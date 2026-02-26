https://sarabic.ae/20260226/السيسي-يشدد-على-موقف-مصر-الثابت-في-دعم-استقرار-السودان-ووحدة-أراضيه-1110777198.html
السيسي يشدد على موقف مصر الثابت في دعم استقرار السودان ووحدة أراضيه
السيسي يشدد على موقف مصر الثابت في دعم استقرار السودان ووحدة أراضيه
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تجمع مصر والسودان، مثمّنًا انعقاد اللجنة التنسيقية العليا لموضوعات
السيسي يشدد على موقف مصر الثابت في دعم استقرار السودان ووحدة أراضيه
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تجمع مصر والسودان، مثمّنًا انعقاد اللجنة التنسيقية العليا لموضوعات المياه برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وخلال استقباله رئيس وزراء السودان كامل إدريس، شدد السيسي على موقف مصر الثابت في دعم استقرار السودان ووحدة أراضيه والجهود المصرية على المستويين الإقليمي والدولي الرامية إلى إنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني.
وقالت الرئاسة المصرية، إن اللقاء شهد تبادلاً للرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار
، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش
وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف
ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.