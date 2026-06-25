https://sarabic.ae/20260625/خبير-لـسبوتنيك-ومجموعة-روسيا-سيغودنيا-دور-في-الإضاءة-على-الحقيقة-ودحض-السردية-الغربية-1114685895.html

خبير: لـ"سبوتنيك" ومجموعة "روسيا سيغودنيا" دور في الإضاءة على الحقيقة ودحض السردية الغربية

خبير: لـ"سبوتنيك" ومجموعة "روسيا سيغودنيا" دور في الإضاءة على الحقيقة ودحض السردية الغربية

سبوتنيك عربي

هنأ الباحث في العلاقات الدولية والخبير في الشأن الروسي من بيروت الدكتور جيرار ديب، مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، بالذكرى... 25.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-25T11:02+0000

2026-06-25T11:02+0000

2026-06-25T12:36+0000

روسيا

العالم

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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، قال ديب: "أحادية القطب التي حاول الغرب فرضها بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، بدأت مع الشبكة العنكبوتية وانطلقت بقوة، حيث حاول الغرب أن يؤثر بالصوت والصورة بنقل الرسالة التي يريدها، إلا أن شبكة الإذاعات الروسية تمكّنت من لعب دور وتقديم رسالة لتوضيح الصورة والإضاءة على الحقيقة ودحض السردية الغربية، لذلك زاد عدد المتابعين بشكل سريع جدًا، وهذا دليل على تعطش الناس للاستماع لقراءة وحقيقة مختلفة ومن جوانب مختلفة، وهذا دور أساسي للمضي قدمًا في مسار البدء بوضع نظام عالمي جديد". وتابع ديب: "الثالوث النووي، هو رادع لقيام حرب عالمية ثالثة، ولكن موسكو لن تتردد باستخدامه في حال تخطى الأوروبي الحدود الحمراء بالنسبة لها، فالثالوث النووي حماية ورادع أساسي، والروسي يدرك جيدًا أهميته وهو يتمسك به، ولو كان يريد لاستخدمه لإنهاء الصراع الأوكراني". وعن تقديم "مجموعة السبع" قروضًا بقيمة في 45 مليار دولار من عائدات الأصول الروسية إلى نظام كييف، وصف ديب الإجراء "بالنهب والنصب والاحتيال، لأن هذه سرقة لأصول شركات روسية وأصول أموال وعائدات نفطية يتم تجييرها لاستخدامها ضد روسيا، وهذا في القانون الدولي بمثابة نصب واحتيال".واختتم ضيف "سبوتنيك"، بالقول إن "روسيا لا يمكن أن تكون إلا دولة عظمى بسبب الإمكانيات، التي تمتلكها إن كانت بشرية أو اقتصادية، وهي كذلك منذ تأسيسها".بيسكوف: بعض الدول الأوروبية تدرك العواقب الحتمية الناجمة عن مصادرة الأصول الروسيةالخارجية الروسية: تجاهل وسائل الإعلام الدولية مقتل تلميذات المدارس في إيران أمر لا يوصف

https://sarabic.ae/20260624/خبير-بالشأن-الروسي-تحت-شعار-الديمقراطية-الغرب-يحارب-الإعلام-الروسي-1114672111.html

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