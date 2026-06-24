موسكو: إصلاح المحكمة الجنائية الدولية من الداخل أمر مستحيل ويجب حلها

عربي
بث مباشر... ميدفيديف يشارك في الجلسة العامة لـ"منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي 2026"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
اللغة العربية في مدارس روسيا … الدراجات النارية في بيروت بين الفوضى والتنظيم، فماذا يقول القانون ؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
12:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:32 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
عمادة المهندسين التونسيين ترفع مقترحاتها لمجلس النواب للحفاظ على الكفاءات
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
"الاقامة الذهبية" في لبنان بين الفوائد والتحديات …وهل ترفع أزمة الرقائق العالميّة أسعار الهواتف والحواسيب؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
10:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260624/موسكو-إصلاح-المحكمة-الجنائية-الدولية-من-الداخل-أمر-مستحيل-ويجب-حلها-1114661431.html
موسكو: إصلاح المحكمة الجنائية الدولية من الداخل أمر مستحيل ويجب حلها
موسكو: إصلاح المحكمة الجنائية الدولية من الداخل أمر مستحيل ويجب حلها
سبوتنيك عربي
أفاد مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية الروسية، مكسيم موسيخين، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ترى أن المحكمة الجنائية الدولية من المستحيل إصلاحها من... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T13:26+0000
2026-06-24T13:26+0000
روسيا
العالم
المحكمة الجنائية الدولية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101690584_0:224:3072:1952_1920x0_80_0_0_d184beca953604232f00750eb9e014ff.jpg
وصرح مكسيم موسيخين بأن الفساد متفشٍ في المحكمة الجنائية الدولية، حيث تموّل الدول المحاكمات عبر مساهمات طوعية، وهو ما يعدّ رشوة.وقال موسيخين لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، إن "هناك فساد علني( داخل المحكمة الجنائية االدولية) على سبيل المثال تموّل الدول المحاكمات بتبرعات طوعية وهذه رشوة صريحة".وأضاف بأن الجانب الروسي يدعو علناً جميع الدول المعنية، التي انضمت بالخطأ إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلى الانسحاب منها.وقال موسيخين في معرض حديثه عن المحكمة الجنائية الدولية: "نحن لا نخفي ذلك، بل ندعو علناً جميع الدول المعنية التي تشارك في هذه المحكمة بموجب تقديرات خاطئة إلى الانسحاب منها".وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يصعب وصفها بمحكمة طبيعية، معتبرًا إياها هيئة سياسية تنفذ أوامر.وأكد أن "هذا ينطبق أيضاً على القضايا المرفوعة ضد روسيا ومسؤوليها. إنها تعمل جميعها بأموال أوروبية، وهذه في الواقع عدالة مشتراة... إنه فساد صريح. من الصعب وصفها بمحكمة طبيعية، نحن لا نسميها محكمة، إنها هيئة سياسية تنفذ أوامر".وقالت زاخاروفا خلال جلسة المنتدى الدولي للأمن: "حتى الآن، جميع المتهمين الذين وصلت قضاياهم إلى مرحلة المحاكمة – لن تصدقوا – هم أفارقة. وفي الوقت نفسه، فإن جرائم دول الناتو في أفغانستان والعراق وإيران وليبيا ومنطقة البحر الكاريبي، لسبب ما، لم تخضع قط لتدقيق جاد من قبل هذه المحكمة الجنائية الدولية، ولم تنظر فيها مطلقًا، وعلاوة على ذلك، لم تصدر أي أحكام بشأنها".
https://sarabic.ae/20260623/النيجر-تخطر-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-بانسحابها-من-المحكمة-الجنائية-الدولية--1114640067.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101690584_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d0c398c182e4c599baea317136e05c25.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, المحكمة الجنائية الدولية
روسيا, العالم, المحكمة الجنائية الدولية

موسكو: إصلاح المحكمة الجنائية الدولية من الداخل أمر مستحيل ويجب حلها

13:26 GMT 24.06.2026
© AP Photoالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أفاد مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية الروسية، مكسيم موسيخين، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ترى أن المحكمة الجنائية الدولية من المستحيل إصلاحها من الداخل من حيث المبدأ، مؤكداً أنها قابلة للحل والتفكيك فقط.
وصرح مكسيم موسيخين بأن الفساد متفشٍ في المحكمة الجنائية الدولية، حيث تموّل الدول المحاكمات عبر مساهمات طوعية، وهو ما يعدّ رشوة.
وقال موسيخين لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، إن "هناك فساد علني( داخل المحكمة الجنائية االدولية) على سبيل المثال تموّل الدول المحاكمات بتبرعات طوعية وهذه رشوة صريحة".
وشدد على أن الجنائية الدولية هي هيئة سياسية تنفذ طلبات وأجندات موجهة.
وأضاف بأن الجانب الروسي يدعو علناً جميع الدول المعنية، التي انضمت بالخطأ إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلى الانسحاب منها.
وقال موسيخين في معرض حديثه عن المحكمة الجنائية الدولية: "نحن لا نخفي ذلك، بل ندعو علناً جميع الدول المعنية التي تشارك في هذه المحكمة بموجب تقديرات خاطئة إلى الانسحاب منها".
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
النيجر تخطر الأمين العام للأمم المتحدة بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية
أمس, 19:24 GMT
وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يصعب وصفها بمحكمة طبيعية، معتبرًا إياها هيئة سياسية تنفذ أوامر.
وأكد أن "هذا ينطبق أيضاً على القضايا المرفوعة ضد روسيا ومسؤوليها. إنها تعمل جميعها بأموال أوروبية، وهذه في الواقع عدالة مشتراة... إنه فساد صريح. من الصعب وصفها بمحكمة طبيعية، نحن لا نسميها محكمة، إنها هيئة سياسية تنفذ أوامر".
وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم 26 مايو/ أيار الفائت، بأن المحكمة الجنائية الدولية تحاول الحيلولة دون محاسبة ما وصفته بـ"الأقلية العالمية"، أي قادة الدول الغربية، مشيرة إلى أن هذا "الكيان شبه القضائي" (المحكمة) ركزت على مدى سنوات طويلة بشكل أساسي على قضايا تتعلق بدول أفريقية.
وقالت زاخاروفا خلال جلسة المنتدى الدولي للأمن: "حتى الآن، جميع المتهمين الذين وصلت قضاياهم إلى مرحلة المحاكمة – لن تصدقوا – هم أفارقة. وفي الوقت نفسه، فإن جرائم دول الناتو في أفغانستان والعراق وإيران وليبيا ومنطقة البحر الكاريبي، لسبب ما، لم تخضع قط لتدقيق جاد من قبل هذه المحكمة الجنائية الدولية، ولم تنظر فيها مطلقًا، وعلاوة على ذلك، لم تصدر أي أحكام بشأنها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала