https://sarabic.ae/20260626/فريق-روسيا-للجمباز-الإيقاعي-ينسحب-من-بطولة-كأس-التحدي-في-رومانيا--1114725963.html
فريق روسيا للجمباز الإيقاعي ينسحب من بطولة كأس التحدي في رومانيا
فريق روسيا للجمباز الإيقاعي ينسحب من بطولة كأس التحدي في رومانيا
سبوتنيك عربي
قرر المنتخب الروسي للجمباز الإيقاعي عدم المشاركة في بطولة كأس التحدي، المقامة في مدينة كلوج نابوكا الرومانية خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو/حزيران. وجاء هذا... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت لينار جيناتولين، الملحقة الإعلامية للجمباز الإيقاعي في روسيا للجمباز: "فريقنا على أتمّ الاستعداد للمشاركة في البطولات التي تتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي للجمباز".وسيسعى الاتحاد الروسي للجمباز إلى الامتثال غير المشروط لقرارات الاتحاد الدولي للجمباز من خلال جميع الآليات القانونية الدولية المعمول بها.يعدّ هذا انتهاكًا صريحًا لقرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجمباز الصادر في مايو/أيار، والذي أعاد لاعبات الجمباز الروسيات إلى المنافسة بشكل كامل. ويخالف هذا القرار ميثاق الاتحاد الدولي للجمباز والأحكام المحدّثة للميثاق الأولمبي، والتي تهدف إلى حماية الرياضة والرياضيين من أي ضغوط خارجية سياسية أو حكومية أو اجتماعية أو اقتصادية.
https://sarabic.ae/20260531/لاعبة-روسية-تحصد-ذهبية-الطوق-في-بطولة-أوروبا-للجمباز-الإيقاعي-1113911654.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
فريق روسيا للجمباز الإيقاعي ينسحب من بطولة كأس التحدي في رومانيا
قرر المنتخب الروسي للجمباز الإيقاعي عدم المشاركة في بطولة كأس التحدي، المقامة في مدينة كلوج نابوكا الرومانية خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو/حزيران. وجاء هذا الموقف جراء خرق المنظمين الصريح للوائح الدولية الحاكمة للمنافسات.
وقالت لينار جيناتولين، الملحقة الإعلامية للجمباز الإيقاعي في روسيا للجمباز: "فريقنا على أتمّ الاستعداد للمشاركة في البطولات التي تتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي للجمباز".
وأضافت: "أبلغنا المنظمون شفهيًا بأنه لن يتم رفع العلم الروسي في الصالة ولن يعزف النشيد الوطني في حال فوز لاعبات الجمباز الروسيات".
وسيسعى الاتحاد الروسي للجمباز إلى الامتثال غير المشروط لقرارات الاتحاد الدولي للجمباز من خلال جميع الآليات القانونية الدولية المعمول بها.
يعدّ هذا انتهاكًا صريحًا لقرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجمباز الصادر في مايو/أيار، والذي أعاد لاعبات الجمباز الروسيات إلى المنافسة بشكل كامل.
ويخالف هذا القرار ميثاق الاتحاد الدولي للجمباز والأحكام المحدّثة للميثاق الأولمبي، والتي تهدف إلى حماية الرياضة والرياضيين من أي ضغوط خارجية سياسية أو حكومية أو اجتماعية أو اقتصادية.