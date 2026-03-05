https://sarabic.ae/20260305/إعلامي-عراقي-يرصد-المشهد-في-بغداد-بعد-تصاعد-الصراع-الإقليمي-1111098082.html

إعلامي عراقي يرصد المشهد في بغداد بعد تصاعد الصراع الإقليمي

إعلامي عراقي يرصد المشهد في بغداد بعد تصاعد الصراع الإقليمي

قال الإعلامي العراقي علي الجعفري: إنه "بعد ستة أيام من اندلاع الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، لم يتمكن العراق من تجنب تداعيات...

وأوضح الجعفري في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "البلاد دخلت في حالة توتر وصراع منذ بدء الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران، حيث بدأت فصائل المقاومة الإسلامية في العراق باستهداف المصالح الأمريكية في عدد من المناطق، بينها بغداد وأربيل".وفي الجانب الاقتصادي، لفت الجعفري إلى أن الأسواق في بغداد ومختلف مناطق العراق شهدت حالة من الركود في بعض السلع، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في أسعار مواد أخرى نتيجة إقبال المواطنين على شرائها، وذلك بعد انتشار أخبار عن احتمال إغلاق مضيق هرمز من قبل الجانب الإيراني. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية واللحوم إلى نحو الضعف.وأوضح الجعفري أن الطيران الأمريكي استهدف عدداً من المواقع الأمنية ومقار الحشد الشعبي في عدة محافظات عراقية، ما أسفر عن سقوط سبعة قتلى وأكثر من 18 جريحاً منذ بداية الحرب حتى الآن.وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تصعيداً في وتيرة الضربات الأمريكية ضد مقار وقيادات الحشد الشعبي، في ظل اتساع دائرة الأهداف التي تتبناها فصائل المقاومة الإسلامية في العراق.

