https://sarabic.ae/20260627/28-منتخبا-يحسمون-التأهل-إلى-دور-الـ32-في-مونديال-2026-1114771557.html

28 منتخبا يحسمون التأهل إلى دور الـ32 في مونديال 2026

28 منتخبا يحسمون التأهل إلى دور الـ32 في مونديال 2026

سبوتنيك عربي

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة رسمياً إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 إلى 28 منتخباً، وذلك عقب انتهاء منافسات دور المجموعات، بينما تبقى 4 بطاقات فقط لتحديد جميع... 27.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-27T20:43+0000

2026-06-27T20:43+0000

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وشهدت الجولة الأخيرة لحاق منتخبات بلجيكا ومصر والرأس الأخضر بركب المتأهلين، لتنضم إلى قائمة ضمت عدداً من المنتخبات البارزة التي ضمنت عبورها مسبقاً، وهي: الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، البرازيل، كندا، الرأس الأخضر، كولومبيا، ساحل العاج، الإكوادور، مصر، فرنسا، ألمانيا، اليابان، المكسيك، المغرب، هولندا، النرويج، البرتغال، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، الولايات المتحدة، غانا، النمسا، أوزبكستان، وكرواتيا.ولا تزال 6 مواجهات أخرى غير محسومة، في انتظار استكمال مباريات المجموعات المتبقية، والتي ستحدد هوية آخر المنتخبات المتأهلة، إضافة إلى ترتيب أفضل أصحاب المركز الثالث، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهي النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخباً، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث، على أن تُختتم البطولة في 19 يوليو.

https://sarabic.ae/20260627/المنتخب-المصري-يحصد-أول-مكاسب-التأهل-التاريخي-إلى-دور-الـ32-في-كأس-العالم-1114771106.html

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رياضة, العالم, أخبار العالم الآن, كأس العالم 2026