https://sarabic.ae/20260625/واشنطن-تمدد-ترخيص-معاملات-بيع-أصول-لوك-أويل-الروسية-1114712018.html
واشنطن تمدد ترخيص معاملات بيع أصول "لوك أويل" الروسية
واشنطن تمدد ترخيص معاملات بيع أصول "لوك أويل" الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، تمديد الولايات المتحدة الترخيص الذي يُجيز المعاملات المتعلقة بعمليات البيع الخاصة بشركة "لوك أويل إنترناشونال" الروسية... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T23:30+0000
2026-06-25T23:30+0000
2026-06-25T23:30+0000
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أخبار روسيا اليوم
لوك أويل
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وجاء في الترخيص: "جميع المعاملات المحظورة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024، والتي تُعدّ ضروريةً للتفاوض على العقود وإبرامها مع شركة "لوك أويل" المساهمة العامة أو أيٍّ من الشركات التابعة لها، والمتعلقة ببيع أو التصرف في أو نقل شركة "لوك أويل إنترناشونال" أو نقل ملكيتها، مُصرّح بها حتى الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الصيفي [4:01 بتوقيت غرينتش]، يوم 25 يوليو/تموز 2026".وفي 14 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت وزارة الخزانة ترخيصًا يتيح إجراء معاملات بيع الأصول الأجنبية لشركة "لوك أويل" حتى 28 فبراير/شباط، واستمرت في تمديد الترخيص شهرًا بشهر، حيث كان التمديد الأخير ساريًا حتى 27 يونيو/حزيران.وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كانت قد فرضت قبل ذلك عقوبات واسعة النطاق على أكبر شركتي نفط روسيتين، "روسنفط" و"لوك أويل"، اللتين تمثلان معًا نحو 50 بالمئة من الصادرات النفطية الروسية، في خطوة وصفها ترامب نفسه بأنها "هائلة".
https://sarabic.ae/20260129/لوك-أويل-الروسية-تعلن-إبرام-اتفاقية-مع-مجموعة-كار-لايل-الأمريكية-بشأن-بيع-أصول-أجنبية-1109749614.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الخزانة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, لوك أويل
الولايات المتحدة الأمريكية, الخزانة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, لوك أويل
واشنطن تمدد ترخيص معاملات بيع أصول "لوك أويل" الروسية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، تمديد الولايات المتحدة الترخيص الذي يُجيز المعاملات المتعلقة بعمليات البيع الخاصة بشركة "لوك أويل إنترناشونال" الروسية حتى 25 يوليو/تموز.
وجاء في الترخيص: "جميع المعاملات المحظورة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024، والتي تُعدّ ضروريةً للتفاوض على العقود وإبرامها مع شركة "لوك أويل" المساهمة العامة أو أيٍّ من الشركات التابعة لها، والمتعلقة ببيع أو التصرف في أو نقل شركة "لوك أويل إنترناشونال" أو نقل ملكيتها، مُصرّح بها حتى الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الصيفي [4:01 بتوقيت غرينتش]، يوم 25 يوليو/تموز 2026".
وفي 14 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت وزارة الخزانة ترخيصًا يتيح إجراء معاملات بيع الأصول الأجنبية
لشركة "لوك أويل" حتى 28 فبراير/شباط، واستمرت في تمديد الترخيص شهرًا بشهر، حيث كان التمديد الأخير ساريًا حتى 27 يونيو/حزيران.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كانت قد فرضت قبل ذلك عقوبات واسعة النطاق على أكبر شركتي نفط روسيتين، "روسنفط" و"لوك أويل"، اللتين تمثلان معًا نحو 50 بالمئة من الصادرات النفطية الروسية، في خطوة وصفها ترامب نفسه بأنها "هائلة".