسكرية، الميدانية والسياسية.وتبث المجموعة محتواها عبرعشرات اللغات الأجنبية لإيصال الموقف الروسي إلى العالم وخاصة دول الجنوب العالمي والشرق، خاصة في ظل القيود والحظر الذي تفرضه المنصات الغربية على وسائل الإعلام الروسية.افتتاح معرض صور بمناسبة الذكرى الـ85 لتأسيس "سوفينفورمبورو" في منتدى سان بطرسبورغ 2026
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
بوتين يهنئ "روسيا سيغودنيا" المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك" بالذكرى الـ85 لتأسيس "سوفينفورمبورو"
12:25 GMT 24.06.2026 (تم التحديث: 12:30 GMT 24.06.2026)
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في برقيه له، العاملين وقدامى الموظفين في مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية بمناسبة الذكرى الـ85 لتأسيس مكتب المعلومات السوفييتي "سوفينفورمبورو"، والذي يعد السلف التاريخي للمجموعة، مؤكدًا أن "المجموعة تواصل بنجاح تقاليد أسلافها وتحافظ على مكانتها بين أبرز المؤسسات الإعلامية في روسيا والعالم".
وجاء في نص برقية التهنئة: "أهنئكم بهذه المناسبة الكبيرة والمهمة، الذكرى الـ85 لتأسيس الوكالة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن تاريخ المؤسسة يعود إلى إنشاء مكتب المعلومات السوفييتي، في يونيو/ حزيران 1941، والذي لعب دورًا محوريًا في نقل أخبار الجبهات خلال الحرب الوطنية العظمى، مؤكدًا أن أجيالًا من الصحفيين البارزين أدّوا واجبهم المهني في أصعب الظروف ووضعوا معايير عالية للعمل الإعلامي.
وأضاف: "من المشجع أن يواصل فريق الوكالة الحالي هذه التقاليد الإبداعية المتميزة، وأن يحافظ بثقة على مكانته كأحد الرواد المعترف بهم في سوق الإعلام الروسي والعالمي".
وأكد أن "المجموعة توفر لملايين المتابعين أخبارًا سريعة وموثوقة، وتواكب الأحداث باستمرار، معتمدة على أحدث الإستراتيجيات والتقنيات الإعلامية، إضافة إلى اهتمامها بتأهيل الكوادر الصحفية الشابة".
ويصادف اليوم 24 يونيو، الذكرى الـ85 لتأسيس مكتب المعلومات السوفييتي، الذي أُنشئ عام 1941، لتغطية التطورات على جبهات القتال في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)، وتعود إليه جذور كل من وكالة "نوفوستي" ووكالة "ريا نوفوستي" ومجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية.
وأشرف مكتب المعلومات السوفييتي "سوفينفورمبورو"، على عمل المراسلين الحربيين، وقدّم المعلومات إلى سفارات وقنصليات الاتحاد السوفييتي، وهيئات البث الإذاعي الأجنبية ومحطاتها، ووكالات التلغراف والصحف، وجمعيات أصدقاء الاتحاد السوفييتي، والصحف والمجلات بمختلف أنواعها.
وفي سياق "الحرب الإعلامية والمعلوماتية"، يعتبر دور مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، الوكالة الأم لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، في العملية العسكرية الخاصة محوريًا، إذ تعمل في توفير التغطية الإعلامية الإستراتيجية للأحداث العسكرية، الميدانية والسياسية.
وتُنفذ المجموعة هذا الدور عبر محاور عدة أهمها التغطية الإخبارية والتحليلية، حيث تقدم شبكة الوكالات التابعة للمجموعة، وعلى رأسها وكالتي "سبوتنيك" و"ريا نوفوستي"، تقارير مستمرة حول تطورات الجبهات، وتصريحات المسؤولين الروس، والتقييمات الإستراتيجية للعمليات الميدانية.
وتبث المجموعة محتواها عبرعشرات اللغات الأجنبية لإيصال الموقف الروسي إلى العالم وخاصة دول الجنوب العالمي والشرق، خاصة في ظل القيود والحظر الذي تفرضه المنصات الغربية على وسائل الإعلام الروسية.