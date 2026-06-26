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فريق روسيا للجمباز الإيقاعي ينسحب من بطولة كأس التحدي في رومانيا
فريق روسيا للجمباز الإيقاعي ينسحب من بطولة كأس التحدي في رومانيا
سبوتنيك عربي
قرر المنتخب الروسي للجمباز الإيقاعي عدم المشاركة في بطولة كأس التحدي، المقامة في مدينة كلوج نابوكا الرومانية خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو/حزيران. وجاء هذا... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت لينار جيناتولين، الملحقة الإعلامية للجمباز الإيقاعي في روسيا للجمباز: "فريقنا على أتمّ الاستعداد للمشاركة في البطولات التي تتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي للجمباز".وسيسعى الاتحاد الروسي للجمباز إلى الامتثال غير المشروط لقرارات الاتحاد الدولي للجمباز من خلال جميع الآليات القانونية الدولية المعمول بها.يعدّ هذا انتهاكًا صريحًا لقرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجمباز الصادر في مايو/أيار، والذي أعاد لاعبات الجمباز الروسيات إلى المنافسة بشكل كامل. ويخالف هذا القرار ميثاق الاتحاد الدولي للجمباز والأحكام المحدّثة للميثاق الأولمبي، والتي تهدف إلى حماية الرياضة والرياضيين من أي ضغوط خارجية سياسية أو حكومية أو اجتماعية أو اقتصادية.
https://sarabic.ae/20260531/لاعبة-روسية-تحصد-ذهبية-الطوق-في-بطولة-أوروبا-للجمباز-الإيقاعي-1113911654.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

فريق روسيا للجمباز الإيقاعي ينسحب من بطولة كأس التحدي في رومانيا

09:38 GMT 26.06.2026
© Sputnik . Grigory Sysoevتؤدي ماريا بوريسوفا روتينها على الطوق خلال نهائي منافسات الجمباز الإيقاعي الشامل في بطولة روسيا للجمباز الإيقاعي في موسكو.
تؤدي ماريا بوريسوفا روتينها على الطوق خلال نهائي منافسات الجمباز الإيقاعي الشامل في بطولة روسيا للجمباز الإيقاعي في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
© Sputnik . Grigory Sysoev
تابعنا عبر
قرر المنتخب الروسي للجمباز الإيقاعي عدم المشاركة في بطولة كأس التحدي، المقامة في مدينة كلوج نابوكا الرومانية خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو/حزيران. وجاء هذا الموقف جراء خرق المنظمين الصريح للوائح الدولية الحاكمة للمنافسات.
وقالت لينار جيناتولين، الملحقة الإعلامية للجمباز الإيقاعي في روسيا للجمباز: "فريقنا على أتمّ الاستعداد للمشاركة في البطولات التي تتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي للجمباز".
وأضافت: "أبلغنا المنظمون شفهيًا بأنه لن يتم رفع العلم الروسي في الصالة ولن يعزف النشيد الوطني في حال فوز لاعبات الجمباز الروسيات".
وسيسعى الاتحاد الروسي للجمباز إلى الامتثال غير المشروط لقرارات الاتحاد الدولي للجمباز من خلال جميع الآليات القانونية الدولية المعمول بها.
لاعبة الجمباز الروسية صوفيا إيلترياكوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2026
لاعبة روسية تحصد ذهبية الطوق في بطولة أوروبا للجمباز الإيقاعي
31 مايو, 13:14 GMT
يعدّ هذا انتهاكًا صريحًا لقرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجمباز الصادر في مايو/أيار، والذي أعاد لاعبات الجمباز الروسيات إلى المنافسة بشكل كامل.
ويخالف هذا القرار ميثاق الاتحاد الدولي للجمباز والأحكام المحدّثة للميثاق الأولمبي، والتي تهدف إلى حماية الرياضة والرياضيين من أي ضغوط خارجية سياسية أو حكومية أو اجتماعية أو اقتصادية.
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