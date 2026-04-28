أستاذ في القانون: الجنائية الدولية تطبق سياسة "الاستعمار الجديد" بوجه الدول الضعيفة
2026-04-28T10:02+0000
أكد استاذ القانون الجنائي الدولي من أربيل، الدكتور سنر طه درويش، ان "المجتمع الدولي ومنذ بدء عمل المحكمة الجنائية الدولية، لاحظ أن تركيزها يتجه بشكل واضح نحو الدول الضعيفة من دون سواها".
وقال في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "من جملة الانتقادات التي تتعرض لها المحكمة، أن أساس عملها تم توجيهه بطريقة سياسية محددة الاتجاه، فتحول إلى ما يسمى بـ "الاستعمار الجديد"، وبالتالي يمكن القول إن المحكمة أصبحت أداة لفرض إرادات على الدول الضعيفة".
وأضاف: "في مقارنة بسيطة، عندما نظرت "الجنائية" إلى قضية رئيس الفلبين السابق رودريغو دوتيرتي، جاءت الإجراءات القضائية سريعة ولم تتخط كل العملية من إلقاء القبض إلى التحقيق فإصدار التهم والترحيل سنة واحدة".
وتابع: "في المقابل عندما ننظر إلى القضايا الأخرى التي تنظر فيها الجنائية الدولية سواء في الجرائم التي ارتكبت من قبل القوات الأمريكية في أفغانستان أو قضية شيرين أبو عاقلة أو نتنياهو، نلاحظ الضغط الدولي من قبل القوى النافذة على إرادة المحكمة، وبالتالي تدخل القضية في مراحل من الإهمال أو المماطلة".
واعتبر درويش أن "المحكمة بين نارين، الأولى التزامها بتنفيذ العدالة، والثانية بخضوعها للإرادة السياسية، وهي تحاول أن تعيد صورتها وهيبتها، ولكنها تلعب في الوقت الضائع، خاصة في قضايا ملحة ومهمة ومؤثرة على العالم مثل القضايا أو الجرائم التي حدثت وتحدث في منطقة الشرق الأوسط، فتقاعسها في النظر بهذه النوعية من القضايا وسرعتها في النظر في قضايا أخرى، أثار التساؤلات على مدى قدرتها على التخلص من الطغيان السياسي وعلى إرادتها في التنفيذ".
وختم درويش حديثه بالقول: "مع بداية عام 2020 إلى يومنا الحالي، بدأ المجتمع الدولي يشهد تراجعا، خاصة على مستوى المنظمات الدولية والهيئات المعنية بتطبيق مبادئ وقواعد القانون الدولي".