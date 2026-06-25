https://sarabic.ae/20260625/الكرملين-خطط-لندن-بشأن-ناقلة-النفط-المحتجزة-محاولة-لمصادرة-نفط-عبر-القرصنة-1114684829.html
الكرملين: خطط لندن بشأن ناقلة النفط المحتجزة محاولة لمصادرة النفط عبر القرصنة
الكرملين: خطط لندن بشأن ناقلة النفط المحتجزة محاولة لمصادرة النفط عبر القرصنة
سبوتنيك عربي
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، خطط لندن بشأن ناقلة النفط المحتجزة "سميرتوس" محاولة لمصادرة نفط جرى نهبه عبر أساليب غير شرعية. 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T10:10+0000
2026-06-25T10:10+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول رد فعل روسيا المستقبلي إذا نفذت لندن خططها بشأن بيع نفط الناقلة: "الحديث يدور عن محاولة لمصادرة وبيع النفط الذي تم تحصيله من خلال أساليب القرصنة".وتابع: "إذا كانت هناك خيارات قانونية للرد، أو آفاق قانونية، فسيتم استخدامها بالكامل، بالطبع، ضد من يتخذون هذه القرارات ومن سيتخذونها، وضد من سيبيعون هذا النفط، وضد من سيشترونه. لا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك".وأشار للصحفيين إلى أن بيلاروسيا هي أقرب حليف لموسكو.وقال بيسكوف بشأن التسوية الأوكرانية: "نتطلع إلى مواصلة الحوار مع المفاوضين الأمريكيين بشأن موضوع التسوية الأوكرانية".وأوضح أن الولايات المتحدة تدرك استحالة حل النزاع (في أوكرانيا) في ظل انخراطها في الحرب من جانب واحد.وأشار إلى عدم رد فعل أوروبا على تمجيد النازيين في أوكرانيا، وقال مجيباً على سؤال حول تقييم الكرملين للمؤتمر الذي عُقد في بولندا بشأن إعادة إعمار أوكرانيا وسط الفضيحة.: "لكن ربما يكون الأمر الأكثر تناقضاً في هذا الوضع هو غياب أي رد فعل من العواصم الأوروبية الأخرى. لا يوجد ما يُقال أكثر من ذلك".وفي 14 حزيران/يونيو، احتجزت المملكة المتحدة ناقلة النفط "سميرتوس" التي ترفع علم الكاميرون في القناة الإنجليزية، حيث تزعم لندن أن الناقلة مرتبطة بروسيا. بدورها، أكدت السفارة الروسية في لندن "لسبوتنيك" أنه لا يوجد أي مواطن روسي على متن "سميرتوس".وذكرت صحيفة "تلغراف" يوم أمس الأربعاء، نقلا عن مصادر، أن بريطانيا تريد بيع 100 ألف طن من النفط من ناقلة النفط المحتجزة "سميرتوس" واستخدام العائدات لدعم أوكرانيا.
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الكرملين: خطط لندن بشأن ناقلة النفط المحتجزة محاولة لمصادرة النفط عبر القرصنة
10:10 GMT 25.06.2026 (تم التحديث: 10:19 GMT 25.06.2026)
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، خطط لندن بشأن ناقلة النفط المحتجزة "سميرتوس" محاولة لمصادرة نفط جرى نهبه عبر أساليب غير شرعية.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول رد فعل روسيا المستقبلي إذا نفذت لندن خططها بشأن بيع نفط الناقلة: "الحديث يدور عن محاولة لمصادرة وبيع النفط الذي تم تحصيله من خلال أساليب القرصنة".
وأشار إلى أنه "من المؤكد أن هناك خيارات قانونية للرد، سيتم دراستها وسيتم تحليل الوضع".
وتابع: "إذا كانت هناك خيارات قانونية للرد، أو آفاق قانونية، فسيتم استخدامها بالكامل، بالطبع، ضد من يتخذون هذه القرارات ومن سيتخذونها، وضد من سيبيعون هذا النفط، وضد من سيشترونه. لا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك".
وأشار للصحفيين إلى أن بيلاروسيا هي أقرب حليف لموسكو.
وقال بيسكوف بشأن التسوية الأوكرانية: "نتطلع إلى مواصلة الحوار مع المفاوضين الأمريكيين بشأن موضوع التسوية الأوكرانية".
وتابع: "لقد سمعنا مؤخراً تصريح السيد ترامب بأنه يعتزم، بعد حل النزاع مع إيران، استئناف جهوده لضبط الأوضاع في أوكرانيا. ونحن ممتنون للغاية لهذه الجهود الرامية إلى المساعدة في إيجاد حل لمشاكل أوكرانيا، ونقدرها تقديراً كبيراً".
وأوضح أن الولايات المتحدة تدرك استحالة حل النزاع (في أوكرانيا) في ظل انخراطها في الحرب من جانب واحد.
وأشار إلى عدم رد فعل أوروبا على تمجيد النازيين في أوكرانيا، وقال مجيباً على سؤال حول تقييم الكرملين للمؤتمر الذي عُقد في بولندا بشأن إعادة إعمار أوكرانيا وسط الفضيحة.: "لكن ربما يكون الأمر الأكثر تناقضاً في هذا الوضع هو غياب أي رد فعل من العواصم الأوروبية الأخرى. لا يوجد ما يُقال أكثر من ذلك".
ووصف بيسكوف الوضع بأنه متناقض، حيث تخطط بولندا لإعادة أوكرانيا، التي يُعبد فيها النازيون، وأضاف: ""من جهة، لا يروق هذا الأمر للبولنديين. ومن جهة أخرى، يخططون لإعادة أوكرانيا، التي تُقدّس هؤلاء النازيين - إنه وضع متناقض".
وفي 14 حزيران/يونيو، احتجزت المملكة المتحدة ناقلة النفط "سميرتوس" التي ترفع علم الكاميرون في القناة الإنجليزية، حيث تزعم لندن أن الناقلة مرتبطة بروسيا. بدورها، أكدت السفارة الروسية في لندن "لسبوتنيك" أنه لا يوجد أي مواطن روسي على متن "سميرتوس".
وذكرت صحيفة "تلغراف" يوم أمس الأربعاء، نقلا عن مصادر، أن بريطانيا تريد بيع 100 ألف طن من النفط من ناقلة النفط المحتجزة "سميرتوس" واستخدام العائدات لدعم أوكرانيا.