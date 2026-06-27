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الخارجية الروسية: تزايد الدول الرافضة للعقوبات أحادية الجانب
الخارجية الروسية: تزايد الدول الرافضة للعقوبات أحادية الجانب
سبوتنيك عربي
صرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر تروفيموف، بأن عددًا متزايدًا من الدول بات يدرك عدم قبول العقوبات الغربية أحادية الجانب المفروضة على... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T03:55+0000
2026-06-27T03:55+0000
الخارجية الروسية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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وقال السفير لوكالة "سبوتنيك" إن "مسألة العقوبات الغربية غير مقبولة، ويجب التحدث عنها، ونحن نفعل ذلك بالفعل. هناك الكثير من الناس يدركون هذا الأمر، ويتكرر الحديث عنه بشكل متزايد في النقاشات العامة والسياسية بمختلف البلدان؛ مما يساهم في إيجاد آليات تعاون بديلة".وأوضح تروفيموف أن روسيا تؤكد عدم قبول العقوبات أحادية الجانب عبر منصات دولية مثل "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون والأمم المتحدة.وأضاف: "نحن نعمل بالتعاون مع شركائنا الذين يشاركوننا الرؤية نفسها على ترسيخ مفهوم مفاده أن التدابير أحادية الجانب لا مكان لها في العلاقات الدولية بين الدول المسؤولة".وقد أكدت روسيا في أكثر من مناسبة قدرتها على التعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب فرضها عليها منذ عدة سنوات، ويواصل تشديدها.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.
https://sarabic.ae/20260624/برلماني-أوروبي-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-فشلت-في-تحقيق-أهدافها-1114643207.html
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الخارجية الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
الخارجية الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العقوبات الأمريكية ضد روسيا

الخارجية الروسية: تزايد الدول الرافضة للعقوبات أحادية الجانب

03:55 GMT 27.06.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
صرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر تروفيموف، بأن عددًا متزايدًا من الدول بات يدرك عدم قبول العقوبات الغربية أحادية الجانب المفروضة على روسيا.
وقال السفير لوكالة "سبوتنيك" إن "مسألة العقوبات الغربية غير مقبولة، ويجب التحدث عنها، ونحن نفعل ذلك بالفعل. هناك الكثير من الناس يدركون هذا الأمر، ويتكرر الحديث عنه بشكل متزايد في النقاشات العامة والسياسية بمختلف البلدان؛ مما يساهم في إيجاد آليات تعاون بديلة".
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
برلماني أوروبي: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا فشلت في تحقيق أهدافها
24 يونيو, 01:00 GMT
وأوضح تروفيموف أن روسيا تؤكد عدم قبول العقوبات أحادية الجانب عبر منصات دولية مثل "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون والأمم المتحدة.
وأضاف: "نحن نعمل بالتعاون مع شركائنا الذين يشاركوننا الرؤية نفسها على ترسيخ مفهوم مفاده أن التدابير أحادية الجانب لا مكان لها في العلاقات الدولية بين الدول المسؤولة".
وقد أكدت روسيا في أكثر من مناسبة قدرتها على التعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب فرضها عليها منذ عدة سنوات، ويواصل تشديدها.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.
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