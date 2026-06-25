https://sarabic.ae/20260625/أقوى-زلزال-يضرب-فنزويلا-منذ-أكثر-من-قرن-1114704311.html
أقوى زلزال يضرب فنزويلا منذ أكثر من قرن
أقوى زلزال يضرب فنزويلا منذ أكثر من قرن
سبوتنيك عربي
شهدت فنزويلا واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية في تاريخها الحديث، بعدما ضربها زلزالان قويان بفارق 39 ثانية فقط، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ في عدد من... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T16:50+0000
2026-06-25T16:50+0000
2026-06-25T16:50+0000
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يستعرض الإنفوغراف الذي يقدمه فريق "سبوتنيك" أبرز تفاصيل الزلزالين وحجم الخسائر الناجمة عنهما:
فنزويلا
سبوتنيك عربي
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2026
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика, فنزويلا, العالم
انفوجرافيك, инфографика, فنزويلا, العالم
أقوى زلزال يضرب فنزويلا منذ أكثر من قرن
شهدت فنزويلا واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية في تاريخها الحديث، بعدما ضربها زلزالان قويان بفارق 39 ثانية فقط، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ في عدد من الولايات. وأسفرت الهزات الأرضية عن سقوط قتلى ومئات المصابين، إضافة إلى أضرار واسعة النطاق، في حدث يُوصف بأنه الأقوى الذي تشهده البلاد منذ أكثر من مئة عام.
يستعرض الإنفوغراف الذي يقدمه فريق "سبوتنيك" أبرز تفاصيل الزلزالين وحجم الخسائر الناجمة عنهما: