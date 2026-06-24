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العراق يعيد إحياء شريان نفطي استراتيجي نحو تركيا
العراق يعيد إحياء شريان نفطي استراتيجي نحو تركيا
سبوتنيك عربي
استكملت شركة نفط الشمال في العراق جميع الأعمال الفنية والهندسية الخاصة بتهيئة الخط العراقي - التركي، في خطوة تمهد لاستئناف أحد أهم مسارات تصدير الخام العراقي... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T15:20+0000
2026-06-24T15:20+0000
العراق
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وأكد مصدر في وزارة النفط العراقية، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "أعمال التأهيل والتجهيز الخاصة بالخط أنجزت بالكامل، وقد استوفى جميع المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيله وبدء عمليات النقل والضخ فور استكمال الإجراءات المتعلقة بالتشغيل".وأوضح المصدر أن "الخط العامل بقطر 42 إنش سيسهم في نقل النفط الخام المنتج من الحقول الجنوبية إلى محطات التجميع والخزن في كركوك، قبل ضخ الكميات عبر الخط العراقي - التركي باتجاه ميناء جيهان التركي، ما يعزز قدرات العراق التصديرية ويفتح المجال أمام الاستفادة من البنية التحتية النفطية المتاحة بأعلى كفاءة".وفي إطار المساعي الرامية إلى ضمان استمرارية تدفق الصادرات النفطية، تقدمت بغداد بطلب إلى أنقرة لتمديد العمل باتفاقية خط أنابيب النفط الرابط بين كركوك وميناء جيهان التركي لمدة لا تقل عن عام واحد، بما يتيح للطرفين استكمال المباحثات الجارية والتوصل إلى صيغة نهائية لاتفاق جديد ينظم آليات نقل وتصدير النفط عبر هذا الممر الاستراتيجي.ويأتي هذا التحرك في ظل اقتراب انتهاء سريان الاتفاقية الحالية في 27 تموز/يوليو المقبل، بعد سنوات طويلة شكّلت خلالها الإطار القانوني الناظم لتصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية، بينما تتواصل المشاورات بين الجانبين بشأن بنود اتفاقية بديلة يرتقب أن تحدد أسس التعاون في هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.وبدأ تشغيل الخط عام 1976، ليصبح المنفذ الرئيس لصادرات النفط الخام العراقية عبر الأراضي التركية، حيث يتكون الخط من أنبوبين رئيسيين، الأول بقطر 46 بوصة، والثاني بقطر 40 بوصة، فيما تتراوح طاقته التصميمية بين 500 ألف و1.1 مليون برميل يوميا، ويضم منظومة متكاملة من محطات الضخ والقياس الموزعة على امتداد مساره، بما يضمن استمرارية عمليات نقل النفط بكفاءة عالية من الحقول العراقية إلى موانئ التصدير.
https://sarabic.ae/20260319/استئناف-تصدير-نفط-كركوك-عبر-ميناء-جيهان-خطوة-لإنعاش-الاقتصاد-العراقي-1111628013.html
https://sarabic.ae/20260316/العراق-يعتزم-تصدير-النفط-عبر-كركوك-إلى-تركيا-بعيدا-عن-أربيل-1111550341.html
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العراق, أخبار تركيا اليوم, خط نفط, نفط كركوك, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, أخبار تركيا اليوم, خط نفط, نفط كركوك, تقارير سبوتنيك, حصري

العراق يعيد إحياء شريان نفطي استراتيجي نحو تركيا

15:20 GMT 24.06.2026
© Sputnik . HASSAN NABILاقتصاد العراق في خطر.. اعتماد شبه كامل على النفط يهدد المستقبل المالي
اقتصاد العراق في خطر.. اعتماد شبه كامل على النفط يهدد المستقبل المالي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© Sputnik . HASSAN NABIL
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- سبوتنيك عربي
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
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حصري
استكملت شركة نفط الشمال في العراق جميع الأعمال الفنية والهندسية الخاصة بتهيئة الخط العراقي - التركي، في خطوة تمهد لاستئناف أحد أهم مسارات تصدير الخام العراقي نحو الأسواق العالمية.
وأكد مصدر في وزارة النفط العراقية، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "أعمال التأهيل والتجهيز الخاصة بالخط أنجزت بالكامل، وقد استوفى جميع المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيله وبدء عمليات النقل والضخ فور استكمال الإجراءات المتعلقة بالتشغيل".

ولفت إلى أن "وزارة النفط نجحت أيضا في إعادة تشغيل مسار خط كركوك - بيجي - حديثة - البصرة، الذي يعد أحد المسارات الاستراتيجية لنقل النفط الخام داخل العراق، لما يوفره من مرونة في حركة الإمدادات النفطية بين الحقول الجنوبية والشمالية".

عامل نفط في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
استئناف تصدير نفط كركوك عبر ميناء جيهان… خطوة لإنعاش الاقتصاد العراقي
19 مارس, 09:00 GMT
وأوضح المصدر أن "الخط العامل بقطر 42 إنش سيسهم في نقل النفط الخام المنتج من الحقول الجنوبية إلى محطات التجميع والخزن في كركوك، قبل ضخ الكميات عبر الخط العراقي - التركي باتجاه ميناء جيهان التركي، ما يعزز قدرات العراق التصديرية ويفتح المجال أمام الاستفادة من البنية التحتية النفطية المتاحة بأعلى كفاءة".

وأشار المصدر إلى أن "إعادة تشغيل هذه المسارات تمثل خطوة مهمة ضمن جهود وزارة النفط لتطوير شبكة نقل الخام، وزيادة مرونة عمليات التصدير، وتأمين بدائل استراتيجية تدعم استقرار تدفق النفط إلى الأسواق الخارجية".

وفي إطار المساعي الرامية إلى ضمان استمرارية تدفق الصادرات النفطية، تقدمت بغداد بطلب إلى أنقرة لتمديد العمل باتفاقية خط أنابيب النفط الرابط بين كركوك وميناء جيهان التركي لمدة لا تقل عن عام واحد، بما يتيح للطرفين استكمال المباحثات الجارية والتوصل إلى صيغة نهائية لاتفاق جديد ينظم آليات نقل وتصدير النفط عبر هذا الممر الاستراتيجي.
النفط العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2026
العراق يعتزم تصدير النفط عبر كركوك إلى تركيا بعيدا عن أربيل
16 مارس, 12:38 GMT
ويأتي هذا التحرك في ظل اقتراب انتهاء سريان الاتفاقية الحالية في 27 تموز/يوليو المقبل، بعد سنوات طويلة شكّلت خلالها الإطار القانوني الناظم لتصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية، بينما تتواصل المشاورات بين الجانبين بشأن بنود اتفاقية بديلة يرتقب أن تحدد أسس التعاون في هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.

ويعد خط أنابيب كركوك – جيهان أحد أبرز مسارات تصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، إذ يمتد لمسافة تقارب 970 كيلومترا، رابطا بين حقول كركوك النفطية شمال العراق وميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.

وبدأ تشغيل الخط عام 1976، ليصبح المنفذ الرئيس لصادرات النفط الخام العراقية عبر الأراضي التركية، حيث يتكون الخط من أنبوبين رئيسيين، الأول بقطر 46 بوصة، والثاني بقطر 40 بوصة، فيما تتراوح طاقته التصميمية بين 500 ألف و1.1 مليون برميل يوميا، ويضم منظومة متكاملة من محطات الضخ والقياس الموزعة على امتداد مساره، بما يضمن استمرارية عمليات نقل النفط بكفاءة عالية من الحقول العراقية إلى موانئ التصدير.
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