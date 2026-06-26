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صور مؤلمة من قلب أقوى زلزال ضرب فنزويلا منذ 126 عاما
صور مؤلمة من قلب أقوى زلزال ضرب فنزويلا منذ 126 عاما
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي توثق حجم الأضرار المادية، واللحظات الإنسانية القاسية، إثر الزلزال الذي... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

صور مؤلمة من قلب أقوى زلزال ضرب فنزويلا منذ 126 عاما

08:55 GMT 26.06.2026
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اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي توثق حجم الأضرار المادية، واللحظات الإنسانية القاسية، إثر الزلزال الذي ضرب فنزويلا، ليل أول أمس الأربعاء.
© REUTERS Gaby Oraa

رجل على متن دراجة هوائية، على طريق متضرر، بعد أن ضرب الزلزال البلاد، في لا غوايرا، فنزويلا

رجل على متن دراجة هوائية، على طريق متضرر، بعد أن ضرب الزلزال البلاد، في لا غوايرا، فنزويلا - سبوتنيك عربي
1/14
© REUTERS Gaby Oraa

رجل على متن دراجة هوائية، على طريق متضرر، بعد أن ضرب الزلزال البلاد، في لا غوايرا، فنزويلا

© REUTERS Gaby Oraa

شخص يقوم بإعطاء مطرقة لرجل أثناء بحثهما عن ضحايا تحت أنقاض مبنى بعد الزلزال في لا غوايرا، فنزويلا

شخص يقوم بإعطاء مطرقة لرجل أثناء بحثهما عن ضحايا تحت أنقاض مبنى بعد الزلزال في لا غوايرا، فنزويلا - سبوتنيك عربي
2/14
© REUTERS Gaby Oraa

شخص يقوم بإعطاء مطرقة لرجل أثناء بحثهما عن ضحايا تحت أنقاض مبنى بعد الزلزال في لا غوايرا، فنزويلا

© REUTERS Vantor

مجموعة من صور الأقمار الصناعية تُظهر بعض الدمار في المباني بعد الزلزال، في بلايا بويرتو فييخو، في لا غوايرا، فنزويلا

مجموعة من صور الأقمار الصناعية تُظهر بعض الدمار في المباني بعد الزلزال، في بلايا بويرتو فييخو، في لا غوايرا، فنزويلا - سبوتنيك عربي
3/14
© REUTERS Vantor

مجموعة من صور الأقمار الصناعية تُظهر بعض الدمار في المباني بعد الزلزال، في بلايا بويرتو فييخو، في لا غوايرا، فنزويلا

© AP Photo / Pedro Mattey

مرضى يرقدون خارج مستشفى تم إخلاؤه بعد تعرضه لأضرار جراء الزلزال في كاتيا لا مار، فنزويلا

مرضى يرقدون خارج مستشفى تم إخلاؤه بعد تعرضه لأضرار جراء الزلزال في كاتيا لا مار، فنزويلا - سبوتنيك عربي
4/14
© AP Photo / Pedro Mattey

مرضى يرقدون خارج مستشفى تم إخلاؤه بعد تعرضه لأضرار جراء الزلزال في كاتيا لا مار، فنزويلا

© REUTERS Fausto Torrealba

مجموعة من الأشخاص ينظرون إلى أنقاض مبنى انهار بعد أن ضرب الزلازل البلاد، فنزويلا

مجموعة من الأشخاص ينظرون إلى أنقاض مبنى انهار بعد أن ضرب الزلازل البلاد، فنزويلا - سبوتنيك عربي
5/14
© REUTERS Fausto Torrealba

مجموعة من الأشخاص ينظرون إلى أنقاض مبنى انهار بعد أن ضرب الزلازل البلاد، فنزويلا

© REUTERS Gaby Oraa

صورة تظهر شخصا مع وجه حزين وسط أنقاض مبنى، بعد تحطمه جراء الزلزال، فنزويلا

صورة تظهر شخصا مع وجه حزين وسط أنقاض مبنى، بعد تحطمه جراء الزلزال، فنزويلا - سبوتنيك عربي
6/14
© REUTERS Gaby Oraa

صورة تظهر شخصا مع وجه حزين وسط أنقاض مبنى، بعد تحطمه جراء الزلزال، فنزويلا

© REUTERS Maxwell Briceno

مبانٍ منهارة في أعقاب الزلزال في لا غوايرا، فنزويلا

مبانٍ منهارة في أعقاب الزلزال في لا غوايرا، فنزويلا - سبوتنيك عربي
7/14
© REUTERS Maxwell Briceno

مبانٍ منهارة في أعقاب الزلزال في لا غوايرا، فنزويلا

© AP Photo / Jonathan Lanza

رجل يبحث في متجر متضرر، بعد يوم من وقوع الزلزال، وهزات ارتدادية عدة ضربت كاتيا لا مار، فنزويلا

رجل يبحث في متجر متضرر، بعد يوم من وقوع الزلزال، وهزات ارتدادية عدة ضربت كاتيا لا مار، فنزويلا - سبوتنيك عربي
8/14
© AP Photo / Jonathan Lanza

رجل يبحث في متجر متضرر، بعد يوم من وقوع الزلزال، وهزات ارتدادية عدة ضربت كاتيا لا مار، فنزويلا

© REUTERS Leonardo Fernandez Viloria

أحد المباني المتضررة في أعقاب الزلزال في العاصمة كاراكاس، فنزويلا، ويظهر في الصورة أحد أفراد طواقم المساعدة

أحد المباني المتضررة في أعقاب الزلزال في العاصمة كاراكاس، فنزويلا، ويظهر في الصورة أحد أفراد طواقم المساعدة - سبوتنيك عربي
9/14
© REUTERS Leonardo Fernandez Viloria

أحد المباني المتضررة في أعقاب الزلزال في العاصمة كاراكاس، فنزويلا، ويظهر في الصورة أحد أفراد طواقم المساعدة

© REUTERS Gaby Oraa

رجل يقف بجوار أنقاض مبنى منهار، في أعقاب الزلزال الذي ضرب لا غوايرا، فنزويلا

رجل يقف بجوار أنقاض مبنى منهار، في أعقاب الزلزال الذي ضرب لا غوايرا، فنزويلا - سبوتنيك عربي
10/14
© REUTERS Gaby Oraa

رجل يقف بجوار أنقاض مبنى منهار، في أعقاب الزلزال الذي ضرب لا غوايرا، فنزويلا

© REUTERS Gaby Oraa

صورة تظهر اشخاصًا وهم يتفقدون أنقاض مبنى منهار بعد أن ضرب الزلزال البلاد، في لا غوايرا، فنزويلا

صورة تظهر اشخاصًا وهم يتفقدون أنقاض مبنى منهار بعد أن ضرب الزلزال البلاد، في لا غوايرا، فنزويلا - سبوتنيك عربي
11/14
© REUTERS Gaby Oraa

صورة تظهر اشخاصًا وهم يتفقدون أنقاض مبنى منهار بعد أن ضرب الزلزال البلاد، في لا غوايرا، فنزويلا

© AP Photo / Ariana Cubillos

أشخاص يخيمون في الشارع، ليلة وقوع الزلزال، الذي ضرب العاصمة كاراكاس، فنزويلا

أشخاص يخيمون في الشارع، ليلة وقوع الزلزال، الذي ضرب العاصمة كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي
12/14
© AP Photo / Ariana Cubillos

أشخاص يخيمون في الشارع، ليلة وقوع الزلزال، الذي ضرب العاصمة كاراكاس، فنزويلا

© REUTERS Vantor

مجموعة من صور الأقمار الصناعية تظهر بعض المباني قبل وبعد الزلزال الذي ضرب فنزويلا

مجموعة من صور الأقمار الصناعية تظهر بعض المباني قبل وبعد الزلزال الذي ضرب فنزويلا - سبوتنيك عربي
13/14
© REUTERS Vantor

مجموعة من صور الأقمار الصناعية تظهر بعض المباني قبل وبعد الزلزال الذي ضرب فنزويلا

© AP Photo / Pedro Mattey

امرأة مصابة تسير في لا غوايرا، فنزويلا، بعد يوم من وقوع الزلزال

امرأة مصابة تسير في لا غوايرا، فنزويلا، بعد يوم من وقوع الزلزال - سبوتنيك عربي
14/14
© AP Photo / Pedro Mattey

امرأة مصابة تسير في لا غوايرا، فنزويلا، بعد يوم من وقوع الزلزال

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