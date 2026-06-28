https://sarabic.ae/20260628/مصر-تدعو-إلى-حوار-يعالج-أزمات-المنطقة-حزب-الله-يرفض-الاتفاق-بين-لبنان-وإسرائيل-1114780252.html

مصر تدعو إلى حوار يعالج أزمات المنطقة.. "حزب الله" يرفض الاتفاق بين لبنان وإسرائيل

مصر تدعو إلى حوار يعالج أزمات المنطقة.. "حزب الله" يرفض الاتفاق بين لبنان وإسرائيل

سبوتنيك عربي

دعت مصر إلى إطلاق حوار إقليمي لمعالجة الشواغل الأمنية لجميع الأطراف في المنطقة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويرسخ الأمن والاستقرار. 28.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-28T12:49+0000

2026-06-28T12:49+0000

2026-06-28T12:49+0000

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مصر تدعو إلى حوار يعالج أزمات المنطقة.. و"حزب الله" يرفض الاتفاق بين لبنان وإسرائيل سبوتنيك عربي مصر تدعو إلى حوار يعالج أزمات المنطقة.. و"حزب الله" يرفض الاتفاق بين لبنان وإسرائيل

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع نظيريه الإيراني عباس عراقجي، والعُماني بدر البوسعيدي.كما شددت القاهرة على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، ورفض أي رسوم قد تعيق حركة السفن.وأوضح أن القاهرة ترى أن أي تصعيد عسكري سيقابله تصعيد مضاد، ما يهدد بانزلاق المنطقة إلى دائرة حروب لا تنتهي، وهو ما يجعل الحل الدبلوماسي الخيار الأمثل لإنقاذ المنطقة من الفوضى."حزب الله" يرفض الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل ويحذر من المس بملف السلاحانتقد حزب الله اللبناني، الاتفاق الإطاري الذي أُعلنت الولايات المتحدة التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل، مؤكدًا رفضه لمضمونه.ووصف بيان صادر عن الأمين العام "لحزب الله"، نعيم قاسم، الاتفاق بأنه "تنازل عن السيادة"، معتبرًا أنه "منعدم الوجود"، وداعيًا إلى تطبيق بنود مذكرة التفاهم الإيرانية - الأمريكية. وأكد الحزب أنه سيواصل، "بكل الوسائل اللازمة العمل من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم، والانسحاب من الأراضي اللبنانية".وأوضح أن ما يُسوّق له كإنجاز إسرائيلي في الاتفاقيات الأخيرة تحقق عبر تنازلات من السلطة اللبنانية، وهو ما دفع حزب الله إلى رفع سقف خطابه السياسي، معتبرًا أن هذه الترتيبات لا تعكس واقع الميدان حيث المقاومة هي التي فرضت معادلاتها ومنعت إسرائيل من تجاوز الخطوط الحمراء.الأردن يؤكد الدعم العربي للوصاية الهاشمية على القدس ورفض المساس بالحقوق الفلسطينيةشدد البرلمان الأردني على مواصلة المملكة في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ورفض أي اعتداء يمس سيادة الدول أو أمنها واستقرارها.ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، خميس حسين عطية، إلى توحيد الموقف البرلماني العربي لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والتكنولوجية التي تشهدها المنطقة. وثمن عطية تأكيد البرلمانات العربية دعمها للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التي يتولاها الملك عبد الله الثاني.وذكر أن الأردن لديه علاقات قوية على المستوى العالمي، لكنه يسير ضمن إطار موقفه الاستراتيجي بأن القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية، وأي تغيير بهذا الموقف، يمس جوهر العمل السياسي الفلسطيني على المستوى العربي وعلى المستوى الأردني.انتهاء مهمة التحالف الدولي القتالية في العراق خلال سبتمبر المقبل والتوجه نحو تعزيز السيادةأعلن رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، عن انتهاء مهمة قوات التحالف الدولي القتالية في العراق خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، على أن تغادر القوات البلاد بصورة نهائية.وكشف الزيدي عن التحضير لعقد مؤتمر دولي تحت عنوان "مؤتمر السيادة"، يهدف إلى التأكيد أن قرار العراق بيد العراقيين، وأن البلاد تتجه نحو "عراق خالٍ من القوات الأجنبية وأي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة".وأشار إلى أن الحكومة العراقية تواجه تحديات كبيرة في استعادة السيادة على الأجواء والقرار العسكري، إذ لا تزال القواعد الأمريكية تُستخدم في عمليات ضد إيران، فيما يظل تسليح الجيش العراقي مرهونًا بالصناعة الأمريكية.صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على التضخم العالميتوقع صندوق النقد الدولي أن يسهم الذكاء الاصطناعي في دفع التضخم إلى الارتفاع، جراء ارتفاع تكلفة الرقائق الإلكترونية، إلى جانب زيادة ثروات المستهلكين ونمو ميلهم للإنفاق.وقال الصندوق، إن الطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي رفعت تقييمات شركات في أسواق الأسهم الأمريكية ودول مثل كوريا الجنوبية، محدثة ما يعرف بأثر الثروة الذي قد يضيف ضغوطًا تضخمية جديدة.وأشار إلى أن هذا التطور السريع يخلق مخاطر اقتصادية، إذ أن تراكم الثروة في وقت وجيز يؤدي إلى ضغوط تضخمية مباشرة، معتبرًا أن الرقائق الإلكترونية تمثل حجر الأساس في هذه الثورة، لكونها تدخل في جميع المجالات المرتبطة بالاقتصاد الجديد.

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عالم سبوتنيك, أخبار مصر الآن, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, مضيق هرمز, أخبار حزب الله, аудио