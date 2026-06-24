صوت الاتحاد السوفييتي... 85 عاما على تأسيس "سوفينفورمبورو"

إنشاء مكتب الإعلام السوفييتي في 24 يونيو 1941، بعد يومين من بدء الحرب الوطنية العظمى (لقطة من فيديو)
إنشاء مكتب الإعلام السوفييتي في 24 يونيو 1941، بعد يومين من بدء الحرب الوطنية العظمى (لقطة من فيديو)
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، جنود الجيش الأحمر يقرأون أحدث التقارير من مكتب الإعلام السوفييتي
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، جنود الجيش الأحمر يقرأون أحدث التقارير من مكتب الإعلام السوفييتي
المذيع يوري ليفيتان، أثناء التصوير في استوديو بموسكو عام 1941
المذيع يوري ليفيتان، أثناء التصوير في استوديو بموسكو عام 1941
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. المصور الصحفي ألكسندر موكليتسوف، أثناء جلسة تصوير. جبهة لينينغراد، شتاء 1941
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. المصور الصحفي ألكسندر موكليتسوف، أثناء جلسة تصوير. جبهة لينينغراد، شتاء 1941
معرض صور لوكالة "نوفوستي"
معرض صور لوكالة "نوفوستي"
المصور الصحفي ديفيد شولوموفيتش، من وكالة "نوفوستي برس"، في أحد شوارع بروكسل
المصور الصحفي ديفيد شولوموفيتش، من وكالة "نوفوستي برس"، في أحد شوارع بروكسل
المبنى الرئيسي لمركز الصحافة لدورة الألعاب الأولمبية لعام 1980 في شارع "زوبوفسكي" (شُيّد بين عامي 1975 و1980)، بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية، نُقل المبنى إلى وكالة "نوفوستي" (التي تُعرف الآن باسم مجموعة روسيا سيغودنيا الإعلامية)، واتحاد صحفيي الاتحاد السوفيتي، وقسم الصحافة في وزارة خارجية الاتحاد السوفييتي
المبنى الرئيسي لمركز الصحافة لدورة الألعاب الأولمبية لعام 1980 في شارع "زوبوفسكي" (شُيّد بين عامي 1975 و1980)، بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية، نُقل المبنى إلى وكالة "نوفوستي" (التي تُعرف الآن باسم مجموعة روسيا سيغودنيا الإعلامية)، واتحاد صحفيي الاتحاد السوفيتي، وقسم الصحافة في وزارة خارجية الاتحاد السوفييتي
دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ22 في موسكو. المصوران الصحفيان ديمتري دونسكوي (يسار)، ويوري سوموف، من وكالة "نوفوستي" للصحافة، يغطيان أحداث الدورة عام 1980
دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ22 في موسكو. المصوران الصحفيان ديمتري دونسكوي (يسار)، ويوري سوموف، من وكالة "نوفوستي" للصحافة، يغطيان أحداث الدورة عام 1980
المديرة العامة لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، سفيتلانا ميرونيوك (2003-2014)، ورئيس الوكالة الفيدرالية للصحافة والاتصالات في روسيا الاتحادية ميخائيل سيسلافينسكي، ورئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك" (من اليسار إلى اليمين)، خلال عرض تقديمي لقناة "آر تي" التلفزيونية
المديرة العامة لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، سفيتلانا ميرونيوك (2003-2014)، ورئيس الوكالة الفيدرالية للصحافة والاتصالات في روسيا الاتحادية ميخائيل سيسلافينسكي، ورئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك" (من اليسار إلى اليمين)، خلال عرض تقديمي لقناة "آر تي" التلفزيونية
12 مارس 2024. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع ديمتري كيسيلوف (على اليمين)، الرئيس التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، في العاصمة الروسية
12 مارس 2024. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع ديمتري كيسيلوف (على اليمين)، الرئيس التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، في العاصمة الروسية
جناح وكالة "ريا نوفوستي" واستوديو إذاعة "سبوتنيك" في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
جناح وكالة "ريا نوفوستي" واستوديو إذاعة "سبوتنيك" في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026