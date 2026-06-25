خبير: الـ"ترويكا" الأوروبية مهدت للعدوان الأمريكي على إيران

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غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
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الحدث من سبوتنيك
"الاقامة الذهبية" في لبنان بين الفوائد والتحديات …وهل ترفع أزمة الرقائق العالميّة أسعار الهواتف والحواسيب؟
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البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
09:03 GMT
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الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
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الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
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ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
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رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
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عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
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موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
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خبير: إنقاذ الشعب الفلسطيني لا يتم عبر عزله ومواصلة ترحيله من أرضه
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لقاء سبوتنيك
الشرع يعلن الاستعداد للحوار مع حزب الله بعد حديث ترامب عن دور سوري في لبنان
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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مدينة صور ومواقع الترات تحت تأثير القصف الإسرائيلي... وزير الثقافة اللبناني يتفقد أضرار مواقع صور التاريخية جراء القصف الإسرائيلي
10:00 GMT
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نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
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من الملعب
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صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
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29 د
عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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حصاد الأسبوع
خبير: الطاقة الذرية مهدت للعدوان الأمريكي على إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260625/خبير-الطاقة-الذرية-مهدت-للعدوان-الأمريكي-على-إيران-1114695003.html
خبير: الـ"ترويكا" الأوروبية مهدت للعدوان الأمريكي على إيران
خبير: الـ"ترويكا" الأوروبية مهدت للعدوان الأمريكي على إيران
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع"، الخارجية الإيرانية تؤكد أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) متواطئ في العدوان على البلاد ويجب محاسبته، "مركز ميرا"... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T12:54+0000
2026-06-25T12:56+0000
راديو
حصاد الأسبوع
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خبير: الطاقة الذرية مهدت للعدوان الأمريكي على إيران
سبوتنيك عربي
خبير: الطاقة الذرية مهدت للعدوان الأمريكي على إيران
أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن تواطؤ حلف الناتو في العدوان على إيران، "يعدّ انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، ويجب محاسبة المنظمة ودولها الأعضاء، التي شاركت في اتخاذ هذا القرار على جميع عواقبه".حول هذا الموضوع، قال الباحث بالشأن السياسي والإيراني الأستاذ صالح القزويني:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
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نغم كباس
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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حصاد الأسبوع, аудио
حصاد الأسبوع, аудио

خبير: الـ"ترويكا" الأوروبية مهدت للعدوان الأمريكي على إيران

12:54 GMT 25.06.2026 (تم التحديث: 12:56 GMT 25.06.2026)
راديو
خبير: الطاقة الذرية مهدت للعدوان الأمريكي على إيران
تابعنا عبر
نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع"، الخارجية الإيرانية تؤكد أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) متواطئ في العدوان على البلاد ويجب محاسبته، "مركز ميرا" بالقاهرة.. واحة فلسطينية ترمم أرواح أطفال غزة بالفن والتعليم.
أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن تواطؤ حلف الناتو في العدوان على إيران، "يعدّ انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، ويجب محاسبة المنظمة ودولها الأعضاء، التي شاركت في اتخاذ هذا القرار على جميع عواقبه".
حول هذا الموضوع، قال الباحث بالشأن السياسي والإيراني الأستاذ صالح القزويني:

الموقف الإيراني من الدول الأوروبية بشكل عام، وخاصة التي روّجت لموقف سلبي، وإيران تعتبر أن أوروبا تتبادل الأدوار مع الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق النووي، فعندما كانت أمريكا تصعّد كانت أوروبا تستخدم لغة الهدوء مع إيران، والعكس، وإيران تعتبر أن أوروبا، وخاصة الترويكا الأوروبية مهّدت لهذا العدوان عندما استخدمت ما يسمى بآلية الزناد، ومهّدت للعدوان الأمريكي على إيران، عندما طرحت القضية في مجلس الأمن الدولي نتيجة تقرير مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي قال إن إيران لا تتعامل مع الوكالة".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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