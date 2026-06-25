https://sarabic.ae/20260625/مصر-جدل-واسع-بعد-ارتفاع-نسب-الرسوب-في-مواد-الهوية-بالمدارس-الدولية-1114690906.html

مصر... جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية

مصر... جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية

سبوتنيك عربي

شهدت نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي في المدارس الدولية في مصر مفاجأة صادمة، بعد زيادة معدلات الرسوب في مواد الهوية القومية، وعلى رأسها اللغة العربية،... 25.06.2026, سبوتنيك عربي

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مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية سبوتنيك عربي مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية

وجاءت هذه النتائج تزامنا مع تطبيق قرارات وزارة التربية والتعليم، المتعلقة بوضع معايير صارمة للنجاح في هذه المواد وربطها بالمجموع الكلي للطالب.ولم تتوقف الأزمة عند ارتفاع نسب الرسوب، بل امتدت إلى الكشف عن مخالفات داخل عدد من هذه المدارس، بعدما رصدت وزارة التربية والتعليم نتائج أظهرت حصول طلاب على نسب نجاح كاملة في مواد الهوية، قبل أن يتبين أن أوراق إجابة طلاب في 12 مدرسة كانت خالية من الإجابات رغم حصولهم على الدرجات النهائية.في هذا الصدد، قالت الخبيرة التربوية، داليا الحزاوي، إن "وزارة التربية والتعليم تتعامل مع مواد الهوية الوطنية باعتبارها جزء من بناء شخصية الطالب وتعزيز انتمائه الوطني".وأرجعت حالات الرسوب إلى "عدم اهتمام المدارس الدولية بمواد الهوية، مما أثّر بشكل كبير على مستوى الطلاب".وشدد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على "ضرورة أن يتم معالجة المناهج قبل تطبيقها على الطالب، بما يتماشى مع المعايير الدولية التي يدرسها الطالب، حتى لا يزيد حمل المحتوى التعليمي على التليمذ، ويؤثر على مستواه".

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عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

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