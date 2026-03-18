https://sarabic.ae/20260318/ارتفاع-الأسعار-وشح-المواد-يهددان-العراقيين-مع-تصاعد-التوتر-الإقليمي-1111612033.html

ارتفاع الأسعار وشح المواد يهددان العراقيين مع تصاعد التوتر الإقليمي

سبوتنيك عربي

عشية عيد الفطر، تترقب السوق العراقية بأسى كبير تداعيات الحرب الإقليمية المستمرة، مع مخاوف متزايدة من عدم وصول البضائع والمواد الغذائية إلى الأسواق المحلية،... 18.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-18T09:14+0000

وأمام تحدي شح المواد الأساسية، يعبّر التجار والمواطنون العراقيون عن قلقهم من ارتفاع الأسعار وتفاقم أزمة توفر السلع في الأشهر المقبلة.وأوضح الأنصاري أن "أي توقف في الحركة التجارية يؤدي مباشرة إلى ارتفاع أسعار البضائع في السوق العراقية"، مؤكدًا أن "التعريفات الجمركية تلعب دورا كبيرا في زيادة الأسعار خلال هذه الفترة".ويعتبر مضيق هرمز من أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، حيث تمر عبره نحو 20% من صادرات النفط والغاز عالميا، بما فيها صادرات العراق، ما يجعل أي تهديد بإغلاقه مصدر قلق للمجتمع الدولي والأسواق العالمية.ويمتد المضيق بين سلطنة عمان وإيران، ويشكل الطريق الرئيسي لتصدير النفط لدول منتجة كبرى كالسعودية والإمارات والكويت والعراق، كما تمر عبره كميات هائلة من النفط الخام المستخرج من حقول أعضاء منظمة "أوبك"، لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.ارتفاع أسعار المواد الأساسيةمن جهته، قال المحلل السياسي، مؤيد العلي، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "الصراع القائم بين إيران والولايات المتحدة يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والنقل، سواء الجوي أو البري، بشكل ملحوظ".وأضاف: "أي اضطراب في الحركة الاقتصادية الدولية ينعكس فورا على السوق العراقية، ويؤدي إلى تضخم الأسعار في جميع القطاعات الحيوية، بما فيها الوقود والسلع الأساسية، مما يزيد العبء على المواطنين".بينما أعرب المواطن، رامي محمد، عن قلقه من تأثير إغلاق مضيق هرمز على مستوى معيشة العراقيين، خصوصا أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، مع اقتراب عيد الفطر المبارك.ولفت إلى أن "هذه الأزمة ستزيد من معاناة الأسر العراقية، ويجب على الجهات الرسمية اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين".

https://sarabic.ae/20260306/-العراقالأزمة-الاقتصادية-في-وضع-الحرب-من-منظور-المختصين-بـالصناعات-ومخاوف-الناس-من-حدوث-أزمة--1111138568.html

https://sarabic.ae/20260308/العراق-يحذر-من-مخاطر-إغلاق-مضيق-هرمز-وتداعياته-العالمية-1111240299.html

https://sarabic.ae/20260225/تراجع-الصادرات-الإيرانية-50-هل-تدخل-الأسواق-العراقية-مرحلة-الغلاء-الأكبر-1110709489.html

2026

