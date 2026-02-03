عربي
إعلام: مقتل سيف الإسلام القذافي إثر إطلاق نار في الزنتان بليبيا - عاجل
خلال لقاء عبد العاطي مع سالم.. مصر تشدد على احترام السودان ووحدته وسلامة أراضيه
خلال لقاء عبد العاطي مع سالم.. مصر تشدد على احترام السودان ووحدته وسلامة أراضيه
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، مساء اليوم الثلاثاء، في بيان له على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عبد العاطي شدد على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية.كما أعلن وزير الخارجية المصري عن رفض القاهرة أي محاولات تستهدف تقسيم السودان أو المساس بسيادتها واستقرارها، مجددا إدانة بلاده للفظائع والانتهاكات المروعة التي شهدتها مدينتي الفاشر وكردفانوأشار عبد العاطي إلى أهمية إطلاق مسار إنساني فعال يضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بالتوازي مع زيادة الدعم الإغاثي وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والوكالات الإنسانية.وأكد الوزير ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم وقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية جامعة تُلبي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية، خاصة جهود الآلية الرباعية الدولية المعنية بالسودان في هذا الصدد، والتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين المسارات الإقليمية والدولية القائمة لتسوية الأزمة السودانية بما يحقق أكبر قدر من الفاعلية والاتساق في الجهود المبذولة.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نظيره السوداني محيي الدين سالم، اليوم الثلاثاء، جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة السودانية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، مساء اليوم الثلاثاء، في بيان له على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عبد العاطي شدد على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
مصر تؤكد مجددا موقفها الثابت الداعم لاحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه
29 يناير, 11:53 GMT
كما أعلن وزير الخارجية المصري عن رفض القاهرة أي محاولات تستهدف تقسيم السودان أو المساس بسيادتها واستقرارها، مجددا إدانة بلاده للفظائع والانتهاكات المروعة التي شهدتها مدينتي الفاشر وكردفان
وأشار عبد العاطي إلى أهمية إطلاق مسار إنساني فعال يضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بالتوازي مع زيادة الدعم الإغاثي وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والوكالات الإنسانية.
وأكد الوزير ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم وقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية جامعة تُلبي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية، خاصة جهود الآلية الرباعية الدولية المعنية بالسودان في هذا الصدد، والتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين المسارات الإقليمية والدولية القائمة لتسوية الأزمة السودانية بما يحقق أكبر قدر من الفاعلية والاتساق في الجهود المبذولة.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
