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28 منتخبا يحسمون التأهل إلى دور الـ32 في مونديال 2026
28 منتخبا يحسمون التأهل إلى دور الـ32 في مونديال 2026
سبوتنيك عربي
ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة رسمياً إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 إلى 28 منتخباً، وذلك عقب انتهاء منافسات دور المجموعات، بينما تبقى 4 بطاقات فقط لتحديد جميع... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T20:43+0000
2026-06-27T20:43+0000
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وشهدت الجولة الأخيرة لحاق منتخبات بلجيكا ومصر والرأس الأخضر بركب المتأهلين، لتنضم إلى قائمة ضمت عدداً من المنتخبات البارزة التي ضمنت عبورها مسبقاً، وهي: الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، البرازيل، كندا، الرأس الأخضر، كولومبيا، ساحل العاج، الإكوادور، مصر، فرنسا، ألمانيا، اليابان، المكسيك، المغرب، هولندا، النرويج، البرتغال، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، الولايات المتحدة، غانا، النمسا، أوزبكستان، وكرواتيا.ولا تزال 6 مواجهات أخرى غير محسومة، في انتظار استكمال مباريات المجموعات المتبقية، والتي ستحدد هوية آخر المنتخبات المتأهلة، إضافة إلى ترتيب أفضل أصحاب المركز الثالث، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهي النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخباً، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث، على أن تُختتم البطولة في 19 يوليو.
https://sarabic.ae/20260627/المنتخب-المصري-يحصد-أول-مكاسب-التأهل-التاريخي-إلى-دور-الـ32-في-كأس-العالم-1114771106.html
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رياضة, العالم, أخبار العالم الآن, كأس العالم 2026
رياضة, العالم, أخبار العالم الآن, كأس العالم 2026

28 منتخبا يحسمون التأهل إلى دور الـ32 في مونديال 2026

20:43 GMT 27.06.2026
© Photo / Unsplash/ Fauzan Saari كأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
© Photo / Unsplash/ Fauzan Saari
تابعنا عبر
ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة رسمياً إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 إلى 28 منتخباً، وذلك عقب انتهاء منافسات دور المجموعات، بينما تبقى 4 بطاقات فقط لتحديد جميع المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية.
وشهدت الجولة الأخيرة لحاق منتخبات بلجيكا ومصر والرأس الأخضر بركب المتأهلين، لتنضم إلى قائمة ضمت عدداً من المنتخبات البارزة التي ضمنت عبورها مسبقاً، وهي: الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، البرازيل، كندا، الرأس الأخضر، كولومبيا، ساحل العاج، الإكوادور، مصر، فرنسا، ألمانيا، اليابان، المكسيك، المغرب، هولندا، النرويج، البرتغال، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، الولايات المتحدة، غانا، النمسا، أوزبكستان، وكرواتيا.
وفي سياق متصل، تحددت 9 مواجهات من أصل 16 في دور الـ32، وجاءت على النحو التالي:
جنوب إفريقيا × كندا
ألمانيا × باراغواي
البرازيل × اليابان
هولندا × المغرب
فرنسا × السويد
ساحل العاج × النرويج
الولايات المتحدة × البوسنة والهرسك
الأرجنتين × الرأس الأخضر
مصر × أستراليا
تظهر الصورة مشهداً عاماً من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
المنتخب المصري يحصد أول مكاسب التأهل التاريخي إلى دور الـ32 في كأس العالم
20:11 GMT
ولا تزال 6 مواجهات أخرى غير محسومة، في انتظار استكمال مباريات المجموعات المتبقية، والتي ستحدد هوية آخر المنتخبات المتأهلة، إضافة إلى ترتيب أفضل أصحاب المركز الثالث، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.
وتختتم مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2026 بالمواجهات التالية:
بنما × إنجلترا
كرواتيا × غانا
كولومبيا × البرتغال
جمهورية الكونغو الديمقراطية × أوزبكستان
الأردن × الأرجنتين
الجزائر × النمسا
وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهي النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخباً، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث، على أن تُختتم البطولة في 19 يوليو.
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