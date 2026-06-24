صوت الاتحاد السوفييتي... 85 عاما على تأسيس "سوفينفورمبورو"

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المبنى الرئيسي لمركز الصحافة لدورة الألعاب الأولمبية لعام 1980 في شارع "زوبوفسكي" (شُيّد بين عامي 1975 و1980)، بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية، نُقل المبنى إلى وكالة "نوفوستي" (التي تُعرف الآن باسم مجموعة روسيا سيغودنيا الإعلامية)، واتحاد صحفيي الاتحاد السوفيتي، وقسم الصحافة في وزارة خارجية الاتحاد السوفييتي