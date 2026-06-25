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خبير عسكري يكشف لـ"سبوتنيك" هدف الحملة الأمنية المصرية على حدود السودان
خبير عسكري يكشف لـ"سبوتنيك" هدف الحملة الأمنية المصرية على حدود السودان
سبوتنيك عربي
قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الحملة الأمنية التي شنتها مصر ضد العصابات الإجرامية، وقعت في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي لمصر... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T15:08+0000
2026-06-25T15:20+0000
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وأوضح، لإذاعة "سبوتنيك"، أن هذه المنطقة تشهد أوضاعًا غير مستقرة منذ سنوات، تحديدًا منذ الثورات الأخيرة، ثم الحرب في السودان، وهو ما جعل الحكومة السودانية غير قادرة على ضبط الحدود، فضلًا عما حدث في ليبيا عقب رحيل القذافي، وكل ذلك جعل المنطقة غير مستقرة.وأضاف أن كل هذه العوامل جعلت هذه المنطقة مصدر تهديد للأمن القومي المصري من خلال عمليات الاتجار بالبشر والتنقيب غير المشروع عن الذهب، وتهريب المخدرات والأسلحة للأطراف المتحاربة في ليبيا والسودان، مما دفع القوات الأمنية المصرية بالقيام بهذه العملية العسكرية.وأشار إلى أن تعبير هذه الحكومة عن القلق من عملية عسكرية مصرية على حدود بعيدة تمامًا عن إسرائيل، هو نوع من الخطاب الداخلي الذي يريد أن يُشعر الناخب الإسرائيلي بأنه في خطر دائم حتى من قبل الدول التي بينها وبين إسرائيل معاهدة سلام.وكان الجيش المصري قد أعلن تنفيذه حملة أمنية موسعة مع وزارة الداخلية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية المرتبطة بالتنقيب غير المشروع عن الذهب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالأسلحة والمخدرات.وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، في بيان رسمي: "إن الحملة التي تم تنفيذها في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ضمن جهود تأمين الحدود وحماية الأمن القومي، تأتي في إطار المهام التي تنفذها القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الدولة ومكتسباتها الاقتصادية، والتصدي للأنشطة غير المشروعة التي تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي وتؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية".من جهته، دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، العاملين في مجال التنقيب "الأهلي" عن الذهب إلى الالتزام بحدود البلاد وعدم تجاوزها إلى دول الجوار.
https://sarabic.ae/20260620/مصر-تؤكد-دعم-وحدة-السودان-وترفض-إقامة--أي-كيانات-موازية-على-أراضيه--1114544120.html
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خبير عسكري يكشف لـ"سبوتنيك" هدف الحملة الأمنية المصرية على حدود السودان

15:08 GMT 25.06.2026 (تم التحديث: 15:20 GMT 25.06.2026)
© AP Photoالجيش المصري
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
© AP Photo
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- سبوتنيك عربي
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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حصري
قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الحملة الأمنية التي شنتها مصر ضد العصابات الإجرامية، وقعت في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي لمصر ناحية السودان وليبيا وتشاد.
وأوضح، لإذاعة "سبوتنيك"، أن هذه المنطقة تشهد أوضاعًا غير مستقرة منذ سنوات، تحديدًا منذ الثورات الأخيرة، ثم الحرب في السودان، وهو ما جعل الحكومة السودانية غير قادرة على ضبط الحدود، فضلًا عما حدث في ليبيا عقب رحيل القذافي، وكل ذلك جعل المنطقة غير مستقرة.
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20 يونيو, 15:39 GMT
وأضاف أن كل هذه العوامل جعلت هذه المنطقة مصدر تهديد للأمن القومي المصري من خلال عمليات الاتجار بالبشر والتنقيب غير المشروع عن الذهب، وتهريب المخدرات والأسلحة للأطراف المتحاربة في ليبيا والسودان، مما دفع القوات الأمنية المصرية بالقيام بهذه العملية العسكرية.

وأشار فرج إلى أن "القلق الإسرائيلي من العملية الأمنية المصرية، الذي أشارت إليه تقارير عبرية، تعبير عن الأزمة التي تمر بها حكومة بنيامين نتانياهو نتيجة الفشل العسكري الذي مُنيت به في حربها مع حماس وحزب الله وإيران".

وأشار إلى أن تعبير هذه الحكومة عن القلق من عملية عسكرية مصرية على حدود بعيدة تمامًا عن إسرائيل، هو نوع من الخطاب الداخلي الذي يريد أن يُشعر الناخب الإسرائيلي بأنه في خطر دائم حتى من قبل الدول التي بينها وبين إسرائيل معاهدة سلام.
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وكان الجيش المصري قد أعلن تنفيذه حملة أمنية موسعة مع وزارة الداخلية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية المرتبطة بالتنقيب غير المشروع عن الذهب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالأسلحة والمخدرات.
وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، في بيان رسمي: "إن الحملة التي تم تنفيذها في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ضمن جهود تأمين الحدود وحماية الأمن القومي، تأتي في إطار المهام التي تنفذها القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الدولة ومكتسباتها الاقتصادية، والتصدي للأنشطة غير المشروعة التي تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي وتؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية".
من جهته، دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، العاملين في مجال التنقيب "الأهلي" عن الذهب إلى الالتزام بحدود البلاد وعدم تجاوزها إلى دول الجوار.
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