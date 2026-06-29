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بث مباشر... مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول الشرق الأوسط وفلسطين
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20260629/اعتقال-الصحفي-في-إذاعة-سبوتنيك-علي-تشاغاتاي-في-تركيا-1114816607.html
اعتقال الصحفي في إذاعة "سبوتنيك" علي تشاغاتاي في تركيا
اعتقال الصحفي في إذاعة "سبوتنيك" علي تشاغاتاي في تركيا
سبوتنيك عربي
فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقًا ضد الإعلامي علي تشاغاتاي، مقدم البرنامج الصباحي في إذاعة "سبوتنيك"، على خلفية منشور له على حسابي الشخصي عبر منصة... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T14:44+0000
2026-06-29T14:44+0000
أخبار تركيا اليوم
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وعلّق تشاغاتاي على حادثة اختطاف إرهان كارال، نائب رئيس شركة ثقافة بلدية إسطنبول الكبرى، وهي شركة مساهمة تقدم خدمات ثقافية وسياحية نيابة عن بلدية إسطنبول الكبرى، والتي حظيت بتغطية إعلامية واسعة في تركيا. وفتحت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقًا ضد تشاغاتاي بتهمة نشر تصريحات "معادية لإنفاذ القانون"، وأمرت المحكمة باعتقال الصحفي، وهو رهن الاحتجاز حاليًا.بالتوازي، يتلقى مكتب إذاعة "سبوتنيك" في مدينة إسطنبول الكثير من رسائل الدعم للإعلامي تشاغاتاي، في ما يتوقع المستمعون إطلاق سراحه قريبًا.
https://sarabic.ae/20260626/كيسيلوف-مجموعة-روسيا-سيغودنيا-تعتزم-إنشاء-مركز-تحرير-متعدد-الأغراض-في-إسلام-آباد-1114736298.html
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أخبار تركيا اليوم, سبوتنيك, مذيع
أخبار تركيا اليوم, سبوتنيك, مذيع

اعتقال الصحفي في إذاعة "سبوتنيك" علي تشاغاتاي في تركيا

14:44 GMT 29.06.2026
© Sputnikالإعلامي علي تشاغاتاي
الإعلامي علي تشاغاتاي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقًا ضد الإعلامي علي تشاغاتاي، مقدم البرنامج الصباحي في إذاعة "سبوتنيك"، على خلفية منشور له على حسابي الشخصي عبر منصة "إكس".
وعلّق تشاغاتاي على حادثة اختطاف إرهان كارال، نائب رئيس شركة ثقافة بلدية إسطنبول الكبرى، وهي شركة مساهمة تقدم خدمات ثقافية وسياحية نيابة عن بلدية إسطنبول الكبرى، والتي حظيت بتغطية إعلامية واسعة في تركيا.

وقد اختُطف كارال في 17 يونيو/حزيران من منزله، حيث أفادت التقارير أن المهاجمين طالبوه بمصاغ يبلغ 300 إلى 500 كيلوغرام من الذهب، وكان أُطلق سراحه بعد 33 ساعة نتيجة لعملية أمنية.

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26 يونيو, 13:29 GMT
وفتحت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقًا ضد تشاغاتاي بتهمة نشر تصريحات "معادية لإنفاذ القانون"، وأمرت المحكمة باعتقال الصحفي، وهو رهن الاحتجاز حاليًا.
وعلي تشاغاتاي (اسمه الحقيقي علي تشاغابتاي) هو صحفي تركي معروف، يقدم برنامجًا يوميًا على إذاعة "سبوتنيك" منذ عام 2020. عمل سابقًا مديرًا للأخبار في مؤسسات إعلامية كبرى مثل صحيفة "حرييت"، و"راديكال"، وقناة "خبر ترك" التلفزيونية.
بالتوازي، يتلقى مكتب إذاعة "سبوتنيك" في مدينة إسطنبول الكثير من رسائل الدعم للإعلامي تشاغاتاي، في ما يتوقع المستمعون إطلاق سراحه قريبًا.
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