مصر تؤكد مجددا موقفها الثابت الداعم لاحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260129/مصر-تؤكد-مجددا-موقفها-الثابت-الداعم-لاحترام-سيادة-السودان-ووحدته-وسلامة-أراضيه-1109757813.html
مصر تؤكد مجددا موقفها الثابت الداعم لاحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه
مصر تؤكد مجددا موقفها الثابت الداعم لاحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه
سبوتنيك عربي
تلقى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، تناول بحث آخر المستجدات المتعلقة بالأوضاع الإقليمية. 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T11:53+0000
2026-01-29T11:53+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار فرنسا
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108962769_0:0:1163:654_1920x0_80_0_0_5540582028428a782ab7174dc739c32c.jpg
ووفقا لوزارة الخارجية المصرية، فقد ركز الاتصال على التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة، حيث أكد الوزيران أهمية تكثيف الجهود المشتركة لاحتواء التوتر والعمل على التهدئة، تفادياً لانزلاق الإقليم إلى موجات جديدة من عدم الاستقرار.وشدد عبد العاطي، على ضرورة الدفع بالحلول السياسية والدبلوماسية، مؤكداً أهمية تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي الإيراني، بما يسهم في التوصل إلى تسوية شاملة تراعي مصالح جميع الأطراف وتعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.وأضاف أن "الاتصال تطرق كذلك إلى تطورات الأوضاع في السودان"، حيث أكد وزير الخارجية المصري أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار، مشدداً على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية، إلى جانب أهمية إنشاء ممرات إنسانية آمنة تضمن وصول المساعدات إلى الشعب السوداني دون عوائق.وجدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لاحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية، كما استعرض مع نظيره الفرنسي الجهود التي تبذلها مصر في إطار الآلية الرباعية.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260124/البرهان-يبحث-مع-رئيس-المخابرات-المصرية-أمن-البحر-الأحمر-ومكافحة-الإرهاب-1109594272.html
مصر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108962769_83:0:1163:810_1920x0_80_0_0_6ac26905528814901dfae66650fbabe9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر تؤكد مجددا موقفها الثابت الداعم لاحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه

11:53 GMT 29.01.2026
© Photo / MfaEgyptوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
© Photo / MfaEgypt
تابعنا عبر
تلقى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، تناول بحث آخر المستجدات المتعلقة بالأوضاع الإقليمية.
ووفقا لوزارة الخارجية المصرية، فقد ركز الاتصال على التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة، حيث أكد الوزيران أهمية تكثيف الجهود المشتركة لاحتواء التوتر والعمل على التهدئة، تفادياً لانزلاق الإقليم إلى موجات جديدة من عدم الاستقرار.
وشدد عبد العاطي، على ضرورة الدفع بالحلول السياسية والدبلوماسية، مؤكداً أهمية تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي الإيراني، بما يسهم في التوصل إلى تسوية شاملة تراعي مصالح جميع الأطراف وتعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
البرهان يبحث مع رئيس المخابرات المصرية أمن البحر الأحمر ومكافحة الإرهاب
24 يناير, 16:14 GMT
وأضاف أن "الاتصال تطرق كذلك إلى تطورات الأوضاع في السودان"، حيث أكد وزير الخارجية المصري أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار، مشدداً على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية، إلى جانب أهمية إنشاء ممرات إنسانية آمنة تضمن وصول المساعدات إلى الشعب السوداني دون عوائق.
وجدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لاحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية، كما استعرض مع نظيره الفرنسي الجهود التي تبذلها مصر في إطار الآلية الرباعية.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала