صوت الاتحاد السوفييتي... 85 عاما على تأسيس "سوفينفورمبورو"

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بث مباشر... ميدفيديف يشارك في الجلسة العامة لـ"منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي 2026"
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الحدث من سبوتنيك
اللغة العربية في مدارس روسيا … الدراجات النارية في بيروت بين الفوضى والتنظيم، فماذا يقول القانون ؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
12:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:32 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
عمادة المهندسين التونسيين ترفع مقترحاتها لمجلس النواب للحفاظ على الكفاءات
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
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18:00 GMT
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مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
"الاقامة الذهبية" في لبنان بين الفوائد والتحديات …وهل ترفع أزمة الرقائق العالميّة أسعار الهواتف والحواسيب؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
10:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:33 GMT
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هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
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صوت الاتحاد السوفييتي... 85 عاما على تأسيس "سوفينفورمبورو"
صوت الاتحاد السوفييتي... 85 عاما على تأسيس "سوفينفورمبورو"
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" بعض الصور بمناسبة الذكرى الـ85 لتأسيس "سوفينفورمبورو" (مكتب الإعلام السوفييتي سابقًا)، في 24 يونيو/ حزيران 1941. 24.06.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

صوت الاتحاد السوفييتي... 85 عاما على تأسيس "سوفينفورمبورو"

12:07 GMT 24.06.2026 (تم التحديث: 12:16 GMT 24.06.2026)
تابعنا عبر
جمعت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" بعض الصور بمناسبة الذكرى الـ85 لتأسيس "سوفينفورمبورو" (مكتب الإعلام السوفييتي سابقًا)، في 24 يونيو/ حزيران 1941.
© Sputnik

إنشاء مكتب الإعلام السوفييتي في 24 يونيو 1941، بعد يومين من بدء الحرب الوطنية العظمى (لقطة من فيديو)

إنشاء مكتب الإعلام السوفييتي في 24 يونيو 1941، بعد يومين من بدء الحرب الوطنية العظمى (لقطة من فيديو) - سبوتنيك عربي
1/11
© Sputnik

إنشاء مكتب الإعلام السوفييتي في 24 يونيو 1941، بعد يومين من بدء الحرب الوطنية العظمى (لقطة من فيديو)

© Sputnik . Sergey Baranov

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، جنود الجيش الأحمر يقرأون أحدث التقارير من مكتب الإعلام السوفييتي

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، جنود الجيش الأحمر يقرأون أحدث التقارير من مكتب الإعلام السوفييتي - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik . Sergey Baranov

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، جنود الجيش الأحمر يقرأون أحدث التقارير من مكتب الإعلام السوفييتي

© Sputnik . Anatoliy Garanin

المذيع يوري ليفيتان، أثناء التصوير في استوديو بموسكو عام 1941

المذيع يوري ليفيتان، أثناء التصوير في استوديو بموسكو عام 1941 - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . Anatoliy Garanin

المذيع يوري ليفيتان، أثناء التصوير في استوديو بموسكو عام 1941

© Sputnik . Alexander Mokletsov

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. المصور الصحفي ألكسندر موكليتسوف، أثناء جلسة تصوير. جبهة لينينغراد، شتاء 1941

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. المصور الصحفي ألكسندر موكليتسوف، أثناء جلسة تصوير. جبهة لينينغراد، شتاء 1941 - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik . Alexander Mokletsov

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. المصور الصحفي ألكسندر موكليتسوف، أثناء جلسة تصوير. جبهة لينينغراد، شتاء 1941

© Sputnik . Prihodko

معرض صور لوكالة "نوفوستي"

معرض صور لوكالة &quot;نوفوستي&quot; - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . Prihodko

معرض صور لوكالة "نوفوستي"

© Sputnik . David Sholomovich

المصور الصحفي ديفيد شولوموفيتش، من وكالة "نوفوستي برس"، في أحد شوارع بروكسل

المصور الصحفي ديفيد شولوموفيتش، من وكالة &quot;نوفوستي برس&quot;، في أحد شوارع بروكسل - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . David Sholomovich

المصور الصحفي ديفيد شولوموفيتش، من وكالة "نوفوستي برس"، في أحد شوارع بروكسل

© Sputnik . M. Barabanov

المبنى الرئيسي لمركز الصحافة لدورة الألعاب الأولمبية لعام 1980 في شارع "زوبوفسكي" (شُيّد بين عامي 1975 و1980)، بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية، نُقل المبنى إلى وكالة "نوفوستي" (التي تُعرف الآن باسم مجموعة روسيا سيغودنيا الإعلامية)، واتحاد صحفيي الاتحاد السوفيتي، وقسم الصحافة في وزارة خارجية الاتحاد السوفييتي

المبنى الرئيسي لمركز الصحافة لدورة الألعاب الأولمبية لعام 1980 في شارع &quot;زوبوفسكي&quot; (شُيّد بين عامي 1975 و1980)، بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية، نُقل المبنى إلى وكالة &quot;نوفوستي&quot; (التي تُعرف الآن باسم مجموعة روسيا سيغودنيا الإعلامية)، واتحاد صحفيي الاتحاد السوفيتي، وقسم الصحافة في وزارة خارجية الاتحاد السوفييتي - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . M. Barabanov

المبنى الرئيسي لمركز الصحافة لدورة الألعاب الأولمبية لعام 1980 في شارع "زوبوفسكي" (شُيّد بين عامي 1975 و1980)، بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية، نُقل المبنى إلى وكالة "نوفوستي" (التي تُعرف الآن باسم مجموعة روسيا سيغودنيا الإعلامية)، واتحاد صحفيي الاتحاد السوفيتي، وقسم الصحافة في وزارة خارجية الاتحاد السوفييتي

© Sputnik . Valeriy Shustov

دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ22 في موسكو. المصوران الصحفيان ديمتري دونسكوي (يسار)، ويوري سوموف، من وكالة "نوفوستي" للصحافة، يغطيان أحداث الدورة عام 1980

دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ22 في موسكو. المصوران الصحفيان ديمتري دونسكوي (يسار)، ويوري سوموف، من وكالة &quot;نوفوستي&quot; للصحافة، يغطيان أحداث الدورة عام 1980 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Valeriy Shustov

دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ22 في موسكو. المصوران الصحفيان ديمتري دونسكوي (يسار)، ويوري سوموف، من وكالة "نوفوستي" للصحافة، يغطيان أحداث الدورة عام 1980

© Sputnik . Ruslan Krivobok

المديرة العامة لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، سفيتلانا ميرونيوك (2003-2014)، ورئيس الوكالة الفيدرالية للصحافة والاتصالات في روسيا الاتحادية ميخائيل سيسلافينسكي، ورئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك" (من اليسار إلى اليمين)، خلال عرض تقديمي لقناة "آر تي" التلفزيونية

المديرة العامة لوكالة الأنباء الروسية &quot;ريا نوفوستي&quot;، سفيتلانا ميرونيوك (2003-2014)، ورئيس الوكالة الفيدرالية للصحافة والاتصالات في روسيا الاتحادية ميخائيل سيسلافينسكي، ورئيسة تحرير المجموعة الإعلامية &quot;روسيا سيغودنيا&quot;، المجموعة الأم لوكالة &quot;سبوتنيك&quot; (من اليسار إلى اليمين)، خلال عرض تقديمي لقناة &quot;آر تي&quot; التلفزيونية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ruslan Krivobok

المديرة العامة لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، سفيتلانا ميرونيوك (2003-2014)، ورئيس الوكالة الفيدرالية للصحافة والاتصالات في روسيا الاتحادية ميخائيل سيسلافينسكي، ورئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك" (من اليسار إلى اليمين)، خلال عرض تقديمي لقناة "آر تي" التلفزيونية

© Sputnik . Gavriil Grigorov / الانتقال إلى بنك الصور

12 مارس 2024. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع ديمتري كيسيلوف (على اليمين)، الرئيس التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، في العاصمة الروسية

12 مارس 2024. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع ديمتري كيسيلوف (على اليمين)، الرئيس التنفيذي لمجموعة &quot;روسيا سيغودنيا&quot; الإعلامية، في العاصمة الروسية - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . Gavriil Grigorov
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12 مارس 2024. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع ديمتري كيسيلوف (على اليمين)، الرئيس التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، في العاصمة الروسية

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

جناح وكالة "ريا نوفوستي" واستوديو إذاعة "سبوتنيك" في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

جناح وكالة &quot;ريا نوفوستي&quot; واستوديو إذاعة &quot;سبوتنيك&quot; في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Bogodvid
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جناح وكالة "ريا نوفوستي" واستوديو إذاعة "سبوتنيك" في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

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