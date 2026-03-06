https://sarabic.ae/20260306/-العراقالأزمة-الاقتصادية-في-وضع-الحرب-من-منظور-المختصين-بـالصناعات-ومخاوف-الناس-من-حدوث-أزمة--1111138568.html

العراق...الأزمة الاقتصادية في وضع الحرب من منظور المختصين بـالصناعات ومخاوف الناس من حدوث أزمة

العراق...الأزمة الاقتصادية في وضع الحرب من منظور المختصين بـالصناعات ومخاوف الناس من حدوث أزمة

سبوتنيك عربي

بدأت تداعيات الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران، ترخي بثقلها على المشهد العراقي، حيث برزت موجة شراء المواد الغذائية والدواء بكميات كبيرة وتخزينها، وسط... 06.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-06T11:20+0000

2026-03-06T11:20+0000

2026-03-06T11:20+0000

العراق

إيران

الحرب

الدواء

السلع التموينية

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/06/1111138401_0:0:1088:613_1920x0_80_0_0_1c3571f18ea9d135f80b044b2f7ebbe5.jpg

ووجّه رئيس اتحاد الصناعات العراقي، عادل عكاب، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، رسالة طمأنة للعراقيين، مؤكدا "توفر البضائع العراقية بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين"، وأضاف: "الاتحاد يمثل القطاع الصناعي الرسمي ويعكس ما يلمسه من السوق العراقي".في المقابل، كشفت الأمين العام للاتحاد العراقي للصناعات، آسيا عبد الحسن، عن عقد اجتماعات مستقبلية مع وزارة التجارة وجميع الجهات المعنية بصحة الإنسان والغذاء لضمان توفر المواد الأولية للمشاريع الغذائية والدوائية.يذكر أن وزارة التجارة العراقية أكدت عبر وسائل إعلام محلية، الأسبوع الماضي، أن الأسواق المحلية آمنة ومستقرة، مشيرةً إلى أن المخزون الغذائي في البلاد كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين، في ظل التصعيد الإقليمي.إلى ذلك، أكد عضو اتحاد الصناعات العراقي، أنس الصراف، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "جميع المواد الغذائية العراقية متوفرة، من دجاج وبيض وطحين وزيت وسكر"، مشددا على "عدم وجود أي داعٍ لتخزين المواد من قبل المواطنين".وأوضح الصراف أن "الدواء الأساسي متوفر أيضا بفضل أداء المعامل المحلية ومراحل الإنتاج والتخزين عالية الكفاءة، إضافة إلى الصناعة الإنشائية التي توفر الحديد والطابوق وغيرها من المواد"، مؤكدًا أن "الأزمة الحالية فرصة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد".

https://sarabic.ae/20260306/صحفي-عراقي-تداعيات-الحرب-تنعكس-مباشرة-على-العراق-واستمرار-التصعيد-يتطلب-تدخلا-دوليا-عاجلا-1111131396.html

العراق

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

العراق, إيران, الحرب, الدواء, السلع التموينية, تقارير سبوتنيك, حصري