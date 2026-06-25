https://sarabic.ae/20260625/خبير-الطاقة-الذرية-مهدت-للعدوان-الأمريكي-على-إيران-1114695003.html
خبير: الـ"ترويكا" الأوروبية مهدت للعدوان الأمريكي على إيران
خبير: الـ"ترويكا" الأوروبية مهدت للعدوان الأمريكي على إيران
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع"، الخارجية الإيرانية تؤكد أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) متواطئ في العدوان على البلاد ويجب محاسبته، "مركز ميرا"... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T12:54+0000
2026-06-25T12:54+0000
2026-06-25T12:56+0000
راديو
حصاد الأسبوع
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خبير: الطاقة الذرية مهدت للعدوان الأمريكي على إيران
سبوتنيك عربي
خبير: الطاقة الذرية مهدت للعدوان الأمريكي على إيران
أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن تواطؤ حلف الناتو في العدوان على إيران، "يعدّ انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، ويجب محاسبة المنظمة ودولها الأعضاء، التي شاركت في اتخاذ هذا القرار على جميع عواقبه".حول هذا الموضوع، قال الباحث بالشأن السياسي والإيراني الأستاذ صالح القزويني:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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2026
نغم كباس
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نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
خبير: الـ"ترويكا" الأوروبية مهدت للعدوان الأمريكي على إيران
12:54 GMT 25.06.2026 (تم التحديث: 12:56 GMT 25.06.2026)
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع"، الخارجية الإيرانية تؤكد أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) متواطئ في العدوان على البلاد ويجب محاسبته، "مركز ميرا" بالقاهرة.. واحة فلسطينية ترمم أرواح أطفال غزة بالفن والتعليم.
أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن تواطؤ حلف الناتو في العدوان على إيران، "يعدّ انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، ويجب محاسبة المنظمة ودولها الأعضاء، التي شاركت في اتخاذ هذا القرار على جميع عواقبه".
حول هذا الموضوع، قال الباحث بالشأن السياسي والإيراني الأستاذ صالح القزويني:
الموقف الإيراني من الدول الأوروبية بشكل عام، وخاصة التي روّجت لموقف سلبي، وإيران تعتبر أن أوروبا تتبادل الأدوار مع الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق النووي، فعندما كانت أمريكا تصعّد كانت أوروبا تستخدم لغة الهدوء مع إيران، والعكس، وإيران تعتبر أن أوروبا، وخاصة الترويكا الأوروبية مهّدت لهذا العدوان عندما استخدمت ما يسمى بآلية الزناد، ومهّدت للعدوان الأمريكي على إيران، عندما طرحت القضية في مجلس الأمن الدولي نتيجة تقرير مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي قال إن إيران لا تتعامل مع الوكالة".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...