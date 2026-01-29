https://sarabic.ae/20260129/بث-مباشر-رئيس-دولة-الإمارات-يصل-إلى-موسكو-لإجراء-محادثات-مع-بوتين-1109751832.html
رئيس دولة الإمارات يصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين
وصل رئيس الأمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 29.01.2026, سبوتنيك عربي
وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "العلاقات بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تتطور بنجاح في جميع المجالات تقريبا، والبلدان يبديان اهتمامًا بتوسيع التعاون الثنائي".وأضاف: "فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، تعد الإمارات العربية المتحدة شريكنا التجاري الرئيسي في العالم العربي وقد شهد حجم التبادل التجاري بيننا نموًا ملحوظا مؤخرا".وأفاد المكتب الإعلامي للكرملين، يوم أمس الأربعاء، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، سيناقشان مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين والوضع الراهن في الشرق الأوسط، خلال المحادثات"، التي ستعقد اليوم الخميس.وكان آخر لقاء بين بوتين ورئيس الإمارات، في مطلع أغسطس/آب من العام الماضي، في الكرملين، حيث ناقش الزعيمان التعاون الاقتصادي، إلى جانب الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك التطورات في منطقة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. وأبدى رئيس الإمارات آنذاك استعداد بلاده لبذل جهود إضافية للمساعدة في عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
وصل رئيس الأمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "العلاقات بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تتطور بنجاح في جميع المجالات تقريبا، والبلدان يبديان اهتمامًا بتوسيع التعاون الثنائي".
وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن (روسيا والإمارات) نعمل على تطوير العلاقات في جميع المجالات تقريبًا. ونحقق ذلك بنجاح وعلى أساس المنفعة المتبادلة".
وأضاف: "فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، تعد الإمارات العربية المتحدة شريكنا التجاري الرئيسي في العالم العربي وقد شهد حجم التبادل التجاري بيننا نموًا ملحوظا مؤخرا".
وأردف بيسكوف، قائلا: "لقد طورا (الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الإماراتي محمد بن آل نهيان) علاقة بناءة وقائمة على الثقة، بما في ذلك العلاقات الشخصية، ما يسمح لهم بمناقشة أكثر القضايا تعقيدا".
وأفاد المكتب الإعلامي للكرملين، يوم أمس الأربعاء، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، سيناقشان مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين والوضع الراهن في الشرق الأوسط، خلال المحادثات"، التي ستعقد اليوم الخميس.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن"الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، ويبحث خلال الزيارة مع فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها من المجالات التي تخدم أولويات التنمية المشتركة في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".
وكان آخر لقاء بين بوتين ورئيس الإمارات، في مطلع أغسطس/آب من العام الماضي، في الكرملين، حيث ناقش الزعيمان التعاون الاقتصادي، إلى جانب الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك التطورات في منطقة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. وأبدى رئيس الإمارات آنذاك استعداد بلاده لبذل جهود إضافية للمساعدة في عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.