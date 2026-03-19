استئناف تصدير نفط كركوك عبر ميناء جيهان… خطوة لإنعاش الاقتصاد العراقي

سبوتنيك عربي

19.03.2026, سبوتنيك عربي

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، أن هذه الخطوة جاءت في ظل تفاهم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وبعد توقف أيام عدة عن التصدير، ترك أثرا سلبيا على الصادرات الوطنية.استئناف تصدير نفط كركوك خطوة وسطيةوفي السياق، قال النائب العراقي أحمد الحاج، في حديث لـ "سبوتنيك": "التصدير عبر خط الأنابيب في إقليم كردستان سيبدأ بمعدل 200 ألف برميل يوميا، وقد يصل لاحقا إلى 400 ألف برميل يوميا بعد معالجة الخطوط القديمة".وتابع: "استئناف التصدير عبر هذا المسار يساهم في إنقاذ الإرادة الاتحادية مؤقتا، وتخفيف تداعيات التوقف الأخير على حركة السوق والموازنة العامة".خطوة مهمة رغم محدودية الكمياتمن جهته، أكد النائب العراقي جواد الساعدي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "الكمية المحددة للتصدير من ميناء جيهان تبلغ 250 ألف برميل يوميا، وهي كمية قليلة لكنها ذات أهمية مرحلية، خاصة بعد توقف العراق عن التصدير لمدة 10 أيام".وأشار الساعدي إلى أن "أي تعطّل في التصدير ينعكس بشكل مباشر على الموازنة الوطنية، حيث يعتمد العراق بنسبة 92–94% على النفط في تمويل الرواتب والخدمات"، مؤكدًا أن "استئناف التصدير سيكون بدون شروط مسبقة، حسب سعة الأنابيب المتاحة، وسيؤدي إلى تخفيف الضغوط المالية الحالية على الحكومة".إيرادات يومية تتجاوز 24 مليون دولارو كشف مرصد "إيكو عراق" الاقتصادي، أن استئناف تصدير نفط كركوك عبر خط أنابيب إقليم كردستان يحقق إيرادات يومية تصل إلى أكثر من 24 مليون دولار، بعد خصم تكاليف النقل البالغة 3.15 دولار للبرميل.وبيّن أن "هذه الكميات تمثل نحو 6% فقط من إجمالي صادرات العراق النفطية، ما يجعلها خطوة مهمة لكنها غير كافية لتعويض التراجع الكبير في الصادرات، خاصة مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز".

سبوتنيك عربي

حسن نبيل

