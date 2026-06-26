https://sarabic.ae/20260626/كيسيلوف-مجموعة-روسيا-سيغودنيا-تعتزم-إنشاء-مركز-تحرير-متعدد-الأغراض-في-إسلام-آباد-1114736298.html

كيسيلوف: مجموعة "روسيا سيغودنيا" تعتزم إنشاء مركز تحرير متعدد الأغراض في إسلام آباد

كيسيلوف: مجموعة "روسيا سيغودنيا" تعتزم إنشاء مركز تحرير متعدد الأغراض في إسلام آباد

سبوتنيك عربي

صرّح المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، دميتري كيسيلوف، اليوم الجمعة، بأن المجموعة تعتزم إنشاء مركز تحرير متعدد الأغراض في العاصمة الباكستانية... 26.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-26T13:29+0000

2026-06-26T13:29+0000

2026-06-26T13:29+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

باكستان

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/13/1094952678_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_87cc60e8781eb14ea0a1dabb6a7f43c2.jpg

وقال كيسيلوف خلال مقايلة مع وكالة الأنباء الباكستانية (APP)، إن هناك خططًا جارية لإطلاق منصات تواصل اجتماعي باللغة الأردية، مع التركيز على تغطية القضايا الدولية والتطورات الداخلية في باكستان.ووصف باكستان بأنها شريك مهم، وأكد أن المنظمة تولي اهتمامًا خاصًا للعلاقات الإعلامية مع المؤسسات الباكستانية.وحدد أولويات المجموعة الإعلامية الدولية، وخططها التوسعية، ورؤيتها لتعزيز التعاون مع باكستان، مع خطط لزيادة حضورها في جنوب آسيا من خلال شراكات جديدة، ومحتوى متعدد اللغات، وتبادل الصحفيين.كما سلط الضوء على مذكرات التفاهم الموقعة في إسلام آباد، العام الماضي، مع وكالة "أسوشيتد برس الباكستانية"، وصحيفة "ذا نيشن"، وصحيفة "باكستان أوبزرفر"، فضلًا عن وجود مراسل دائم لوكالة "ريا نوفوستي" في باكستان، مؤكدًا أن ذلك سيؤثر بشكل أكبر على هذا المجال مستقبلًا.واقترح أيضًا زيارات صحفية للصحفيين الباكستانيين إلى روسيا، وزيارات مماثلة للصحفيين الروس إلى باكستان، لتعزيز فهم التطورات في كلا البلدين.وخلال مناقشة العلاقات الثنائية، أكد على ضرورة عدم النظر إلى التعاون بين المؤسسات الإعلامية الروسية والباكستانية من منظور استراتيجي بحت، بل وصفه بأنه جزء من جهد أوسع لتشجيع التواصل المباشر بين الدول والمجتمعات.وأضاف أن استراتيجية المؤسسة الدولية تركز بشكل متزايد على آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، حيث استمر نمو جمهورها في السنوات الأخيرة، وتضم شبكتها مئات المنظمات الشريكة ووسائل الإعلام والجامعات ومراكز الأبحاث في أكثر من 100 دولة.ووفقًا للمدير العام، لا يزال دور المجموعة الإعلامية يتمحور حول إنتاج المحتوى الإخباري ودعم الوصول إلى المعلومات من وجهات نظر مختلفة. وإلى جانب هذه المهمة، تركز المؤسسة بشكل متزايد على التصدي للمعلومات المضللة والمحتوى المتلاعب به، بما في ذلك التزييف العميق.وقال إن المجموعة الإعلامية واصلت توسيع عملياتها الدولية من خلال مراكز تحرير جديدة، وبث إذاعي، ومكاتب مراسلين.وتناولت المقابلة أيضًا برامج التطوير التعليمي والمهني. فمنذ عام 2018، تدير "روسيا سيغودنيا" برنامج "سبوتنيك برو"، وهو مبادرة تدريبية دولية مصممة للصحفيين وطلاب الإعلام والمسؤولين الإعلاميين ومنتجي المحتوى الرقمي، ويتضمن البرنامج ندوات وورش عمل ومحاضرات يقدمها متخصصون وخبراء في مجال الإعلام. وتم التركيز بشكل خاص على البث باللغات الإقليمية، بما فيها الأردية والبنجابية والبشتوية والبنغالية. ووصف إطلاق خدمات باللغة الأردية بأنه من أهم أولويات المنظمة في المنطقة.

https://sarabic.ae/20260623/روسيا-وباكستان-تعقدان-الجولة-الثانية-عشرة-من-محادثات-مكافحة-الإرهاب-1114640822.html

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, باكستان, العالم, العالم العربي