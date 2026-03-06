صحفي عراقي: تداعيات الحرب تنعكس مباشرة على العراق.. واستمرار التصعيد يتطلب تدخلا دوليا عاجلا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260306/صحفي-عراقي-تداعيات-الحرب-تنعكس-مباشرة-على-العراق-واستمرار-التصعيد-يتطلب-تدخلا-دوليا-عاجلا-1111131396.html
صحفي عراقي: تداعيات الحرب تنعكس مباشرة على العراق.. واستمرار التصعيد يتطلب تدخلا دوليا عاجلا
صحفي عراقي: تداعيات الحرب تنعكس مباشرة على العراق.. واستمرار التصعيد يتطلب تدخلا دوليا عاجلا
سبوتنيك عربي
أكد الصحفي العراقي محمد عواد، أن الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران، لها تداعياتها على العراق بحكم الجغرافيا، وملاصقته لإيران، ما جعل الأجواء العراقية... 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T08:02+0000
2026-03-06T09:27+0000
العراق
إيران
الحرب
الصواريخ
أخبار الشرق الأوسط
السيادة
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/06/1111130873_0:0:904:508_1920x0_80_0_0_0ade2fcc8f5b501de76364ecff23dc7d.jpg
وقال عواد في حديث لوكالة "سبوتنيك": "شهدت الأراضي العراقية أيضا عمليات إنزال في المناطق الصحراوية الواقعة بين كربلاء المقدسة والنجف الأشرف، ما أدى إلى استشهاد عنصر أمني وإصابة آخرين"، مشيرا إلى أن "ضربات أخرى استهدفت مقار الحشد الشعبي في جرف الصخر، أسفرت عن استشهاد عدد من عناصره، إضافة إلى استهداف مواقع أخرى في مناطق شمال بابل".وأشار الصحفي العراقي، إلى أن "المصالح الأمريكية داخل العراق باتت بدورها عرضة لضربات متكررة، خصوصا في مدينة أربيل شمالي العراق".ولفت في الوقت ذاته إلى ملف بالغ الخطورة يتمثل بـ"وجود مجموعات إرهابية معارضة لإيران في شمال العراق، والتي أصبحت أيضا هدفا مباشرا للهجمات"، على حد تعبيره.وختم عواد حديثه بالقول: "في المقابل، تواصل المقاومة العراقية توجيه ضربات من داخل الأراضي العراقية باتجاه أهداف تابعة للكيان الإسرائيلي، بالإضافة إلى استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة".
https://sarabic.ae/20260305/إعلامي-عراقي-يرصد-المشهد-في-بغداد-بعد-تصاعد-الصراع-الإقليمي-1111098082.html
العراق
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/06/1111130873_89:0:766:508_1920x0_80_0_0_45683d8e74a9245efe1ac2793d03d499.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, إيران, الحرب, الصواريخ, أخبار الشرق الأوسط, السيادة, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, إيران, الحرب, الصواريخ, أخبار الشرق الأوسط, السيادة, تقارير سبوتنيك, حصري

صحفي عراقي: تداعيات الحرب تنعكس مباشرة على العراق.. واستمرار التصعيد يتطلب تدخلا دوليا عاجلا

08:02 GMT 06.03.2026 (تم التحديث: 09:27 GMT 06.03.2026)
© Sputnikالصحفي العراقي محمد عواد
الصحفي العراقي محمد عواد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أكد الصحفي العراقي محمد عواد، أن الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران، لها تداعياتها على العراق بحكم الجغرافيا، وملاصقته لإيران، ما جعل الأجواء العراقية تتعرض لاختراقات متكررة من قبل الطيران والصواريخ الأمريكية والإسرائيلية خلال الفترة الماضية.
وقال عواد في حديث لوكالة "سبوتنيك": "شهدت الأراضي العراقية أيضا عمليات إنزال في المناطق الصحراوية الواقعة بين كربلاء المقدسة والنجف الأشرف، ما أدى إلى استشهاد عنصر أمني وإصابة آخرين"، مشيرا إلى أن "ضربات أخرى استهدفت مقار الحشد الشعبي في جرف الصخر، أسفرت عن استشهاد عدد من عناصره، إضافة إلى استهداف مواقع أخرى في مناطق شمال بابل".
وأضاف: "لم تقتصر الهجمات على تلك المناطق، بل امتدت لتشمل مواقع للحشد الشعبي في محافظة ديالى، والقائم"، مؤكدا أن ما يجري يمثل "عدوانا أمريكيا ليس فقط ضد إيران، بل أيضا ضد الأراضي العراقية وخرقا واضحا للسيادة العراقية".
وأشار الصحفي العراقي، إلى أن "المصالح الأمريكية داخل العراق باتت بدورها عرضة لضربات متكررة، خصوصا في مدينة أربيل شمالي العراق".
ولفت في الوقت ذاته إلى ملف بالغ الخطورة يتمثل بـ"وجود مجموعات إرهابية معارضة لإيران في شمال العراق، والتي أصبحت أيضا هدفا مباشرا للهجمات"، على حد تعبيره.
بغداد تعود إلى الواجهة.. منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
إعلامي عراقي يرصد المشهد في بغداد بعد تصاعد الصراع الإقليمي
أمس, 14:11 GMT
وبحسب عواد، "يتجه المشهد نحو مزيد من التصعيد"، مؤكدا أن "الوضع يتطلب تدخلا عاجلا من المنظمات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن والأمم المتحدة، من أجل إنهاء هذه الحرب ومنع توسعها، لا سيما مع استمرار العدوان الأمريكي".
وختم عواد حديثه بالقول: "في المقابل، تواصل المقاومة العراقية توجيه ضربات من داخل الأراضي العراقية باتجاه أهداف تابعة للكيان الإسرائيلي، بالإضافة إلى استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала