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بين بيروت والقاهرة
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بزنة 5 آلاف طن.. كيم جونغ أون يدشن أول مدمرة من الجيل الجديد
بزنة 5 آلاف طن.. كيم جونغ أون يدشن أول مدمرة من الجيل الجديد
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور المميزة خلال مشاركة زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، في مراسم تدشين... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
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كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
مدمرة
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фото, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, مدمرة, صور
фото, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, مدمرة, صور

بزنة 5 آلاف طن.. كيم جونغ أون يدشن أول مدمرة من الجيل الجديد

10:47 GMT 24.06.2026
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اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور المميزة خلال مشاركة زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، في مراسم تدشين المدمرة متعددة المهام "تشوي هيون"، التي تزن 5000 طن، وتمتلك أكثر القدرات العملياتية والقتالية تكاملًا وتعقيدًا وكمالًا.
© REUTERS KCNA

كيم جونغ أون يُلقي كلمة خلال حفل مهيب لتدشين المدمرة متعددة المهام "تشوي هيون" في ميناء "نامبو"

كيم جونغ أون يُلقي كلمة خلال حفل مهيب لتدشين المدمرة متعددة المهام &quot;تشوي هيون&quot; في ميناء &quot;نامبو&quot; - سبوتنيك عربي
1/8
© REUTERS KCNA

كيم جونغ أون يُلقي كلمة خلال حفل مهيب لتدشين المدمرة متعددة المهام "تشوي هيون" في ميناء "نامبو"

© REUTERS KCNA

نيران المدافع تعلن دخول المدمرة الخدمة لتعزيز الردع النووي للبلاد

نيران المدافع تعلن دخول المدمرة الخدمة لتعزيز الردع النووي للبلاد - سبوتنيك عربي
2/8
© REUTERS KCNA

نيران المدافع تعلن دخول المدمرة الخدمة لتعزيز الردع النووي للبلاد

© REUTERS KCNA

الزعيم كيم جونغ أون، خلال جولة تفقدية على متن المدمرة، وعلى متنها عدد من طاقم بحّارتها

الزعيم كيم جونغ أون، خلال جولة تفقدية على متن المدمرة، وعلى متنها عدد من طاقم بحّارتها - سبوتنيك عربي
3/8
© REUTERS KCNA

الزعيم كيم جونغ أون، خلال جولة تفقدية على متن المدمرة، وعلى متنها عدد من طاقم بحّارتها

© REUTERS KCNA

مراسم عسكرية مهيبة أمام الزعيم الكوري في ميناء "نامبو"، الذي شهد حفلًا حاشدًا بمناسبة تدشين المدمرة

مراسم عسكرية مهيبة أمام الزعيم الكوري في ميناء &quot;نامبو&quot;، الذي شهد حفلًا حاشدًا بمناسبة تدشين المدمرة - سبوتنيك عربي
4/8
© REUTERS KCNA

مراسم عسكرية مهيبة أمام الزعيم الكوري في ميناء "نامبو"، الذي شهد حفلًا حاشدًا بمناسبة تدشين المدمرة

© REUTERS KCNA

بحّارة يؤدون التحية العسكرية خلال حفل تدشين المدمرة "تشوي هيون"، التي تظهر أمامهم

بحّارة يؤدون التحية العسكرية خلال حفل تدشين المدمرة &quot;تشوي هيون&quot;، التي تظهر أمامهم - سبوتنيك عربي
5/8
© REUTERS KCNA

بحّارة يؤدون التحية العسكرية خلال حفل تدشين المدمرة "تشوي هيون"، التي تظهر أمامهم

© Photo / KCNA

المدمرة متعددة المهام "تشوي هيون" في البحر

المدمرة متعددة المهام &quot;تشوي هيون&quot; في البحر - سبوتنيك عربي
6/8
© Photo / KCNA

المدمرة متعددة المهام "تشوي هيون" في البحر

© Photo / KCNA

صورة مميزة تجمع الزعيم الكوري مع أفراد من طاقم البحرية على متن المدمرة "تشوي هيون"

صورة مميزة تجمع الزعيم الكوري مع أفراد من طاقم البحرية على متن المدمرة &quot;تشوي هيون&quot; - سبوتنيك عربي
7/8
© Photo / KCNA

صورة مميزة تجمع الزعيم الكوري مع أفراد من طاقم البحرية على متن المدمرة "تشوي هيون"

© REUTERS KCNA

الزعيم الكوري كيم جونغ أون يؤدي التحية العسكرية، خلال مراسم تدشين المدمرة متعددة المهام

الزعيم الكوري كيم جونغ أون يؤدي التحية العسكرية، خلال مراسم تدشين المدمرة متعددة المهام - سبوتنيك عربي
8/8
© REUTERS KCNA

الزعيم الكوري كيم جونغ أون يؤدي التحية العسكرية، خلال مراسم تدشين المدمرة متعددة المهام

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