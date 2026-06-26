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البيت الأبيض: أمريكا أغلقت أبوابها بالكامل أمام طالبي اللجوء
البيت الأبيض: أمريكا أغلقت أبوابها بالكامل أمام طالبي اللجوء
سبوتنيك عربي
صرح مستشار البيت الأبيض، ستيفن ميلر، أمس الخميس، بأن الولايات المتحدة أغلقت أبوابها بالكامل أمام طالبي اللجوء. 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T02:30+0000
2026-06-26T02:30+0000
البيت الأبيض
الولايات المتحدة الأمريكية
طلبات اللجوء
العالم
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وجاء ذلك في أعقاب حكم أصدرته المحكمة العليا الأمريكية، في وقت سابق من يوم الخميس، يقضي بقانونية تقييد قبول اللاجئين عند الحدود مع المكسيك، مشيرة إلى أن السلطات الأمريكية ملزمة بنظر طلبات اللجوء فقط بعد أن يعبر الأجنبي الحدود بالفعل.وقال ميلر: "إن أبواب أمريكا مغلقة بالكامل أمام طالبي اللجوء".واعتبر ميلر، من وجهة نظره، أن جميع طلبات اللجوء "مزيفة"، زاعمًا أن هؤلاء الأشخاص لا يتعرضون للاضطهاد على أساس العرق أو العرقية أو الدين.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد تعهد، في يوم تنصيبه، بوقف الهجرة غير الشرعية وبدء عمليات ترحيل جماعي، كما أعلن حالة الطوارئ الوطنية لمعالجة أزمة الحدود الأمريكية.
https://sarabic.ae/20251129/-واشنطن-تجمد-جميع-قرارات-اللجوء-وتعلق-إصدار-التأشيرات-للأفغان-1107607479.html
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البيت الأبيض, الولايات المتحدة الأمريكية, طلبات اللجوء, العالم
البيت الأبيض, الولايات المتحدة الأمريكية, طلبات اللجوء, العالم

البيت الأبيض: أمريكا أغلقت أبوابها بالكامل أمام طالبي اللجوء

02:30 GMT 26.06.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرح مستشار البيت الأبيض، ستيفن ميلر، أمس الخميس، بأن الولايات المتحدة أغلقت أبوابها بالكامل أمام طالبي اللجوء.
وجاء ذلك في أعقاب حكم أصدرته المحكمة العليا الأمريكية، في وقت سابق من يوم الخميس، يقضي بقانونية تقييد قبول اللاجئين عند الحدود مع المكسيك، مشيرة إلى أن السلطات الأمريكية ملزمة بنظر طلبات اللجوء فقط بعد أن يعبر الأجنبي الحدود بالفعل.
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وقال ميلر: "إن أبواب أمريكا مغلقة بالكامل أمام طالبي اللجوء".
واعتبر ميلر، من وجهة نظره، أن جميع طلبات اللجوء "مزيفة"، زاعمًا أن هؤلاء الأشخاص لا يتعرضون للاضطهاد على أساس العرق أو العرقية أو الدين.
وأضاف: "في كل حالة، يكونون إما مجرمين، أو باحثين عن منافع، أو مهاجرين اقتصاديين، أو باحثين عن الرعاية الاجتماعية، وما إلى ذلك. إنهم يأتون للانضمام إلى أفراد عائلاتهم وما شابه. لكن الخبر السار بالنسبة لهم هو أن هناك دولًا أخرى مستعدة لاستقبالهم".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد تعهد، في يوم تنصيبه، بوقف الهجرة غير الشرعية وبدء عمليات ترحيل جماعي، كما أعلن حالة الطوارئ الوطنية لمعالجة أزمة الحدود الأمريكية.
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