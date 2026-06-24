https://sarabic.ae/20260624/كردستان-العراق-يعلن-استئناف-عمل-بعض-شركات-النفط-الأجنبية-في-الإقليم-1114670189.html
كردستان العراق يعلن استئناف عمل بعض شركات النفط الأجنبية في الإقليم
كردستان العراق يعلن استئناف عمل بعض شركات النفط الأجنبية في الإقليم
سبوتنيك عربي
أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، استئناف عدد من الشركات النفطية الأجنبية عملياتها في الإقليم، بعد توقفات مؤقتة فرضتها الأضرار التي لحقت ببعض الحقول... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T18:50+0000
2026-06-24T18:50+0000
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وأوضح المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، بيشوا هورامي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، أن شركة "HKN" استأنفت الإنتاج بمعدل 7,000 برميل يوميًا، على أن تعود للعمل في حقل أتروش يوم الأحد المقبل. وأضاف هورامي أن شركة "هانت أويل" ستستأنف عملياتها في 8 يوليو/ تموز المقبل.ولفت إلى أن الهجمات السابقة على الحقول النفطية تسببت بأضرار جسيمة، ما استدعى توقف بعض الشركات مؤقتًا لإجراء أعمال التأهيل والتجديد اللازمة لضمان استمرار الإنتاج بأمان.
https://sarabic.ae/20260624/العراق-يعيد-إحياء-شريان-نفطي-استراتيجي-نحو-تركيا-1114665615.html
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العالم, العراق, سوق النفط
العالم, العراق, سوق النفط
كردستان العراق يعلن استئناف عمل بعض شركات النفط الأجنبية في الإقليم
أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، استئناف عدد من الشركات النفطية الأجنبية عملياتها في الإقليم، بعد توقفات مؤقتة فرضتها الأضرار التي لحقت ببعض الحقول النفطية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، بيشوا هورامي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، أن شركة "HKN" استأنفت الإنتاج بمعدل 7,000 برميل يوميًا، على أن تعود للعمل في حقل أتروش يوم الأحد المقبل.
وبدأت شركة "غولف كيستون" الإنتاج في حقل ليشكان اليوم، وستستأنف شركة "DNO" إنتاجها في حقلي تاوك وفيشخابور يوم الجمعة المقبل.
وأضاف هورامي أن شركة "هانت أويل" ستستأنف عملياتها في 8 يوليو/ تموز المقبل.
ولفت إلى أن الهجمات السابقة على الحقول النفطية تسببت بأضرار جسيمة، ما استدعى توقف بعض الشركات مؤقتًا لإجراء أعمال التأهيل والتجديد اللازمة لضمان استمرار الإنتاج بأمان.