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السودان ينفي مزاعم رفض مبادرة أمريكية ويؤكد تعاونه مع مساعي السلام
السودان ينفي مزاعم رفض مبادرة أمريكية ويؤكد تعاونه مع مساعي السلام
سبوتنيك عربي
رفضت وزارة الخارجية السودانية، ما ورد على لسان مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، بشأن رفض مجلس السيادة... 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T07:01+0000
2026-06-28T07:01+0000
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وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن "تلك التصريحات لا تعكس حقيقة موقف الحكومة السودانية"، مشددة على أن الخرطوم تعاملت منذ اندلاع النزاع بانفتاح مع مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى وقف الحرب وتخفيف معاناة المدنيين. وأشارت إلى أن الحكومة كانت من أوائل الأطراف التي وقعت إعلان جدة في مايو 2023، كما وافقت على عدة هدن إنسانية، إلا أنها اتهمت قوات الدعم السريع بعدم الالتزام بها. وأضاف البيان، أن السودان طرح مبادرة رسمية أمام مجلس الأمن في ديسمبر 2025، تضمنت إجراءات تهدف إلى حماية المدنيين وتهيئة المناخ لوقف القتال وإنهاء التداعيات الإنسانية للأزمة. ولفتت الخارجية إلى أن الحكومة ناقشت المقترحات التي أشار إليها مسعد بولس ضمن المشاورات الجارية مع الجانب الأمريكي، وقدمت بشأنها ردًا مفصلًا يعكس استعدادها للتفاعل مع أي مبادرة جادة تقوم على الشفافية وتخدم مصلحة السودان. وشددت الوزارة على أن أي تسوية مستدامة للأزمة تتطلب، قبل كل شيء، وقف الدعم الخارجي الذي تتلقاه قوات الدعم السريع، بما يشمل الأسلحة والمرتزقة، إلى جانب إنهاء الغطاء السياسي والدبلوماسي الذي يسمح لها، بحسب البيان، بمواصلة العمليات العسكرية والانتهاكات ضد المدنيين. وفي ختام البيان، دعت الحكومة السودانية المجتمع الدولي إلى تبني مقاربة واقعية تجاه الأزمة، مؤكدة أن البلاد تواجه، وفق وصفها، عدوانًا مدعومًا من أطراف خارجية، وأن دعم مؤسسات الدولة يمثل السبيل لتعزيز فرص السلام وإعادة الاستقرار. واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليًا وخارجيًا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20260627/الإمارات-لا-بديل-عن-انتقال-مدني-للسلطة-في-السودان--1114767805.html
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المجلس السيادي في السودان, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
المجلس السيادي في السودان, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السودان ينفي مزاعم رفض مبادرة أمريكية ويؤكد تعاونه مع مساعي السلام

07:01 GMT 28.06.2026
© AP Photo / Marwan Aliقصف السودان
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Marwan Ali
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رفضت وزارة الخارجية السودانية، ما ورد على لسان مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، بشأن رفض مجلس السيادة الانتقالي ورقة مقدمة في إطار الجهود الرامية لإنهاء الحرب.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن "تلك التصريحات لا تعكس حقيقة موقف الحكومة السودانية"، مشددة على أن الخرطوم تعاملت منذ اندلاع النزاع بانفتاح مع مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى وقف الحرب وتخفيف معاناة المدنيين.
وأشارت إلى أن الحكومة كانت من أوائل الأطراف التي وقعت إعلان جدة في مايو 2023، كما وافقت على عدة هدن إنسانية، إلا أنها اتهمت قوات الدعم السريع بعدم الالتزام بها.
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وأضاف البيان، أن السودان طرح مبادرة رسمية أمام مجلس الأمن في ديسمبر 2025، تضمنت إجراءات تهدف إلى حماية المدنيين وتهيئة المناخ لوقف القتال وإنهاء التداعيات الإنسانية للأزمة.
ولفتت الخارجية إلى أن الحكومة ناقشت المقترحات التي أشار إليها مسعد بولس ضمن المشاورات الجارية مع الجانب الأمريكي، وقدمت بشأنها ردًا مفصلًا يعكس استعدادها للتفاعل مع أي مبادرة جادة تقوم على الشفافية وتخدم مصلحة السودان.
وشددت الوزارة على أن أي تسوية مستدامة للأزمة تتطلب، قبل كل شيء، وقف الدعم الخارجي الذي تتلقاه قوات الدعم السريع، بما يشمل الأسلحة والمرتزقة، إلى جانب إنهاء الغطاء السياسي والدبلوماسي الذي يسمح لها، بحسب البيان، بمواصلة العمليات العسكرية والانتهاكات ضد المدنيين.
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وفي ختام البيان، دعت الحكومة السودانية المجتمع الدولي إلى تبني مقاربة واقعية تجاه الأزمة، مؤكدة أن البلاد تواجه، وفق وصفها، عدوانًا مدعومًا من أطراف خارجية، وأن دعم مؤسسات الدولة يمثل السبيل لتعزيز فرص السلام وإعادة الاستقرار.
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليًا وخارجيًا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم للقتال.
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