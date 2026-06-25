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لإنقاذ "النخبة" الأمريكية.. البنتاغون يخصص نحو مليار دولار لتحديث طائرة "يوم القيامة"
لإنقاذ "النخبة" الأمريكية.. البنتاغون يخصص نحو مليار دولار لتحديث طائرة "يوم القيامة"
سبوتنيك عربي
منحت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) عقدًا بقيمة 984 مليون دولار لشركة "إستراتيجيك ميشن سيستمز" لصيانة وتحديث أسطول طائرات "إي-4 بي" المعروفة باسم "يوم... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T06:45+0000
2026-06-25T06:45+0000
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وقال البنتاغون: "حصلت شركة "إستراتيجيك" على عقد بقيمة 984 مليون دولار أمريكي، وهو عقد ذو سعر أقصى وتسليم غير محدد المدة، لصيانة وتحديث طائرات "إي-4 بي".وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن القوات الجوية الأمريكية طلبت 2.2 مليار دولار لتطوير طائرة "إي- 4 إس" العسكرية الجديدة، والتي ستحل محل طائرات "إي- 4 بي" القديمة.طائرة "يوم القيامة" هو مصطلح يطلق على مراكز القيادة الجوية المخصصة للعمل في حالات الطوارئ القصوى والحروب النووية، حيث تمكّن القادة العسكريين والرئيس الأمريكي من إدارة الدولة والقوات المسلحة في حال تدمير مراكز القيادة الأرضية، بحسب مواقع أمريكية متخصصة.روسيا تختبر "طائرة يوم القيامة" للتواصل مع الغواصاتلماذا تصنع روسيا طائرة جديدة من قبيل "طائرات يوم القيامة"؟
https://sarabic.ae/20230711/طائرة-يوم-القيامة-تصل-إلى-ليتوانيا-صباح-قمة-الناتو-1078939064.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

لإنقاذ "النخبة" الأمريكية.. البنتاغون يخصص نحو مليار دولار لتحديث طائرة "يوم القيامة"

06:45 GMT 25.06.2026
© Dmitry Terekhovطائرة يوم القيامة
طائرة يوم القيامة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
© Dmitry Terekhov
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منحت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) عقدًا بقيمة 984 مليون دولار لشركة "إستراتيجيك ميشن سيستمز" لصيانة وتحديث أسطول طائرات "إي-4 بي" المعروفة باسم "يوم القيامة".
وقال البنتاغون: "حصلت شركة "إستراتيجيك" على عقد بقيمة 984 مليون دولار أمريكي، وهو عقد ذو سعر أقصى وتسليم غير محدد المدة، لصيانة وتحديث طائرات "إي-4 بي".

وبحسب الوزارة، من المتوقع إنجاز العمل بحلول 24 يونيو/ حزيران 2037.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن القوات الجوية الأمريكية طلبت 2.2 مليار دولار لتطوير طائرة "إي- 4 إس" العسكرية الجديدة، والتي ستحل محل طائرات "إي- 4 بي" القديمة.
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ووفقا للبنتاغون، كما هو الحال مع جميع الطائرات المماثلة، سيتم حماية هذا المشروع من الانفجارات النووية والنبضات الكهرومغناطيسية. وعلى متنه، سيتمكن الرئيس الأمريكي ووزير الحرب، وغيرهما من كبار المسؤولين الحكوميين من قيادة القوات في حال تدمير المقرات الأرضية.
طائرة "يوم القيامة" هو مصطلح يطلق على مراكز القيادة الجوية المخصصة للعمل في حالات الطوارئ القصوى والحروب النووية، حيث تمكّن القادة العسكريين والرئيس الأمريكي من إدارة الدولة والقوات المسلحة في حال تدمير مراكز القيادة الأرضية، بحسب مواقع أمريكية متخصصة.
روسيا تختبر "طائرة يوم القيامة" للتواصل مع الغواصات
لماذا تصنع روسيا طائرة جديدة من قبيل "طائرات يوم القيامة"؟
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