بث مباشر
ارتفاع الأسعار وشح المواد يهددان العراقيين مع تصاعد التوتر الإقليمي
ارتفاع الأسعار وشح المواد يهددان العراقيين مع تصاعد التوتر الإقليمي
عشية عيد الفطر، تترقب السوق العراقية بأسى كبير تداعيات الحرب الإقليمية المستمرة، مع مخاوف متزايدة من عدم وصول البضائع والمواد الغذائية إلى الأسواق المحلية،... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
ارتفاع الأسعار وشح المواد يهددان العراقيين مع تصاعد التوتر الإقليمي

09:14 GMT 18.03.2026
عشية عيد الفطر، تترقب السوق العراقية بأسى كبير تداعيات الحرب الإقليمية المستمرة، مع مخاوف متزايدة من عدم وصول البضائع والمواد الغذائية إلى الأسواق المحلية، نتيجة توقف مرور البواخر عبر مضيق هرمز الحيوي.
وأمام تحدي شح المواد الأساسية، يعبّر التجار والمواطنون العراقيون عن قلقهم من ارتفاع الأسعار وتفاقم أزمة توفر السلع في الأشهر المقبلة.
وفي السياق، حذر الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري، في حديث لـ "سبوتنيك"، من توقف الخدمات البحرية وتأثر الحركة التجارية العراقية جراء إغلاق مضيق هرمز والأحداث العسكرية في المنطقة، بما فيها الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران وتأثيرها على العراق.
وأوضح الأنصاري أن "أي توقف في الحركة التجارية يؤدي مباشرة إلى ارتفاع أسعار البضائع في السوق العراقية"، مؤكدًا أن "التعريفات الجمركية تلعب دورا كبيرا في زيادة الأسعار خلال هذه الفترة".

وأشار إلى أن "العراق يعتمد على الموانئ بنسبة 90% في تصدير واستيراد النفط، وأن توقف هذه الموانئ يؤدي إلى عجز في السوق"، داعيًا إلى "إيجاد منافذ برية بديلة ومحاولة الاستفادة من العلاقات التجارية مع تركيا لتعويض هذا النقص وتأمين الموارد الاقتصادية".

ويعتبر مضيق هرمز من أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، حيث تمر عبره نحو 20% من صادرات النفط والغاز عالميا، بما فيها صادرات العراق، ما يجعل أي تهديد بإغلاقه مصدر قلق للمجتمع الدولي والأسواق العالمية.
ويمتد المضيق بين سلطنة عمان وإيران، ويشكل الطريق الرئيسي لتصدير النفط لدول منتجة كبرى كالسعودية والإمارات والكويت والعراق، كما تمر عبره كميات هائلة من النفط الخام المستخرج من حقول أعضاء منظمة "أوبك"، لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

وتشير تقديرات رسمية وغير رسمية إلى أن النفط يشكل أكثر من 90% من إجمالي صادرات العراق، ويعد المورد الأساسي لتمويل الموازنة العامة ومشاريع التنمية، ما يجعل الاقتصاد العراقي هشا ومعرضا لتقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية.

ارتفاع أسعار المواد الأساسية

من جهته، قال المحلل السياسي، مؤيد العلي، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "الصراع القائم بين إيران والولايات المتحدة يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والنقل، سواء الجوي أو البري، بشكل ملحوظ".
وأضاف: "أي اضطراب في الحركة الاقتصادية الدولية ينعكس فورا على السوق العراقية، ويؤدي إلى تضخم الأسعار في جميع القطاعات الحيوية، بما فيها الوقود والسلع الأساسية، مما يزيد العبء على المواطنين".
بينما أعرب المواطن، رامي محمد، عن قلقه من تأثير إغلاق مضيق هرمز على مستوى معيشة العراقيين، خصوصا أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، مع اقتراب عيد الفطر المبارك.
وأضاف لـ"سبوتنيك": "استمرار توقف الحركة التجارية لفترة طويلة قد يؤدي إلى نقص الغذاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى مخاطر سوء التغذية للأطفال".
ولفت إلى أن "هذه الأزمة ستزيد من معاناة الأسر العراقية، ويجب على الجهات الرسمية اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين".
