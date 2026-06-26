https://sarabic.ae/20260626/كيسيلوف-مجموعة-روسيا-سيغودنيا-تعتزم-إنشاء-مركز-تحرير-متعدد-الأغراض-في-إسلام-آباد-1114736298.html
كيسيلوف: مجموعة "روسيا سيغودنيا" تعتزم إنشاء مركز تحرير متعدد الأغراض في إسلام آباد
كيسيلوف: مجموعة "روسيا سيغودنيا" تعتزم إنشاء مركز تحرير متعدد الأغراض في إسلام آباد
سبوتنيك عربي
صرّح المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، دميتري كيسيلوف، اليوم الجمعة، بأن المجموعة تعتزم إنشاء مركز تحرير متعدد الأغراض في العاصمة الباكستانية... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال كيسيلوف خلال مقايلة مع وكالة الأنباء الباكستانية (APP)، إن هناك خططًا جارية لإطلاق منصات تواصل اجتماعي باللغة الأردية، مع التركيز على تغطية القضايا الدولية والتطورات الداخلية في باكستان.ووصف باكستان بأنها شريك مهم، وأكد أن المنظمة تولي اهتمامًا خاصًا للعلاقات الإعلامية مع المؤسسات الباكستانية.وحدد أولويات المجموعة الإعلامية الدولية، وخططها التوسعية، ورؤيتها لتعزيز التعاون مع باكستان، مع خطط لزيادة حضورها في جنوب آسيا من خلال شراكات جديدة، ومحتوى متعدد اللغات، وتبادل الصحفيين.كما سلط الضوء على مذكرات التفاهم الموقعة في إسلام آباد، العام الماضي، مع وكالة "أسوشيتد برس الباكستانية"، وصحيفة "ذا نيشن"، وصحيفة "باكستان أوبزرفر"، فضلًا عن وجود مراسل دائم لوكالة "ريا نوفوستي" في باكستان، مؤكدًا أن ذلك سيؤثر بشكل أكبر على هذا المجال مستقبلًا.واقترح أيضًا زيارات صحفية للصحفيين الباكستانيين إلى روسيا، وزيارات مماثلة للصحفيين الروس إلى باكستان، لتعزيز فهم التطورات في كلا البلدين.وخلال مناقشة العلاقات الثنائية، أكد على ضرورة عدم النظر إلى التعاون بين المؤسسات الإعلامية الروسية والباكستانية من منظور استراتيجي بحت، بل وصفه بأنه جزء من جهد أوسع لتشجيع التواصل المباشر بين الدول والمجتمعات.وأضاف أن استراتيجية المؤسسة الدولية تركز بشكل متزايد على آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، حيث استمر نمو جمهورها في السنوات الأخيرة، وتضم شبكتها مئات المنظمات الشريكة ووسائل الإعلام والجامعات ومراكز الأبحاث في أكثر من 100 دولة.ووفقًا للمدير العام، لا يزال دور المجموعة الإعلامية يتمحور حول إنتاج المحتوى الإخباري ودعم الوصول إلى المعلومات من وجهات نظر مختلفة. وإلى جانب هذه المهمة، تركز المؤسسة بشكل متزايد على التصدي للمعلومات المضللة والمحتوى المتلاعب به، بما في ذلك التزييف العميق.وقال إن المجموعة الإعلامية واصلت توسيع عملياتها الدولية من خلال مراكز تحرير جديدة، وبث إذاعي، ومكاتب مراسلين.وتناولت المقابلة أيضًا برامج التطوير التعليمي والمهني. فمنذ عام 2018، تدير "روسيا سيغودنيا" برنامج "سبوتنيك برو"، وهو مبادرة تدريبية دولية مصممة للصحفيين وطلاب الإعلام والمسؤولين الإعلاميين ومنتجي المحتوى الرقمي، ويتضمن البرنامج ندوات وورش عمل ومحاضرات يقدمها متخصصون وخبراء في مجال الإعلام. وتم التركيز بشكل خاص على البث باللغات الإقليمية، بما فيها الأردية والبنجابية والبشتوية والبنغالية. ووصف إطلاق خدمات باللغة الأردية بأنه من أهم أولويات المنظمة في المنطقة.
https://sarabic.ae/20260623/روسيا-وباكستان-تعقدان-الجولة-الثانية-عشرة-من-محادثات-مكافحة-الإرهاب-1114640822.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, باكستان, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, باكستان, العالم, العالم العربي
كيسيلوف: مجموعة "روسيا سيغودنيا" تعتزم إنشاء مركز تحرير متعدد الأغراض في إسلام آباد
صرّح المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، دميتري كيسيلوف، اليوم الجمعة، بأن المجموعة تعتزم إنشاء مركز تحرير متعدد الأغراض في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وقال كيسيلوف خلال مقايلة مع وكالة الأنباء الباكستانية (APP)، إن هناك خططًا جارية لإطلاق منصات تواصل اجتماعي باللغة الأردية، مع التركيز على تغطية القضايا الدولية والتطورات الداخلية في باكستان.
وأضاف بمناسبة الذكرى السنوية الـ85 لتأسيسها، أن "روسيا سيغودنيا" تهدف إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية الباكستانية، وأن تكون منصة لتبادل المعلومات بين البلدين في السنوات المقبلة.
ووصف باكستان بأنها شريك مهم، وأكد أن المنظمة تولي اهتمامًا خاصًا للعلاقات الإعلامية مع المؤسسات الباكستانية.
وحدد أولويات المجموعة الإعلامية الدولية
، وخططها التوسعية، ورؤيتها لتعزيز التعاون مع باكستان، مع خطط لزيادة حضورها في جنوب آسيا من خلال شراكات جديدة، ومحتوى متعدد اللغات، وتبادل الصحفيين.
وأشار إلى منتدى موسكو-إسلام آباد الإعلامي كمثال على هذا التعاون، منوهًا بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى ودبلوماسيين وخبراء سياسيين من كلا البلدين.
كما سلط الضوء على مذكرات التفاهم الموقعة
في إسلام آباد، العام الماضي، مع وكالة "أسوشيتد برس الباكستانية"، وصحيفة "ذا نيشن"، وصحيفة "باكستان أوبزرفر"، فضلًا عن وجود مراسل دائم لوكالة "ريا نوفوستي" في باكستان، مؤكدًا أن ذلك سيؤثر بشكل أكبر على هذا المجال مستقبلًا.
ووفقا له، فيما يتعلق بالمبادرات المستقبلية، تم تحديد عدة مجالات يمكن توسيع نطاق التعاون فيها، تشمل التبادل المباشر للمحتوى الإخباري، وتسهيل التواصل بين غرف الأخبار، والمنتديات الإعلامية، ومؤتمرات الخبراء، والمشاريع المشتركة التي تغطي المواضيع الاقتصادية والعلمية والثقافية.
واقترح أيضًا زيارات صحفية للصحفيين
الباكستانيين إلى روسيا، وزيارات مماثلة للصحفيين الروس إلى باكستان، لتعزيز فهم التطورات في كلا البلدين.
وخلال مناقشة العلاقات الثنائية، أكد على ضرورة عدم النظر إلى التعاون بين المؤسسات الإعلامية الروسية والباكستانية من منظور استراتيجي بحت، بل وصفه بأنه جزء من جهد أوسع لتشجيع التواصل المباشر بين الدول والمجتمعات.
وأكد أن "روسيا سيغودنيا" مؤسسة إعلامية دولية تركز على تغطية التطورات العالمية وعرض وجهات نظر متعددة حول الأحداث الكبرى.
وأضاف أن استراتيجية المؤسسة الدولية تركز بشكل متزايد على آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، حيث استمر نمو جمهورها في السنوات الأخيرة، وتضم شبكتها مئات المنظمات الشريكة ووسائل الإعلام والجامعات ومراكز الأبحاث في أكثر من 100 دولة.
ووفقًا للمدير العام، لا يزال دور المجموعة الإعلامية
يتمحور حول إنتاج المحتوى الإخباري ودعم الوصول إلى المعلومات من وجهات نظر مختلفة. وإلى جانب هذه المهمة، تركز المؤسسة بشكل متزايد على التصدي للمعلومات المضللة والمحتوى المتلاعب به، بما في ذلك التزييف العميق.
وأكد المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، أن المؤسسات الإعلامية الدولية تواجه ضغوطًا متزايدة لتقديم معلومات دقيقة، وأن الحفاظ على ثقة الجمهور يظل هدفًا رئيسيًا.
وقال إن المجموعة الإعلامية واصلت توسيع عملياتها الدولية من خلال مراكز تحرير جديدة، وبث إذاعي، ومكاتب مراسلين.
وشملت التطورات الأخيرة افتتاح مركز تحريري في إثيوبيا، وتحديث العمليات في بكين، وإطلاق البث الإذاعي عبر موجات "إف إم" في بيروت، كما أصبح برنامج "سبوتنيك" متاحًا عبر محطات إذاعية في دول أفريقية عدة، في حين تم إطلاق مبادرات بث جديدة في منغوليا وفيتنام وإندونيسيا والأرجنتين والبرازيل. وتدرس المنظمة أيضًا فرص إنشاء مكاتب إضافية في أفريقيا وآسيا.
وتناولت المقابلة أيضًا برامج التطوير التعليمي والمهني. فمنذ عام 2018، تدير "روسيا سيغودنيا" برنامج "سبوتنيك برو
"، وهو مبادرة تدريبية دولية مصممة للصحفيين وطلاب الإعلام والمسؤولين الإعلاميين ومنتجي المحتوى الرقمي، ويتضمن البرنامج ندوات وورش عمل ومحاضرات يقدمها متخصصون وخبراء في مجال الإعلام.
وبالنظر إلى المستقبل، أشار كيسيلوف إلى جنوب آسيا كمنطقة بالغة الأهمية نظراً لنموها الاقتصادي، وكثافة سكانها، وتوسع سوقها الإعلامي، وأكد على ضرورة توفير صحافة متعددة اللغات لدعم التجارة والتعليم والتبادل الثقافي، وتعزيز التعاون بين روسيا ودول جنوب آسيا.
وتم التركيز بشكل خاص على البث باللغات الإقليمية، بما فيها الأردية والبنجابية والبشتوية والبنغالية. ووصف إطلاق خدمات باللغة الأردية بأنه من أهم أولويات المنظمة في المنطقة.