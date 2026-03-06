https://sarabic.ae/20260306/صحفي-عراقي-تداعيات-الحرب-تنعكس-مباشرة-على-العراق-واستمرار-التصعيد-يتطلب-تدخلا-دوليا-عاجلا-1111131396.html
صحفي عراقي: تداعيات الحرب تنعكس مباشرة على العراق.. واستمرار التصعيد يتطلب تدخلا دوليا عاجلا
صحفي عراقي: تداعيات الحرب تنعكس مباشرة على العراق.. واستمرار التصعيد يتطلب تدخلا دوليا عاجلا
أكد الصحفي العراقي محمد عواد، أن الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران، لها تداعياتها على العراق بحكم الجغرافيا، وملاصقته لإيران، ما جعل الأجواء العراقية...
أكد الصحفي العراقي محمد عواد، أن الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران، لها تداعياتها على العراق بحكم الجغرافيا، وملاصقته لإيران، ما جعل الأجواء العراقية تتعرض لاختراقات متكررة من قبل الطيران والصواريخ الأمريكية والإسرائيلية خلال الفترة الماضية.
وقال عواد في حديث لوكالة "سبوتنيك": "شهدت الأراضي العراقية أيضا عمليات إنزال في المناطق الصحراوية الواقعة بين كربلاء المقدسة والنجف الأشرف، ما أدى إلى استشهاد عنصر أمني وإصابة آخرين"، مشيرا إلى أن "ضربات أخرى استهدفت مقار الحشد الشعبي في جرف الصخر، أسفرت عن استشهاد عدد من عناصره، إضافة إلى استهداف مواقع أخرى في مناطق شمال بابل".
وأضاف: "لم تقتصر الهجمات على تلك المناطق، بل امتدت لتشمل مواقع للحشد الشعبي في محافظة ديالى، والقائم"، مؤكدا أن ما يجري يمثل "عدوانا أمريكيا ليس فقط ضد إيران، بل أيضا ضد الأراضي العراقية وخرقا واضحا للسيادة العراقية".
وأشار الصحفي العراقي، إلى أن "المصالح الأمريكية داخل العراق باتت بدورها عرضة لضربات متكررة، خصوصا في مدينة أربيل شمالي العراق".
ولفت في الوقت ذاته إلى ملف بالغ الخطورة يتمثل بـ"وجود مجموعات إرهابية معارضة لإيران في شمال العراق، والتي أصبحت أيضا هدفا مباشرا للهجمات
"، على حد تعبيره.
وبحسب عواد، "يتجه المشهد نحو مزيد من التصعيد"، مؤكدا أن "الوضع يتطلب تدخلا عاجلا من المنظمات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن والأمم المتحدة، من أجل إنهاء هذه الحرب ومنع توسعها، لا سيما مع استمرار العدوان الأمريكي".
وختم عواد حديثه بالقول: "في المقابل، تواصل المقاومة العراقية توجيه ضربات
من داخل الأراضي العراقية باتجاه أهداف تابعة للكيان الإسرائيلي، بالإضافة إلى استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة".