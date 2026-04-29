"سبوتنيك برو" تنظم ورشة عمل مع جامعة صنعاء حول استخدام الذكاء الاصطناعي في وكالات الأنباء للقرن 21

"سبوتنيك برو" تنظم ورشة عمل مع جامعة صنعاء حول استخدام الذكاء الاصطناعي في وكالات الأنباء للقرن 21

سبوتنيك عربي

نظمت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، ورشة عمل مع عدد من أساتذة وطلاب جامعة صنعاء الحكومية اليمنية حول استخدام الذكاء الاصطناعي في... 29.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-29T16:28+0000

2026-04-29T16:28+0000

2026-04-29T16:28+0000

العالم العربي

روسيا

إعلام

وسائل إعلام

أخبار الذكاء الاصطناعي

الذكاء الصناعي

الذكاء الإصطناعي

أخبار اليمن الأن

جامعات

وعُقدت ورشة العمل التي حملت عنوان "استخدام الذكاء الاصطناعي في عمل وكالات الأنباء في القرن الحادي والعشرين"، في مقر وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" في موسكو، وركّزت على أساليب استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يتم الاعتماد عليها حالياً في الإعلام، والمنهجية والتحديات التي تواجه العاملين في هذا القطاع والأدوات والأساليب التي يتبعها فريق تحرير القسم العربي لدى وكالة "سبوتنيك" في مجال استثمار الذكاء الاصطناعي في عصرنا هذا.واستُهلت الندوة بكلمة افتتاحية ألقاها نائب عميد كلية الإعلام لشؤون خدمة المجتمع في جامعة صنعاء، الدكتور حاتم علي حيدر الصالحي، أشار فيها إلى أن "تقنيات الذكاء الاصطناعي قد دخلت في كل المجالات، وفي مجال صناعة الأخبار أعادت تشكيل آليات صناعة الأخبار، بدءاً من جمع وتحليل الأخبار وصولاً إلى تقديمها"، منوهاً بأن الجانب الروسي متطور ومتقدم كثيراً في هذا المجال، معبراً عن رغبته في ربط وبناء جسر معرفة بين قاعة الدراسة في الجامعة لدى الطلاب، وبين الجانب العملي في غرف الأخبار المحلية والعالمية.وركز سليمان على ضرورة "مراعاة الأخلاقيات والمشكلات المرتبطة بنوعية المحتوى المقدم"، مشدداً على أن "الصحفي يتحمل مسؤولية أخلاقية أمام الجمهور، لذلك وضعنا معايير مهنية صارمة لتجنب أي أخطاء من هذا القبيل، مع العمل على تحسين أداء العمل من خلال تطويع أدوات الذكاء الاصطناعي في جميع قطاعات العمل الإعلامي، وذلك من التدريب المستمر".واختتم اللقاء بتقديم مجموعة من النصائح والتوصيات التي من شأنها أن تُسهم في توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال العمل الإعلامي والصحفي. كما حظيت الندوة بالتقدير لمساهمتها الكبيرة في تطوير الصحافة والإعلام، وتحسين كفاءة وجودة الإنتاج الإعلامي في المؤسسات الإعلامية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, روسيا, إعلام, وسائل إعلام, أخبار الذكاء الاصطناعي, الذكاء الصناعي, الذكاء الإصطناعي, أخبار اليمن الأن, جامعات