"سبوتنيك" وجامعة طرابلس الليبية تنظمان دورة تدريبية حول استثمار الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام

نظمت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أولى دوراتها التدريبية المتقدمة "سبوتنيك برو" لطلاب جامعة طرابلس، إحدى أبرز الجامعات الليبية، حول استثمار الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام

وعقدت الدورة التدريبية في مقر وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" في موسكو، وشارك فيها أكثر من 30 طالبا وموظفا جامعيا من جامعة طرابلس، حيث استكشفوا تفاصيل استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام، وتعرفوا على أمثلة محددة تتطلب فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي حذرا ومسؤولية خاصة.وقال رئيس تحرير القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، وسيم سليمان: "دخل الذكاء الاصطناعي جميع مجالات الحياة، وباعتبار الإعلام يصنف كسلطة رابعة ومؤثرة في المجتمع، كان تأثير الذكاء الصطناعي على الإعلام واضح عبر عدد كبير من الأدوات والتطبيقات التي تم استثمارها في هذا المجال".وشرح سليمان، طرق استخدام عدد من أدوات الذكاء الاصطناعي، وأمثلة تطبيقية على أساليب الاستخدام، لافتا إلى "الجوانب الإيجابية والسلبية لكل أداة مستخدمة في المجال الإعلامي، وإلى الجانب البشري والعاطفي، الذي تفقده هذه الأدوات"، مؤكدا أنه "عند استخدام الذكاء الاصطناعي، يجب على الصحفي مراعاة الأخلاقيات والمشكلات المرتبطة بنوعية المحتوى المقدم".بدوره، قال رئيس التحرير في القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، يزن عجوز: "نشهد اليوم ثورة تكنولوجية غير مسبوقة، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي جزءا لا يتجزأ من الإعلام".وتابع: "الذكاء الاصطناعي أداة حيوية بالنسبة لنا، نستخدمه لتحسين جودة النصوص، والتحقق من المعلومات وتحليل البيانات، إلا أن القرار النهائي وصياغة الرسالة يبقىان وظيفة بشرية بحتة".من جانبه، تحدث مذيع إذاعة جامعة طرابلس، محمد أبو سبتة، خلال الدورة التدريبية بالنيابة عن المكتب الإعلامي للجامعة: "تطور الصحفيين اليوم مرتبط ارتباطا وثيقا بالذكاء الاصطناعي، ونحن بحاجة إلى تعلم إنتاج المعلومات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لنبقى قادرين على المنافسة في هذا المجال".ويشرف على وحدات المشروع، مديرو وسائل الإعلام في "سبوتنيك" وخبراء روس بارزون آخرون، وتغطي الجلسات جوانب مختلفة من مهنة الصحافة، بما في ذلك إنتاج المحتوى متعدد الوسائط، والعمل على وسائل التواصل الاجتماعي، وزيادة الزيارات إلى المصادر الإخبارية، وغيره الكثير.وتقدم الجامعة برامج تدريبية في مجالات متنوعة ضمن 25 كلية، تشمل العلاقات الدولية، والصحافة والإعلام، والاقتصاد والإدارة، وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة والتخصصات التقنية، والطب والصيدلة، بالإضافة إلى العلوم الإنسانية والاجتماعية. ومنذ عام 1961، أصبحت مدرسة الدراسات التقنية المتقدمة، التي أنشأتها "يونسكو"، جزءا من كلية الهندسة.

