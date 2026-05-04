مقررة أممية تحذر من "أسرلنة أوروبا".. صمت الجنائية الدولية على جرائم ضد الفلسطينيين دليل فشلها

04.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-04T07:12+0000

وفي كلمة ألقتها في الفعالية المقامة تضامناً مع معاناة الفلسطينيين ومقاومتهم، أكدت ألبانيز أن إسرائيل متهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.سطر جديد يكتب بحبر الفشل في تاريخ المحكمة الجنائية الدوليةوسجلت ألبانيز دهشتها بارتكاب إسرائيل لهذه الفظائع على مرأى أكبر محكمتين دوليتين في العالم، وهما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.وأضافت: "بدلاً من قطع العلاقات مع إسرائيل، استمرت الدول الأوروبية في التجارة معها لحمايتها وتسليحها وبيع الأسلحة لها وشراء أدوات التجسس منها، مما زاد من قبضتها الأمنية على مجتمعاتها، واعتقال المواطنين والناشطين، وقمع الحريات الأساسية، هذا هو الواقع".وفي الفعالية التي تُرجمت فيها كلمة ألبانيز من الإنجليزية إلى اليونانية، علّق وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس قائلاً: "أنتم في البلد الذي يُجسّد أكبر مثال على جعل المجتمع تابعا كليا لإسرائيل، لقد تم ذلك في هذا البلد أكثر من أي بلد آخر في أوروبا".وبالتركيز بشكل خاص على اعتراض إسرائيل لأسطول المساعدات الإنسانية "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة يوم الجمعة قبالة جزيرة كريت اليونانية، أكدت ألبانيز: "يؤسفني قول ذلك، لكن من الخطأ أن تتواطأ السلطات اليونانية مع الإسرائيليين في عرقلة مهمة إنسانية"."عدالة" الميزان المائل... الجنائية الدولية تبحث عن هيبة ضائعة في أزقة مانيلا

