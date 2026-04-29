"سبوتنيك برو" تنظم ورشة عمل مع جامعة صنعاء حول استخدام الذكاء الاصطناعي في وكالات الأنباء للقرن 21
نظمت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، ورشة عمل مع عدد من أساتذة وطلاب جامعة صنعاء الحكومية اليمنية حول استخدام الذكاء الاصطناعي في...
نظمت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، ورشة عمل مع عدد من أساتذة وطلاب جامعة صنعاء الحكومية اليمنية حول استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي في العصر الحديث، وذلك ضمن برنامج "سبوتنيك برو" وبمشاركة عدد من الأساتذة والإعلاميين والطلبة من كلية الإعلام في الجامعة.
وعُقدت ورشة العمل التي حملت عنوان "استخدام الذكاء الاصطناعي في عمل وكالات الأنباء في القرن الحادي والعشرين"
، في مقر وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" في موسكو، وركّزت على أساليب استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي
التي يتم الاعتماد عليها حالياً في الإعلام، والمنهجية والتحديات التي تواجه العاملين في هذا القطاع والأدوات والأساليب التي يتبعها فريق تحرير القسم العربي لدى وكالة "سبوتنيك" في مجال استثمار الذكاء الاصطناعي في عصرنا هذا.
واستُهلت الندوة بكلمة افتتاحية ألقاها نائب عميد كلية الإعلام لشؤون خدمة المجتمع في جامعة صنعاء، الدكتور حاتم علي حيدر الصالحي، أشار فيها إلى أن "تقنيات الذكاء الاصطناعي قد دخلت في كل المجالات، وفي مجال صناعة الأخبار أعادت تشكيل آليات صناعة الأخبار، بدءاً من جمع وتحليل الأخبار وصولاً إلى تقديمها"، منوهاً بأن الجانب الروسي متطور ومتقدم كثيراً في هذا المجال، معبراً عن رغبته في ربط وبناء جسر معرفة بين قاعة الدراسة في الجامعة لدى الطلاب، وبين الجانب العملي في غرف الأخبار المحلية والعالمية.
وبدوره، قال رئيس تحرير القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، وسيم سليمان، خلال الورشة التي تمت عبر تقنية الفيديو: "إن الذكاء الاصطناعي يتطور بشكل سريع وتحول من أداة مساعدة في الإعلام إلى أداة مشاركة في صناعة المحتوى، وأصبح له تأثير كبير، لذلك نقوم بتطوير أدواتنا الخاصة للذكاء الاصطناعي، كما نعمل بشكل حثيث على تطوير فرق العمل لدينا لمواكبة تطور هذا القطاع المهم".
وركز سليمان على ضرورة "مراعاة الأخلاقيات والمشكلات المرتبطة بنوعية المحتوى المقدم"، مشدداً على أن "الصحفي يتحمل مسؤولية أخلاقية أمام الجمهور، لذلك وضعنا معايير مهنية صارمة لتجنب أي أخطاء من هذا القبيل، مع العمل على تحسين أداء العمل من خلال تطويع أدوات الذكاء الاصطناعي
في جميع قطاعات العمل الإعلامي، وذلك من التدريب المستمر".
من جانبه، قدّم رئيس التحرير في القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، يزن عجوز، لمحة عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها فريق التحرير في القسم، والطريقة المثلى لاستثمار هذه الأدوات في مجال العمل الإعلامي وتحسين جودة العمل وتسريع الوصول إلى المعلومات وتوسيع أدوات الفحص والتحليل.
وتطرق عجوز إلى أهمية "استثمار أدوات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي"، مبيناً ضرورة "تعزيز هذا القطاع في مجال الإعلام بشكل عام، وتدريب الكوادر البشرية على استخدام الأدوات".
واختتم اللقاء بتقديم مجموعة
من النصائح والتوصيات التي من شأنها أن تُسهم في توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال العمل الإعلامي والصحفي. كما حظيت الندوة بالتقدير لمساهمتها الكبيرة في تطوير الصحافة والإعلام، وتحسين كفاءة وجودة الإنتاج الإعلامي في المؤسسات الإعلامية.