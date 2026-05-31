https://sarabic.ae/20260531/لاعبة-روسية-تحصد-ذهبية-الطوق-في-بطولة-أوروبا-للجمباز-الإيقاعي-1113911654.html
لاعبة روسية تحصد ذهبية الطوق في بطولة أوروبا للجمباز الإيقاعي
لاعبة روسية تحصد ذهبية الطوق في بطولة أوروبا للجمباز الإيقاعي
سبوتنيك عربي
فازت الروسية صوفيا إيلترياكوفا بالميدالية الذهبية في منافسات الطوق في بطولة أوروبا للجمباز الإيقاعي في فارنا، بلغاريا. 31.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-31T13:14+0000
2026-05-31T13:14+0000
2026-05-31T13:14+0000
روسيا
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1f/1113911350_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_c468c995133885db45a74a94d13eef78.jpg
حصلت صوفيا إيلتيرياكوفا 29.900 نقطة عن عرضها، محققة بذلك أول ميدالية أوروبية في مسيرتها وهي في الـ15 من عمرها.إيلترياكوفا تبلغ من العمر 15 عامًا. فازت اللاعبة بأول ميدالية لها في بطولة أوروبا، وسبق لها أن فازت بميداليتين فضيتين وميدالية برونزية في بطولات كأس العالم عام 2026، كما فازت ببطولة كرة السلة للناشئين في دورة ألعاب "بريكس" عام 2024. وفازت أيضًا ببطولات الجمباز الشامل وبطولة الكرة والطوق في بطولة روسيا 2025.وجاء هذا الإنجاز خلال البطولة المقامة في بلغاريا، حيث يشارك الرياضيون الروس تحت علم بلادهم ونشيدها الوطني.تُقام بطولة أوروبا للجمباز في الفترة من 27 إلى 31 مايو، ويشارك فيها الرياضيون الروس حاملين علم بلادهم ومرددين نشيدهم الوطني. وفي 17 مايو، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجمباز السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية حاملين علم بلادهم ومرددين نشيدهم الوطني. واتخذ الاتحاد الأوروبي للجمباز قرارًا مماثلاً في 24 مايو.روسيا تحصد الذهب في كأس العالم للجمباز الإيقاعي بأداء مميز.. فيديوبعد سنوات من القيود... الجمباز الدولي ينهي حقبة الحياد للرياضيين الروس
https://sarabic.ae/20260422/بوتين-الرياضيون-الروس-يعودون-تدريجيا-إلى-الساحة-الدولية-1112784112.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1f/1113911350_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_46a1fc2688bf4ee14f6b888f2058690e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رياضة
لاعبة روسية تحصد ذهبية الطوق في بطولة أوروبا للجمباز الإيقاعي
فازت الروسية صوفيا إيلترياكوفا بالميدالية الذهبية في منافسات الطوق في بطولة أوروبا للجمباز الإيقاعي في فارنا، بلغاريا.
حصلت صوفيا إيلتيرياكوفا 29.900 نقطة عن عرضها، محققة بذلك أول ميدالية أوروبية في مسيرتها وهي في الـ15 من عمرها.
وأيضا فازت صوفيا إيلترياكوفا بالميدالية البرونزية في منافسات الكرة في بطولة أوروبا للجمباز الإيقاعي، حصلت إيلترياكوفا على 28.850 نقطة.
إيلترياكوفا تبلغ من العمر 15 عامًا. فازت اللاعبة بأول ميدالية لها في بطولة أوروبا، وسبق لها أن فازت بميداليتين فضيتين وميدالية برونزية في بطولات كأس العالم عام 2026، كما فازت ببطولة كرة السلة للناشئين في دورة ألعاب "بريكس" عام 2024. وفازت أيضًا ببطولات الجمباز الشامل وبطولة الكرة والطوق في بطولة روسيا 2025.
وجاء هذا الإنجاز خلال البطولة المقامة في بلغاريا، حيث يشارك الرياضيون الروس تحت علم بلادهم ونشيدها الوطني.
وكاد المنتخب الروسي للجمباز الإيقاعي أن يفقد فرصة المشاركة في البطولة، إثر رفض سلطات الطيران البلغارية منح تصريح لرحلة عارضة كانت ستنقل البعثة من إسطنبول إلى فارنا.
تُقام بطولة أوروبا للجمباز في الفترة من 27 إلى 31 مايو، ويشارك فيها الرياضيون الروس حاملين علم بلادهم ومرددين نشيدهم الوطني. وفي 17 مايو، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجمباز السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية حاملين علم بلادهم ومرددين نشيدهم الوطني. واتخذ الاتحاد الأوروبي للجمباز قرارًا مماثلاً في 24 مايو.