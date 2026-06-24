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بزنة 5 آلاف طن.. كيم جونغ أون يدشن أول مدمرة من الجيل الجديد
بزنة 5 آلاف طن.. كيم جونغ أون يدشن أول مدمرة من الجيل الجديد
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور المميزة خلال مشاركة زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، في مراسم تدشين... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T10:47+0000
2026-06-24T10:47+0000
2026-06-24T10:47+0000
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كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
مدمرة
صور
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фото, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, مدمرة, صور
фото, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, مدمرة, صور
بزنة 5 آلاف طن.. كيم جونغ أون يدشن أول مدمرة من الجيل الجديد
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور المميزة خلال مشاركة زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، في مراسم تدشين المدمرة متعددة المهام "تشوي هيون"، التي تزن 5000 طن، وتمتلك أكثر القدرات العملياتية والقتالية تكاملًا وتعقيدًا وكمالًا.
© REUTERS KCNA
كيم جونغ أون يُلقي كلمة خلال حفل مهيب لتدشين المدمرة متعددة المهام "تشوي هيون" في ميناء "نامبو"
كيم جونغ أون يُلقي كلمة خلال حفل مهيب لتدشين المدمرة متعددة المهام "تشوي هيون" في ميناء "نامبو"
© REUTERS KCNA
نيران المدافع تعلن دخول المدمرة الخدمة لتعزيز الردع النووي للبلاد
نيران المدافع تعلن دخول المدمرة الخدمة لتعزيز الردع النووي للبلاد
© REUTERS KCNA
الزعيم كيم جونغ أون، خلال جولة تفقدية على متن المدمرة، وعلى متنها عدد من طاقم بحّارتها
الزعيم كيم جونغ أون، خلال جولة تفقدية على متن المدمرة، وعلى متنها عدد من طاقم بحّارتها
© REUTERS KCNA
مراسم عسكرية مهيبة أمام الزعيم الكوري في ميناء "نامبو"، الذي شهد حفلًا حاشدًا بمناسبة تدشين المدمرة
مراسم عسكرية مهيبة أمام الزعيم الكوري في ميناء "نامبو"، الذي شهد حفلًا حاشدًا بمناسبة تدشين المدمرة
© REUTERS KCNA
بحّارة يؤدون التحية العسكرية خلال حفل تدشين المدمرة "تشوي هيون"، التي تظهر أمامهم
بحّارة يؤدون التحية العسكرية خلال حفل تدشين المدمرة "تشوي هيون"، التي تظهر أمامهم
© Photo / KCNA
المدمرة متعددة المهام "تشوي هيون" في البحر
المدمرة متعددة المهام "تشوي هيون" في البحر
© Photo / KCNA
صورة مميزة تجمع الزعيم الكوري مع أفراد من طاقم البحرية على متن المدمرة "تشوي هيون"
صورة مميزة تجمع الزعيم الكوري مع أفراد من طاقم البحرية على متن المدمرة "تشوي هيون"
© REUTERS KCNA
الزعيم الكوري كيم جونغ أون يؤدي التحية العسكرية، خلال مراسم تدشين المدمرة متعددة المهام
الزعيم الكوري كيم جونغ أون يؤدي التحية العسكرية، خلال مراسم تدشين المدمرة متعددة المهام