"لوك أويل" الروسية تعلن إبرام اتفاقية مع مجموعة "كار لايل" الأمريكية بشأن بيع أصول أجنبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260129/لوك-أويل-الروسية-تعلن-إبرام-اتفاقية-مع-مجموعة-كار-لايل-الأمريكية-بشأن-بيع-أصول-أجنبية-1109749614.html
"لوك أويل" الروسية تعلن إبرام اتفاقية مع مجموعة "كار لايل" الأمريكية بشأن بيع أصول أجنبية
"لوك أويل" الروسية تعلن إبرام اتفاقية مع مجموعة "كار لايل" الأمريكية بشأن بيع أصول أجنبية
سبوتنيك عربي
كشفت شركة "لوك أويل" الروسية، اليوم الخميس، عن توصلها إلى اتفاق مبدئي مع شركة الاستثمار الأمريكية "كارلايل"، لبيع أصولها الخارجية، باستثناء أصول الشركة في... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T07:34+0000
2026-01-29T07:34+0000
اقتصاد
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101677/14/1016771488_0:19:2980:1695_1920x0_80_0_0_1ea882878b891622342356a9e1ac8165.jpg
وأصدرت الشركة بيانا جاء فيه: "لوك أويل تعلن عن إبرام اتفاقية مع شركة الاستثمار الأمريكية "كارلايل" لبيع شركة "لوك أويل" الدولية المحدودة، الذراع التجاري والدولي الرئيسي لمجموعة "لوك أويل" وتمتلك الأصول الخارجية للمجموعة، ولا تشمل هذه الصفقة الأصول الموجودة في جمهورية كازاخستان، والتي ستبقى ملكاً لمجموعة "لوك أويل" وستواصل العمل بموجب الترخيص ذي الصلة".وأضاف البيان: "لا يقتصر الاتفاق على الشركة فقط، ويخضع لاستيفاء عدد من الشروط المسبقة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، والموافقة على الصفقة مع "كارلايل" من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية".يُذكر أن الولايات المتحدة فرضت في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقوبات على شركتي النفط الروسيتين الرائدتين "روسنفط" و"لوك أويل" وفروعهما.وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يسمح بإجراء معاملات مع "لوك أويل"، "اللازمة لتشغيل وتصفية محطات الوقود خارج روسيا"، حتى 29 أبريل/ نيسان 2026.وزير الخارجية المجري يؤكد استيراد بلاده كميات ضخمة من الغاز الروسي
https://sarabic.ae/20251119/نوفاك-العقوبات-ضد-شركتي-لوك-أويل-وروسنفط-لم-تؤثر-على-إنتاج-النفط-في-روسيا-1107289504.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101677/14/1016771488_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_3dd2cf986cb76c4ddd8d761b34ac37d3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, روسيا
اقتصاد, روسيا

"لوك أويل" الروسية تعلن إبرام اتفاقية مع مجموعة "كار لايل" الأمريكية بشأن بيع أصول أجنبية

07:34 GMT 29.01.2026
© Sputnik . Eugene Kotenko / الانتقال إلى بنك الصورشركة "لوك أويل" الروسية
شركة لوك أويل الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
© Sputnik . Eugene Kotenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت شركة "لوك أويل" الروسية، اليوم الخميس، عن توصلها إلى اتفاق مبدئي مع شركة الاستثمار الأمريكية "كارلايل"، لبيع أصولها الخارجية، باستثناء أصول الشركة في كازاخستان.
وأصدرت الشركة بيانا جاء فيه: "لوك أويل تعلن عن إبرام اتفاقية مع شركة الاستثمار الأمريكية "كارلايل" لبيع شركة "لوك أويل" الدولية المحدودة، الذراع التجاري والدولي الرئيسي لمجموعة "لوك أويل" وتمتلك الأصول الخارجية للمجموعة، ولا تشمل هذه الصفقة الأصول الموجودة في جمهورية كازاخستان، والتي ستبقى ملكاً لمجموعة "لوك أويل" وستواصل العمل بموجب الترخيص ذي الصلة".
وأضاف البيان: "لا يقتصر الاتفاق على الشركة فقط، ويخضع لاستيفاء عدد من الشروط المسبقة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، والموافقة على الصفقة مع "كارلايل" من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية".
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
نوفاك: العقوبات ضد شركتي "لوك أويل" و"روسنفط" لم تؤثر على إنتاج النفط في روسيا
19 نوفمبر 2025, 14:53 GMT
يُذكر أن الولايات المتحدة فرضت في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقوبات على شركتي النفط الروسيتين الرائدتين "روسنفط" و"لوك أويل" وفروعهما.
وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يسمح بإجراء معاملات مع "لوك أويل"، "اللازمة لتشغيل وتصفية محطات الوقود خارج روسيا"، حتى 29 أبريل/ نيسان 2026.
وزير الخارجية المجري يؤكد استيراد بلاده كميات ضخمة من الغاز الروسي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала