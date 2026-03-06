العراق...الأزمة الاقتصادية في وضع الحرب من منظور المختصين بـالصناعات ومخاوف الناس من حدوث أزمة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
العراق...الأزمة الاقتصادية في وضع الحرب من منظور المختصين بـالصناعات ومخاوف الناس من حدوث أزمة
العراق...الأزمة الاقتصادية في وضع الحرب من منظور المختصين بـالصناعات ومخاوف الناس من حدوث أزمة
سبوتنيك عربي
بدأت تداعيات الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران، ترخي بثقلها على المشهد العراقي، حيث برزت موجة شراء المواد الغذائية والدواء بكميات كبيرة وتخزينها، وسط... 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T11:20+0000
2026-03-06T11:20+0000
العراق
إيران
الحرب
الدواء
السلع التموينية
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/06/1111138401_0:0:1088:613_1920x0_80_0_0_1c3571f18ea9d135f80b044b2f7ebbe5.jpg
ووجّه رئيس اتحاد الصناعات العراقي، عادل عكاب، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، رسالة طمأنة للعراقيين، مؤكدا "توفر البضائع العراقية بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين"، وأضاف: "الاتحاد يمثل القطاع الصناعي الرسمي ويعكس ما يلمسه من السوق العراقي".في المقابل، كشفت الأمين العام للاتحاد العراقي للصناعات، آسيا عبد الحسن، عن عقد اجتماعات مستقبلية مع وزارة التجارة وجميع الجهات المعنية بصحة الإنسان والغذاء لضمان توفر المواد الأولية للمشاريع الغذائية والدوائية.يذكر أن وزارة التجارة العراقية أكدت عبر وسائل إعلام محلية، الأسبوع الماضي، أن الأسواق المحلية آمنة ومستقرة، مشيرةً إلى أن المخزون الغذائي في البلاد كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين، في ظل التصعيد الإقليمي.إلى ذلك، أكد عضو اتحاد الصناعات العراقي، أنس الصراف، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "جميع المواد الغذائية العراقية متوفرة، من دجاج وبيض وطحين وزيت وسكر"، مشددا على "عدم وجود أي داعٍ لتخزين المواد من قبل المواطنين".وأوضح الصراف أن "الدواء الأساسي متوفر أيضا بفضل أداء المعامل المحلية ومراحل الإنتاج والتخزين عالية الكفاءة، إضافة إلى الصناعة الإنشائية التي توفر الحديد والطابوق وغيرها من المواد"، مؤكدًا أن "الأزمة الحالية فرصة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد".
العراق...الأزمة الاقتصادية في وضع الحرب من منظور المختصين بـالصناعات ومخاوف الناس من حدوث أزمة

11:20 GMT 06.03.2026
© Sputnikالأزمة الاقتصادية في وضع الحرب بالعراق
الأزمة الاقتصادية في وضع الحرب بالعراق - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
© Sputnik
