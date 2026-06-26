صور مؤلمة من قلب أقوى زلزال ضرب فنزويلا منذ 126 عاما

رجل على متن دراجة هوائية، على طريق متضرر، بعد أن ضرب الزلزال البلاد، في لا غوايرا، فنزويلا
رجل على متن دراجة هوائية، على طريق متضرر، بعد أن ضرب الزلزال البلاد، في لا غوايرا، فنزويلا
شخص يقوم بإعطاء مطرقة لرجل أثناء بحثهما عن ضحايا تحت أنقاض مبنى بعد الزلزال في لا غوايرا، فنزويلا
شخص يقوم بإعطاء مطرقة لرجل أثناء بحثهما عن ضحايا تحت أنقاض مبنى بعد الزلزال في لا غوايرا، فنزويلا
مجموعة من صور الأقمار الصناعية تُظهر بعض الدمار في المباني بعد الزلزال، في بلايا بويرتو فييخو، في لا غوايرا، فنزويلا
مجموعة من صور الأقمار الصناعية تُظهر بعض الدمار في المباني بعد الزلزال، في بلايا بويرتو فييخو، في لا غوايرا، فنزويلا
مرضى يرقدون خارج مستشفى تم إخلاؤه بعد تعرضه لأضرار جراء الزلزال في كاتيا لا مار، فنزويلا
مرضى يرقدون خارج مستشفى تم إخلاؤه بعد تعرضه لأضرار جراء الزلزال في كاتيا لا مار، فنزويلا
مجموعة من الأشخاص ينظرون إلى أنقاض مبنى انهار بعد أن ضرب الزلازل البلاد، فنزويلا
مجموعة من الأشخاص ينظرون إلى أنقاض مبنى انهار بعد أن ضرب الزلازل البلاد، فنزويلا
صورة تظهر شخصا مع وجه حزين وسط أنقاض مبنى، بعد تحطمه جراء الزلزال، فنزويلا
صورة تظهر شخصا مع وجه حزين وسط أنقاض مبنى، بعد تحطمه جراء الزلزال، فنزويلا
مبانٍ منهارة في أعقاب الزلزال في لا غوايرا، فنزويلا
مبانٍ منهارة في أعقاب الزلزال في لا غوايرا، فنزويلا
رجل يبحث في متجر متضرر، بعد يوم من وقوع الزلزال، وهزات ارتدادية عدة ضربت كاتيا لا مار، فنزويلا
رجل يبحث في متجر متضرر، بعد يوم من وقوع الزلزال، وهزات ارتدادية عدة ضربت كاتيا لا مار، فنزويلا
أحد المباني المتضررة في أعقاب الزلزال في العاصمة كاراكاس، فنزويلا، ويظهر في الصورة أحد أفراد طواقم المساعدة
أحد المباني المتضررة في أعقاب الزلزال في العاصمة كاراكاس، فنزويلا، ويظهر في الصورة أحد أفراد طواقم المساعدة
رجل يقف بجوار أنقاض مبنى منهار، في أعقاب الزلزال الذي ضرب لا غوايرا، فنزويلا
رجل يقف بجوار أنقاض مبنى منهار، في أعقاب الزلزال الذي ضرب لا غوايرا، فنزويلا
صورة تظهر اشخاصًا وهم يتفقدون أنقاض مبنى منهار بعد أن ضرب الزلزال البلاد، في لا غوايرا، فنزويلا
صورة تظهر اشخاصًا وهم يتفقدون أنقاض مبنى منهار بعد أن ضرب الزلزال البلاد، في لا غوايرا، فنزويلا
أشخاص يخيمون في الشارع، ليلة وقوع الزلزال، الذي ضرب العاصمة كاراكاس، فنزويلا
أشخاص يخيمون في الشارع، ليلة وقوع الزلزال، الذي ضرب العاصمة كاراكاس، فنزويلا
مجموعة من صور الأقمار الصناعية تظهر بعض المباني قبل وبعد الزلزال الذي ضرب فنزويلا
مجموعة من صور الأقمار الصناعية تظهر بعض المباني قبل وبعد الزلزال الذي ضرب فنزويلا
امرأة مصابة تسير في لا غوايرا، فنزويلا، بعد يوم من وقوع الزلزال
امرأة مصابة تسير في لا غوايرا، فنزويلا، بعد يوم من وقوع الزلزال