صور مميزة التقطتها الكاميرات خلال الأسبوع

مجموعة من الأشخاص يهربون من درجات الحرارة المرتفعة إلى النزول في مياه نافورة "تروكاديرو" بالقرب من برج إيفل، للإحساس بالبرودة.
مجموعة من الأشخاص يهربون من درجات الحرارة المرتفعة إلى النزول في مياه نافورة "تروكاديرو" بالقرب من برج إيفل، للإحساس بالبرودة.
تجمع حاشد في النجف جنوبي العراق، عشية إحياء ذكرى عاشوراء، حيث تم إضاءة مشاعل كبيرة كجزء من طقوس الحداد التقليدية.
تجمع حاشد في النجف جنوبي العراق، عشية إحياء ذكرى عاشوراء، حيث تم إضاءة مشاعل كبيرة كجزء من طقوس الحداد التقليدية.
مشارك في مهرجان الثقافات الوطنية في الانقلاب الصيفي على ضفاف نهر تارا في قرية أوكونيفو، مقاطعة أومسك، روسيا.
مشارك في مهرجان الثقافات الوطنية في الانقلاب الصيفي على ضفاف نهر تارا في قرية أوكونيفو، مقاطعة أومسك، روسيا.
خلال جولة تفقدية قام بها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على متن المدمرة المتعددة المهام "تشوي هيون" التي تم تدشينها أخيرا لتدخل الخدمة الفعلية.
خلال جولة تفقدية قام بها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على متن المدمرة المتعددة المهام "تشوي هيون" التي تم تدشينها أخيرا لتدخل الخدمة الفعلية.
لقطة توثّق لحظة سقوط عربتين من قطار شحن خرج عن مساره إثر تصادم، من فوق جسر واستقرتا على طريق في ميونخ، ألمانيا.
لقطة توثّق لحظة سقوط عربتين من قطار شحن خرج عن مساره إثر تصادم، من فوق جسر واستقرتا على طريق في ميونخ، ألمانيا.
رجل يجلد نفسه بينما يشاهده الناس من أعلى سطح مبنى خلال موكب عاشوراء شمالي الهند.
رجل يجلد نفسه بينما يشاهده الناس من أعلى سطح مبنى خلال موكب عاشوراء شمالي الهند.
صورة لأشخاص يستقلون الدراجات النارية يمرون في شارع بمحاذاة مبنى مدمر بسبب الزلزال الذي شهدته مدينة لا غوايرا، في فنزويلا.
صورة لأشخاص يستقلون الدراجات النارية يمرون في شارع بمحاذاة مبنى مدمر بسبب الزلزال الذي شهدته مدينة لا غوايرا، في فنزويلا.
متظاهرون يغنون ويلوحون بالأعلام الكينية بالقرب من البرلمان خلال مظاهرة لإحياء الذكرى السنوية الثانية للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت عام 2024 في نيروبي.
متظاهرون يغنون ويلوحون بالأعلام الكينية بالقرب من البرلمان خلال مظاهرة لإحياء الذكرى السنوية الثانية للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت عام 2024 في نيروبي.
حلاق يواصل عمله داخل محله الذي تضرر جراء غارات جوية إسرائيلية سابقة في بلدة النبطية جنوبي لبنان.
حلاق يواصل عمله داخل محله الذي تضرر جراء غارات جوية إسرائيلية سابقة في بلدة النبطية جنوبي لبنان.
صورة تجمع بين أعضاء الوفد في ردهة منتجع "بورغنستوك ليك لوسيرن" في سويسرا، على هامش الاجتماع الرباعي بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر في قمة بحيرة لوسيرن.
صورة تجمع بين أعضاء الوفد في ردهة منتجع "بورغنستوك ليك لوسيرن" في سويسرا، على هامش الاجتماع الرباعي بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر في قمة بحيرة لوسيرن.
يتجمع الناس لغناء أغنية عيد ميلاد سعيد لليونيل ميسي عند جدارية له في شوارع بوينس آيرس، الأرجنتين.
يتجمع الناس لغناء أغنية عيد ميلاد سعيد لليونيل ميسي عند جدارية له في شوارع بوينس آيرس، الأرجنتين.
المشاركون في منتدى سان بطرسبورغ الدولي الرابع عشر للقانون.
المشاركون في منتدى سان بطرسبورغ الدولي الرابع عشر للقانون.
ممارسو اليوغا يحتفلون على طريقتهم بـ "الانقلاب الصيفي في تايمز سكوير: يوغا التغلب على الجنون" في نيويورك.
ممارسو اليوغا يحتفلون على طريقتهم بـ "الانقلاب الصيفي في تايمز سكوير: يوغا التغلب على الجنون" في نيويورك.
إحدى الضيوف لحضور عرض أزياء فيليب بلين لمجموعة ربيع/صيف 2027 للرجال، والذي أقيم في إيطاليا، تجلس على كرسي وتعبر بيديها عن شعورها بالحر، بينما يقوم أحد الرجال بتلطيف الجو بواسطة مروحة يدوية.
إحدى الضيوف لحضور عرض أزياء فيليب بلين لمجموعة ربيع/صيف 2027 للرجال، والذي أقيم في إيطاليا، تجلس على كرسي وتعبر بيديها عن شعورها بالحر، بينما يقوم أحد الرجال بتلطيف الجو بواسطة مروحة يدوية.
سكان ينامون على سطح منازلهم بالقرب من شاطئ فيرسوفا هربا من الحرارة الشديدة داخل منازلهم، في ظل استمرار الظروف الحارة والرطبة في الهند.
سكان ينامون على سطح منازلهم بالقرب من شاطئ فيرسوفا هربا من الحرارة الشديدة داخل منازلهم، في ظل استمرار الظروف الحارة والرطبة في الهند.
المستشار الألماني فريدريش ميرتس يرحب بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في برلين.
المستشار الألماني فريدريش ميرتس يرحب بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في برلين.
لقطة من عرض رقمي مبتكر باستخدام تقنيات المسح الثلاثي الأبعاد، ضمن معرض الوسائط المتعددة "متحف الإرميتاج الرائع" في فضاء "نيو مانيج" الإبداعي في موسكو.
لقطة من عرض رقمي مبتكر باستخدام تقنيات المسح الثلاثي الأبعاد، ضمن معرض الوسائط المتعددة "متحف الإرميتاج الرائع" في فضاء "نيو مانيج" الإبداعي في موسكو.