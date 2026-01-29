https://sarabic.ae/20260129/مصر-تؤكد-مجددا-موقفها-الثابت-الداعم-لاحترام-سيادة-السودان-ووحدته-وسلامة-أراضيه-1109757813.html
مصر تؤكد مجددا موقفها الثابت الداعم لاحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه
تلقى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، تناول بحث آخر المستجدات المتعلقة بالأوضاع الإقليمية. 29.01.2026, سبوتنيك عربي
ووفقا لوزارة الخارجية المصرية، فقد ركز الاتصال على التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة، حيث أكد الوزيران أهمية تكثيف الجهود المشتركة لاحتواء التوتر والعمل على التهدئة، تفادياً لانزلاق الإقليم إلى موجات جديدة من عدم الاستقرار.وشدد عبد العاطي، على ضرورة الدفع بالحلول السياسية والدبلوماسية، مؤكداً أهمية تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي الإيراني، بما يسهم في التوصل إلى تسوية شاملة تراعي مصالح جميع الأطراف وتعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.وأضاف أن "الاتصال تطرق كذلك إلى تطورات الأوضاع في السودان"، حيث أكد وزير الخارجية المصري أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار، مشدداً على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية، إلى جانب أهمية إنشاء ممرات إنسانية آمنة تضمن وصول المساعدات إلى الشعب السوداني دون عوائق.وجدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لاحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية، كما استعرض مع نظيره الفرنسي الجهود التي تبذلها مصر في إطار الآلية الرباعية.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
ووفقا لوزارة الخارجية المصرية، فقد ركز الاتصال على التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة، حيث أكد الوزيران أهمية تكثيف الجهود المشتركة لاحتواء التوتر والعمل على التهدئة، تفادياً لانزلاق الإقليم إلى موجات جديدة من عدم الاستقرار.
وشدد عبد العاطي، على ضرورة الدفع بالحلول السياسية والدبلوماسية، مؤكداً أهمية تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي الإيراني، بما يسهم في التوصل إلى تسوية شاملة تراعي مصالح جميع الأطراف وتعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن "الاتصال تطرق كذلك إلى تطورات الأوضاع في السودان"، حيث أكد وزير الخارجية المصري أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار، مشدداً على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية، إلى جانب أهمية إنشاء ممرات إنسانية آمنة تضمن وصول المساعدات إلى الشعب السوداني دون عوائق.
وجدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لاحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية، كما استعرض مع نظيره الفرنسي الجهود التي تبذلها مصر في إطار الآلية الرباعية.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات
لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.