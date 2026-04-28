أستاذ في القانون: الجنائية الدولية تطبق سياسة "الاستعمار الجديد" بوجه الدول الضعيفة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260428/أستاذ-في-القانون-الجنائية-الدولية-تطبق-سياسة-الاستعمار-الجديد-بوجه-الدول-الضعيفة----1112938105.html
أستاذ في القانون: الجنائية الدولية تطبق سياسة "الاستعمار الجديد" بوجه الدول الضعيفة
سبوتنيك عربي
أكد استاذ القانون الجنائي الدولي من أربيل، الدكتور سنر طه درويش، ان "المجتمع الدولي ومنذ بدء عمل المحكمة الجنائية الدولية، لاحظ أن تركيزها يتجه بشكل واضح نحو... 28.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-28T10:02+0000
2026-04-28T10:02+0000
الجنائية الدولية
الاستعمار
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093036217_0:291:3071:2018_1920x0_80_0_0_2bb670478d1fd6275a78c71085bf17e5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093036217_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ac83758549df895c0f2ebc0b5b064ec8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© AP Photoالمحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
حصري
أكد استاذ القانون الجنائي الدولي من أربيل، الدكتور سنر طه درويش، ان "المجتمع الدولي ومنذ بدء عمل المحكمة الجنائية الدولية، لاحظ أن تركيزها يتجه بشكل واضح نحو الدول الضعيفة من دون سواها".
وقال في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "من جملة الانتقادات التي تتعرض لها المحكمة، أن أساس عملها تم توجيهه بطريقة سياسية محددة الاتجاه، فتحول إلى ما يسمى بـ "الاستعمار الجديد"، وبالتالي يمكن القول إن المحكمة أصبحت أداة لفرض إرادات على الدول الضعيفة".
وأضاف: "في مقارنة بسيطة، عندما نظرت "الجنائية" إلى قضية رئيس الفلبين السابق رودريغو دوتيرتي، جاءت الإجراءات القضائية سريعة ولم تتخط كل العملية من إلقاء القبض إلى التحقيق فإصدار التهم والترحيل سنة واحدة".
وتابع: "في المقابل عندما ننظر إلى القضايا الأخرى التي تنظر فيها الجنائية الدولية سواء في الجرائم التي ارتكبت من قبل القوات الأمريكية في أفغانستان أو قضية شيرين أبو عاقلة أو نتنياهو، نلاحظ الضغط الدولي من قبل القوى النافذة على إرادة المحكمة، وبالتالي تدخل القضية في مراحل من الإهمال أو المماطلة".
واعتبر درويش أن "المحكمة بين نارين، الأولى التزامها بتنفيذ العدالة، والثانية بخضوعها للإرادة السياسية، وهي تحاول أن تعيد صورتها وهيبتها، ولكنها تلعب في الوقت الضائع، خاصة في قضايا ملحة ومهمة ومؤثرة على العالم مثل القضايا أو الجرائم التي حدثت وتحدث في منطقة الشرق الأوسط، فتقاعسها في النظر بهذه النوعية من القضايا وسرعتها في النظر في قضايا أخرى، أثار التساؤلات على مدى قدرتها على التخلص من الطغيان السياسي وعلى إرادتها في التنفيذ".
وختم درويش حديثه بالقول: "مع بداية عام 2020 إلى يومنا الحالي، بدأ المجتمع الدولي يشهد تراجعا، خاصة على مستوى المنظمات الدولية والهيئات المعنية بتطبيق مبادئ وقواعد القانون الدولي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала