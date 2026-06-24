https://sarabic.ae/20260624/العراق-يعيد-إحياء-شريان-نفطي-استراتيجي-نحو-تركيا-1114665615.html
العراق يعيد إحياء شريان نفطي استراتيجي نحو تركيا
العراق يعيد إحياء شريان نفطي استراتيجي نحو تركيا
سبوتنيك عربي
استكملت شركة نفط الشمال في العراق جميع الأعمال الفنية والهندسية الخاصة بتهيئة الخط العراقي - التركي، في خطوة تمهد لاستئناف أحد أهم مسارات تصدير الخام العراقي... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T15:20+0000
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وأكد مصدر في وزارة النفط العراقية، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "أعمال التأهيل والتجهيز الخاصة بالخط أنجزت بالكامل، وقد استوفى جميع المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيله وبدء عمليات النقل والضخ فور استكمال الإجراءات المتعلقة بالتشغيل".وأوضح المصدر أن "الخط العامل بقطر 42 إنش سيسهم في نقل النفط الخام المنتج من الحقول الجنوبية إلى محطات التجميع والخزن في كركوك، قبل ضخ الكميات عبر الخط العراقي - التركي باتجاه ميناء جيهان التركي، ما يعزز قدرات العراق التصديرية ويفتح المجال أمام الاستفادة من البنية التحتية النفطية المتاحة بأعلى كفاءة".وفي إطار المساعي الرامية إلى ضمان استمرارية تدفق الصادرات النفطية، تقدمت بغداد بطلب إلى أنقرة لتمديد العمل باتفاقية خط أنابيب النفط الرابط بين كركوك وميناء جيهان التركي لمدة لا تقل عن عام واحد، بما يتيح للطرفين استكمال المباحثات الجارية والتوصل إلى صيغة نهائية لاتفاق جديد ينظم آليات نقل وتصدير النفط عبر هذا الممر الاستراتيجي.ويأتي هذا التحرك في ظل اقتراب انتهاء سريان الاتفاقية الحالية في 27 تموز/يوليو المقبل، بعد سنوات طويلة شكّلت خلالها الإطار القانوني الناظم لتصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية، بينما تتواصل المشاورات بين الجانبين بشأن بنود اتفاقية بديلة يرتقب أن تحدد أسس التعاون في هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.وبدأ تشغيل الخط عام 1976، ليصبح المنفذ الرئيس لصادرات النفط الخام العراقية عبر الأراضي التركية، حيث يتكون الخط من أنبوبين رئيسيين، الأول بقطر 46 بوصة، والثاني بقطر 40 بوصة، فيما تتراوح طاقته التصميمية بين 500 ألف و1.1 مليون برميل يوميا، ويضم منظومة متكاملة من محطات الضخ والقياس الموزعة على امتداد مساره، بما يضمن استمرارية عمليات نقل النفط بكفاءة عالية من الحقول العراقية إلى موانئ التصدير.
https://sarabic.ae/20260319/استئناف-تصدير-نفط-كركوك-عبر-ميناء-جيهان-خطوة-لإنعاش-الاقتصاد-العراقي-1111628013.html
https://sarabic.ae/20260316/العراق-يعتزم-تصدير-النفط-عبر-كركوك-إلى-تركيا-بعيدا-عن-أربيل-1111550341.html
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العراق, أخبار تركيا اليوم, خط نفط, نفط كركوك, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, أخبار تركيا اليوم, خط نفط, نفط كركوك, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق يعيد إحياء شريان نفطي استراتيجي نحو تركيا
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
حصري
استكملت شركة نفط الشمال في العراق جميع الأعمال الفنية والهندسية الخاصة بتهيئة الخط العراقي - التركي، في خطوة تمهد لاستئناف أحد أهم مسارات تصدير الخام العراقي نحو الأسواق العالمية.
وأكد مصدر في وزارة النفط العراقية، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "أعمال التأهيل والتجهيز الخاصة بالخط أنجزت بالكامل، وقد استوفى جميع المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيله وبدء عمليات النقل والضخ فور استكمال الإجراءات المتعلقة بالتشغيل".
ولفت إلى أن "وزارة النفط نجحت أيضا في إعادة تشغيل مسار خط كركوك - بيجي - حديثة - البصرة، الذي يعد أحد المسارات الاستراتيجية لنقل النفط الخام داخل العراق، لما يوفره من مرونة في حركة الإمدادات النفطية بين الحقول الجنوبية والشمالية".
وأوضح المصدر أن "الخط العامل بقطر 42 إنش سيسهم في نقل النفط الخام المنتج من الحقول الجنوبية إلى محطات التجميع والخزن في كركوك، قبل ضخ الكميات عبر الخط العراقي - التركي باتجاه ميناء جيهان التركي، ما يعزز قدرات العراق التصديرية ويفتح المجال أمام الاستفادة من البنية التحتية النفطية المتاحة بأعلى كفاءة".
وأشار المصدر إلى أن "إعادة تشغيل هذه المسارات تمثل خطوة مهمة ضمن جهود وزارة النفط لتطوير شبكة نقل الخام، وزيادة مرونة عمليات التصدير، وتأمين بدائل استراتيجية تدعم استقرار تدفق النفط إلى الأسواق الخارجية".
وفي إطار المساعي الرامية إلى ضمان استمرارية تدفق الصادرات النفطية، تقدمت بغداد بطلب إلى أنقرة لتمديد العمل باتفاقية خط أنابيب النفط الرابط بين كركوك وميناء جيهان التركي لمدة لا تقل عن عام واحد، بما يتيح للطرفين استكمال المباحثات الجارية والتوصل إلى صيغة نهائية لاتفاق جديد ينظم آليات نقل وتصدير النفط عبر هذا الممر الاستراتيجي.
ويأتي هذا التحرك في ظل اقتراب انتهاء سريان الاتفاقية الحالية في 27 تموز/يوليو المقبل، بعد سنوات طويلة شكّلت خلالها الإطار القانوني الناظم لتصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية، بينما تتواصل المشاورات بين الجانبين بشأن بنود اتفاقية بديلة يرتقب أن تحدد أسس التعاون في هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.
ويعد خط أنابيب كركوك – جيهان أحد أبرز مسارات تصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، إذ يمتد لمسافة تقارب 970 كيلومترا، رابطا بين حقول كركوك النفطية شمال العراق وميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
وبدأ تشغيل الخط عام 1976، ليصبح المنفذ الرئيس لصادرات النفط الخام العراقية عبر الأراضي التركية، حيث يتكون الخط من أنبوبين رئيسيين، الأول بقطر 46 بوصة، والثاني بقطر 40 بوصة، فيما تتراوح طاقته التصميمية بين 500 ألف و1.1 مليون برميل يوميا، ويضم منظومة متكاملة من محطات الضخ والقياس الموزعة على امتداد مساره، بما يضمن استمرارية عمليات نقل النفط بكفاءة عالية من الحقول العراقية إلى موانئ التصدير.