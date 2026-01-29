https://sarabic.ae/20260129/لوك-أويل-الروسية-تعلن-إبرام-اتفاقية-مع-مجموعة-كار-لايل-الأمريكية-بشأن-بيع-أصول-أجنبية-1109749614.html

"لوك أويل" الروسية تعلن إبرام اتفاقية مع مجموعة "كار لايل" الأمريكية بشأن بيع أصول أجنبية

كشفت شركة "لوك أويل" الروسية، اليوم الخميس، عن توصلها إلى اتفاق مبدئي مع شركة الاستثمار الأمريكية "كارلايل"، لبيع أصولها الخارجية، باستثناء أصول الشركة في... 29.01.2026, سبوتنيك عربي

وأصدرت الشركة بيانا جاء فيه: "لوك أويل تعلن عن إبرام اتفاقية مع شركة الاستثمار الأمريكية "كارلايل" لبيع شركة "لوك أويل" الدولية المحدودة، الذراع التجاري والدولي الرئيسي لمجموعة "لوك أويل" وتمتلك الأصول الخارجية للمجموعة، ولا تشمل هذه الصفقة الأصول الموجودة في جمهورية كازاخستان، والتي ستبقى ملكاً لمجموعة "لوك أويل" وستواصل العمل بموجب الترخيص ذي الصلة".وأضاف البيان: "لا يقتصر الاتفاق على الشركة فقط، ويخضع لاستيفاء عدد من الشروط المسبقة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، والموافقة على الصفقة مع "كارلايل" من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية".يُذكر أن الولايات المتحدة فرضت في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقوبات على شركتي النفط الروسيتين الرائدتين "روسنفط" و"لوك أويل" وفروعهما.وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يسمح بإجراء معاملات مع "لوك أويل"، "اللازمة لتشغيل وتصفية محطات الوقود خارج روسيا"، حتى 29 أبريل/ نيسان 2026.وزير الخارجية المجري يؤكد استيراد بلاده كميات ضخمة من الغاز الروسي

