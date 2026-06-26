صور مميزة التقطتها الكاميرات خلال الأسبوع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تجهز محطة ثانية لاستقبال شحنات الغاز الروسي الخاضعة للعقوبات
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
مدينة صور ومواقع الترات تحت تأثير القصف الإسرائيلي... وزير الثقافة اللبناني يتفقد أضرار مواقع صور التاريخية جراء القصف الإسرائيلي
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
12:03 GMT
29 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: الطاقة الذرية مهدت للعدوان الأمريكي على إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
صور اللبنانية نالت حصتها من دمار الحرب... كيف تبدو هذه المدينة التاريخية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الذهب يسلك طريق الهبوط... ماذا عن المسار المستقبلي؟ وما هي المؤشرات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
08:29 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026: تألق مصر والمغرب.. حسرة تونسية وإنجلترا الأفضل حتى واجهت كيروش
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
الحدث من سبوتنيك
استقالات في الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان... الغاز اللبناني، كيف تحوّل إلى جزء من الصراع الجيوسياسي؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:49 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:43 GMT
16 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20260626/صور-مميزة-التقطتها-الكاميرات-خلال-الأسبوع-1114721708.html
صور مميزة التقطتها الكاميرات خلال الأسبوع
صور مميزة التقطتها الكاميرات خلال الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور التي التقطتها عدسات وسائل الإعلام خلال الأسبوع. 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T09:37+0000
2026-06-26T09:37+0000
وسائط متعددة
صور
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1a/1114722250_0:96:3071:1823_1920x0_80_0_0_f20b263bdb6771e62e42a8b079319d46.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1a/1114722250_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_0dcf89a9ae0a4b99614657b7ef640790.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

صور مميزة التقطتها الكاميرات خلال الأسبوع

09:37 GMT 26.06.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور التي التقطتها عدسات وسائل الإعلام خلال الأسبوع.
© REUTERS Abdul Saboor

مجموعة من الأشخاص يهربون من درجات الحرارة المرتفعة إلى النزول في مياه نافورة "تروكاديرو" بالقرب من برج إيفل، للإحساس بالبرودة.

مجموعة من الأشخاص يهربون من درجات الحرارة المرتفعة إلى النزول في مياه نافورة &quot;تروكاديرو&quot; بالقرب من برج إيفل، للإحساس بالبرودة. - سبوتنيك عربي
1/17
© REUTERS Abdul Saboor

مجموعة من الأشخاص يهربون من درجات الحرارة المرتفعة إلى النزول في مياه نافورة "تروكاديرو" بالقرب من برج إيفل، للإحساس بالبرودة.

© REUTERS Alaa Al-Marjani

تجمع حاشد في النجف جنوبي العراق، عشية إحياء ذكرى عاشوراء، حيث تم إضاءة مشاعل كبيرة كجزء من طقوس الحداد التقليدية.

تجمع حاشد في النجف جنوبي العراق، عشية إحياء ذكرى عاشوراء، حيث تم إضاءة مشاعل كبيرة كجزء من طقوس الحداد التقليدية. - سبوتنيك عربي
2/17
© REUTERS Alaa Al-Marjani

تجمع حاشد في النجف جنوبي العراق، عشية إحياء ذكرى عاشوراء، حيث تم إضاءة مشاعل كبيرة كجزء من طقوس الحداد التقليدية.

© Sputnik . Alexey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصور

مشارك في مهرجان الثقافات الوطنية في الانقلاب الصيفي على ضفاف نهر تارا في قرية أوكونيفو، مقاطعة أومسك، روسيا.

مشارك في مهرجان الثقافات الوطنية في الانقلاب الصيفي على ضفاف نهر تارا في قرية أوكونيفو، مقاطعة أومسك، روسيا. - سبوتنيك عربي
3/17
© Sputnik . Alexey Malgavko
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشارك في مهرجان الثقافات الوطنية في الانقلاب الصيفي على ضفاف نهر تارا في قرية أوكونيفو، مقاطعة أومسك، روسيا.

© REUTERS KCNA

خلال جولة تفقدية قام بها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على متن المدمرة المتعددة المهام "تشوي هيون" التي تم تدشينها أخيرا لتدخل الخدمة الفعلية.

خلال جولة تفقدية قام بها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على متن المدمرة المتعددة المهام &quot;تشوي هيون&quot; التي تم تدشينها أخيرا لتدخل الخدمة الفعلية. - سبوتنيك عربي
4/17
© REUTERS KCNA

خلال جولة تفقدية قام بها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على متن المدمرة المتعددة المهام "تشوي هيون" التي تم تدشينها أخيرا لتدخل الخدمة الفعلية.

© REUTERS Christine Uyanik

لقطة توثّق لحظة سقوط عربتين من قطار شحن خرج عن مساره إثر تصادم، من فوق جسر واستقرتا على طريق في ميونخ، ألمانيا.

لقطة توثّق لحظة سقوط عربتين من قطار شحن خرج عن مساره إثر تصادم، من فوق جسر واستقرتا على طريق في ميونخ، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
5/17
© REUTERS Christine Uyanik

لقطة توثّق لحظة سقوط عربتين من قطار شحن خرج عن مساره إثر تصادم، من فوق جسر واستقرتا على طريق في ميونخ، ألمانيا.

© REUTERS Adnan Abidi

رجل يجلد نفسه بينما يشاهده الناس من أعلى سطح مبنى خلال موكب عاشوراء شمالي الهند.

رجل يجلد نفسه بينما يشاهده الناس من أعلى سطح مبنى خلال موكب عاشوراء شمالي الهند. - سبوتنيك عربي
6/17
© REUTERS Adnan Abidi

رجل يجلد نفسه بينما يشاهده الناس من أعلى سطح مبنى خلال موكب عاشوراء شمالي الهند.

© REUTERS Maxwell Briceno

صورة لأشخاص يستقلون الدراجات النارية يمرون في شارع بمحاذاة مبنى مدمر بسبب الزلزال الذي شهدته مدينة لا غوايرا، في فنزويلا.

صورة لأشخاص يستقلون الدراجات النارية يمرون في شارع بمحاذاة مبنى مدمر بسبب الزلزال الذي شهدته مدينة لا غوايرا، في فنزويلا. - سبوتنيك عربي
7/17
© REUTERS Maxwell Briceno

صورة لأشخاص يستقلون الدراجات النارية يمرون في شارع بمحاذاة مبنى مدمر بسبب الزلزال الذي شهدته مدينة لا غوايرا، في فنزويلا.

© AP Photo / Henry Naminde

متظاهرون يغنون ويلوحون بالأعلام الكينية بالقرب من البرلمان خلال مظاهرة لإحياء الذكرى السنوية الثانية للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت عام 2024 في نيروبي.

متظاهرون يغنون ويلوحون بالأعلام الكينية بالقرب من البرلمان خلال مظاهرة لإحياء الذكرى السنوية الثانية للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت عام 2024 في نيروبي. - سبوتنيك عربي
8/17
© AP Photo / Henry Naminde

متظاهرون يغنون ويلوحون بالأعلام الكينية بالقرب من البرلمان خلال مظاهرة لإحياء الذكرى السنوية الثانية للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت عام 2024 في نيروبي.

© AP Photo / Bilal Hussein

حلاق يواصل عمله داخل محله الذي تضرر جراء غارات جوية إسرائيلية سابقة في بلدة النبطية جنوبي لبنان.

حلاق يواصل عمله داخل محله الذي تضرر جراء غارات جوية إسرائيلية سابقة في بلدة النبطية جنوبي لبنان. - سبوتنيك عربي
9/17
© AP Photo / Bilal Hussein

حلاق يواصل عمله داخل محله الذي تضرر جراء غارات جوية إسرائيلية سابقة في بلدة النبطية جنوبي لبنان.

© REUTERS Nathan Howard

صورة تجمع بين أعضاء الوفد في ردهة منتجع "بورغنستوك ليك لوسيرن" في سويسرا، على هامش الاجتماع الرباعي بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر في قمة بحيرة لوسيرن.

صورة تجمع بين أعضاء الوفد في ردهة منتجع &quot;بورغنستوك ليك لوسيرن&quot; في سويسرا، على هامش الاجتماع الرباعي بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر في قمة بحيرة لوسيرن. - سبوتنيك عربي
10/17
© REUTERS Nathan Howard

صورة تجمع بين أعضاء الوفد في ردهة منتجع "بورغنستوك ليك لوسيرن" في سويسرا، على هامش الاجتماع الرباعي بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر في قمة بحيرة لوسيرن.

© AP Photo / Rodrigo Abd

يتجمع الناس لغناء أغنية عيد ميلاد سعيد لليونيل ميسي عند جدارية له في شوارع بوينس آيرس، الأرجنتين.

يتجمع الناس لغناء أغنية عيد ميلاد سعيد لليونيل ميسي عند جدارية له في شوارع بوينس آيرس، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
11/17
© AP Photo / Rodrigo Abd

يتجمع الناس لغناء أغنية عيد ميلاد سعيد لليونيل ميسي عند جدارية له في شوارع بوينس آيرس، الأرجنتين.

© Sputnik . Alexey Smagin / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في منتدى سان بطرسبورغ الدولي الرابع عشر للقانون.

المشاركون في منتدى سان بطرسبورغ الدولي الرابع عشر للقانون. - سبوتنيك عربي
12/17
© Sputnik . Alexey Smagin
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في منتدى سان بطرسبورغ الدولي الرابع عشر للقانون.

© REUTERS Ryan Murphy

ممارسو اليوغا يحتفلون على طريقتهم بـ "الانقلاب الصيفي في تايمز سكوير: يوغا التغلب على الجنون" في نيويورك.

ممارسو اليوغا يحتفلون على طريقتهم بـ &quot;الانقلاب الصيفي في تايمز سكوير: يوغا التغلب على الجنون&quot; في نيويورك. - سبوتنيك عربي
13/17
© REUTERS Ryan Murphy

ممارسو اليوغا يحتفلون على طريقتهم بـ "الانقلاب الصيفي في تايمز سكوير: يوغا التغلب على الجنون" في نيويورك.

© AP Photo / Nicola Marfisi

إحدى الضيوف لحضور عرض أزياء فيليب بلين لمجموعة ربيع/صيف 2027 للرجال، والذي أقيم في إيطاليا، تجلس على كرسي وتعبر بيديها عن شعورها بالحر، بينما يقوم أحد الرجال بتلطيف الجو بواسطة مروحة يدوية.

إحدى الضيوف لحضور عرض أزياء فيليب بلين لمجموعة ربيع/صيف 2027 للرجال، والذي أقيم في إيطاليا، تجلس على كرسي وتعبر بيديها عن شعورها بالحر، بينما يقوم أحد الرجال بتلطيف الجو بواسطة مروحة يدوية. - سبوتنيك عربي
14/17
© AP Photo / Nicola Marfisi

إحدى الضيوف لحضور عرض أزياء فيليب بلين لمجموعة ربيع/صيف 2027 للرجال، والذي أقيم في إيطاليا، تجلس على كرسي وتعبر بيديها عن شعورها بالحر، بينما يقوم أحد الرجال بتلطيف الجو بواسطة مروحة يدوية.

© AP Photo / Rafiq Maqbool

سكان ينامون على سطح منازلهم بالقرب من شاطئ فيرسوفا هربا من الحرارة الشديدة داخل منازلهم، في ظل استمرار الظروف الحارة والرطبة في الهند.

سكان ينامون على سطح منازلهم بالقرب من شاطئ فيرسوفا هربا من الحرارة الشديدة داخل منازلهم، في ظل استمرار الظروف الحارة والرطبة في الهند. - سبوتنيك عربي
15/17
© AP Photo / Rafiq Maqbool

سكان ينامون على سطح منازلهم بالقرب من شاطئ فيرسوفا هربا من الحرارة الشديدة داخل منازلهم، في ظل استمرار الظروف الحارة والرطبة في الهند.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

المستشار الألماني فريدريش ميرتس يرحب بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في برلين.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس يرحب بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة حلف شمال الأطلسي &quot;ناتو&quot; في برلين. - سبوتنيك عربي
16/17
© AP Photo / Ebrahim Noroozi

المستشار الألماني فريدريش ميرتس يرحب بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في برلين.

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة من عرض رقمي مبتكر باستخدام تقنيات المسح الثلاثي الأبعاد، ضمن معرض الوسائط المتعددة "متحف الإرميتاج الرائع" في فضاء "نيو مانيج" الإبداعي في موسكو.

لقطة من عرض رقمي مبتكر باستخدام تقنيات المسح الثلاثي الأبعاد، ضمن معرض الوسائط المتعددة &quot;متحف الإرميتاج الرائع&quot; في فضاء &quot;نيو مانيج&quot; الإبداعي في موسكو. - سبوتنيك عربي
17/17
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

لقطة من عرض رقمي مبتكر باستخدام تقنيات المسح الثلاثي الأبعاد، ضمن معرض الوسائط المتعددة "متحف الإرميتاج الرائع" في فضاء "نيو مانيج" الإبداعي في موسكو.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала