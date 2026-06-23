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https://sarabic.ae/20260623/النيجر-تخطر-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-بانسحابها-من-المحكمة-الجنائية-الدولية--1114640067.html
النيجر تخطر الأمين العام للأمم المتحدة بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية
النيجر تخطر الأمين العام للأمم المتحدة بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية
سبوتنيك عربي
أخطرت السلطات النيجيرية الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية. وسيُتاح للدولة الأفريقية الانسحاب من المحكمة في... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T19:24+0000
2026-06-23T19:24+0000
العالم
المحكمة الجنائية الدولية
النيجر
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وجاء في رسالة تُبرر فيها موقفها: "إن قرار الانسحاب نابعٌ من إساءة استخدام هذه المحكمة، وتحوّلها إلى أداةٍ، رغم أنها كانت مصدر أملٍ كبيرٍ للشعوب الساعية إلى السلام والعدالة".خبير تشادي يعلق على "العدالة الانتقائية" وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك أفريقا"، انتقد البروفيسور أحمد محمد حسن، وزير العدل التشادي السابق، عمل المحكمة الجنائية الدولية بشدة، واصفاً إياه بأنه مثال على "العدالة الانتقائية"، نوه إلى أن المحكمة "تستهدف أفريقيا بالدرجة الأولى، مستثنيةً القوى الكبرى"، مما يوحي بأن المساءلة الجنائية الدولية تنطبق في المقام الأول على القادة الأفارقة. انتقادات واسعة ليست النيجر الدولة الأفريقية الوحيدة التي أعربت عن استيائها من المحكمة الجنائية الدولية. فقد اتهمت عدة دول في المنطقة المحكمة بالتركيز بشكل غير متناسب على الجرائم المرتكبة في دول ذات نفوذ سياسي أقل، بينما تحظى القضايا التي تشمل دولًا كبرى أو حلفاءها، وفقًا للمنتقدين، باهتمام أقل أو لا تخضع للتحقيق. وتؤجج هذه الاتهامات التوترات السياسية حول دور آليات المساءلة الدولية، وتحفز النقاشات حول الإصلاح.سيدخل انسحاب النيجر حيز التنفيذ إجرائيًا خلال عام، لكن التبعات السياسية قد تتضح عاجلًا: فقد يزيد هذا القرار الضغط على المؤسسات الدولية لإصلاح اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. مقررة أممية تحذر من "أسرلنة أوروبا"... صمت الجنائية الدولية على الجرائم ضد الفلسطينيين دليل فشلها
https://sarabic.ae/20260524/ممثلة-روسيا-لدى-مجلس-الأمن-المحكمة-الجنائية-شرعنت-تدمير-ليبيا-1113700909.html
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العالم, المحكمة الجنائية الدولية, النيجر
العالم, المحكمة الجنائية الدولية, النيجر

النيجر تخطر الأمين العام للأمم المتحدة بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية

19:24 GMT 23.06.2026
© AP Photo / Peter Dejongالمحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Peter Dejong
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أخطرت السلطات النيجيرية الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية. وسيُتاح للدولة الأفريقية الانسحاب من المحكمة في يونيو/حزيران 2027.
وجاء في رسالة تُبرر فيها موقفها: "إن قرار الانسحاب نابعٌ من إساءة استخدام هذه المحكمة، وتحوّلها إلى أداةٍ، رغم أنها كانت مصدر أملٍ كبيرٍ للشعوب الساعية إلى السلام والعدالة".

خبير تشادي يعلق على "العدالة الانتقائية"

وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك أفريقا"، انتقد البروفيسور أحمد محمد حسن، وزير العدل التشادي السابق، عمل المحكمة الجنائية الدولية بشدة، واصفاً إياه بأنه مثال على "العدالة الانتقائية"، نوه إلى أن المحكمة "تستهدف أفريقيا بالدرجة الأولى، مستثنيةً القوى الكبرى"، مما يوحي بأن المساءلة الجنائية الدولية تنطبق في المقام الأول على القادة الأفارقة.
ويعتقد حسن أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تصبح مؤسسة "عادلة وواسعة النطاق" تحترم القانون الدولي وسيادة الدول.
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2026
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24 مايو, 13:43 GMT

انتقادات واسعة

ليست النيجر الدولة الأفريقية الوحيدة التي أعربت عن استيائها من المحكمة الجنائية الدولية. فقد اتهمت عدة دول في المنطقة المحكمة بالتركيز بشكل غير متناسب على الجرائم المرتكبة في دول ذات نفوذ سياسي أقل، بينما تحظى القضايا التي تشمل دولًا كبرى أو حلفاءها، وفقًا للمنتقدين، باهتمام أقل أو لا تخضع للتحقيق.
وتؤجج هذه الاتهامات التوترات السياسية حول دور آليات المساءلة الدولية، وتحفز النقاشات حول الإصلاح.
سيدخل انسحاب النيجر حيز التنفيذ إجرائيًا خلال عام، لكن التبعات السياسية قد تتضح عاجلًا: فقد يزيد هذا القرار الضغط على المؤسسات الدولية لإصلاح اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
مقررة أممية تحذر من "أسرلنة أوروبا"... صمت الجنائية الدولية على الجرائم ضد الفلسطينيين دليل فشلها
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