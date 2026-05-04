مقررة أممية تحذر من "أسرلنة أوروبا".. صمت الجنائية الدولية على جرائم ضد الفلسطينيين دليل فشلها

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
مقررة أممية تحذر من "أسرلنة أوروبا".. صمت الجنائية الدولية على جرائم ضد الفلسطينيين دليل فشلها
سبوتنيك عربي
مقررة أممية تحذر من "أسرلنة أوروبا".. صمت الجنائية الدولية على جرائم ضد الفلسطينيين دليل فشلها

07:12 GMT 04.05.2026 (تم التحديث: 07:21 GMT 04.05.2026)
حذّرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، خلال فعالية في العاصمة اليونانية أثينا، من "تبعية أوروبا المطلقة لإسرائيل".
وفي كلمة ألقتها في الفعالية المقامة تضامناً مع معاناة الفلسطينيين ومقاومتهم، أكدت ألبانيز أن إسرائيل متهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

سطر جديد يكتب بحبر الفشل في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية

وسجلت ألبانيز دهشتها بارتكاب إسرائيل لهذه الفظائع على مرأى أكبر محكمتين دوليتين في العالم، وهما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

وقالت ألبانيز، مستشهدةً بحكم صادر عن محكمة العدل الدولية: "إلى أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، الذي يُعد انتهاكاً للقانون الدولي وأوامر المحاكم الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل كامل وغير مشروط، يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتناع عن تقديم أي مساعدة أو دعم لإسرائيل بأي شكل من الأشكال".

وأضافت: "بدلاً من قطع العلاقات مع إسرائيل، استمرت الدول الأوروبية في التجارة معها لحمايتها وتسليحها وبيع الأسلحة لها وشراء أدوات التجسس منها، مما زاد من قبضتها الأمنية على مجتمعاتها، واعتقال المواطنين والناشطين، وقمع الحريات الأساسية، هذا هو الواقع".
أستاذ في القانون: الجنائية الدولية تطبق سياسة "الاستعمار الجديد" بوجه الدول الضعيفة
28 أبريل, 10:02 GMT

وقالت ألبانيز: "هذه هي عملية جعل مجتمعاتنا افي حالة تبعية مطلقة لإسرائيل، عندما تحدث تبعية لإسرائيل في مجتمعاتنا، تحدث أيضًا عملية تبعية فلسطينية في بعضها، وهذا يحدث بالفعل".

وفي الفعالية التي تُرجمت فيها كلمة ألبانيز من الإنجليزية إلى اليونانية، علّق وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس قائلاً: "أنتم في البلد الذي يُجسّد أكبر مثال على جعل المجتمع تابعا كليا لإسرائيل، لقد تم ذلك في هذا البلد أكثر من أي بلد آخر في أوروبا".
وبالتركيز بشكل خاص على اعتراض إسرائيل لأسطول المساعدات الإنسانية "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة يوم الجمعة قبالة جزيرة كريت اليونانية، أكدت ألبانيز: "يؤسفني قول ذلك، لكن من الخطأ أن تتواطأ السلطات اليونانية مع الإسرائيليين في عرقلة مهمة إنسانية".
