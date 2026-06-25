خبير: لـ"سبوتنيك" ومجموعة "روسيا سيغودنيا" دور في الإضاءة على الحقيقة ودحض السردية الغربية
11:02 GMT 25.06.2026 (تم التحديث: 12:36 GMT 25.06.2026)
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصورجناح وكالة ريا نوفوستي واستوديو إذاعة سبوتنيك في منتدى سانت بطرسبوغ الاقتصادي الدولي 2026
© Sputnik . Maksim Bogodvid/
تابعنا عبر
حصري
هنأ الباحث في العلاقات الدولية والخبير في الشأن الروسي من بيروت الدكتور جيرار ديب، مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، بالذكرى الـ85 لتأسيس مكتب المعلومات السوفييتي "سوفينفورمبورو"، السلف التاريخي للمجموعة.
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، قال ديب: "أحادية القطب التي حاول الغرب فرضها بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، بدأت مع الشبكة العنكبوتية وانطلقت بقوة، حيث حاول الغرب أن يؤثر بالصوت والصورة بنقل الرسالة التي يريدها، إلا أن شبكة الإذاعات الروسية تمكّنت من لعب دور وتقديم رسالة لتوضيح الصورة والإضاءة على الحقيقة ودحض السردية الغربية، لذلك زاد عدد المتابعين بشكل سريع جدًا، وهذا دليل على تعطش الناس للاستماع لقراءة وحقيقة مختلفة ومن جوانب مختلفة، وهذا دور أساسي للمضي قدمًا في مسار البدء بوضع نظام عالمي جديد".
من جهة ثانية، علّق ديب على كلام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن تحركات أوروبية خلف الكواليس واتصالات المجلس الأوروبي مع موسكو، قائلا: "هذه اللقاءات قد تكون بداية لتغيير تفاهمات أفضل بين الجارين الروسي والاتحاد الأوروبي، ومن الواضح أن الروسي يمشي بثبات رغم ما يتعرض له، وبالتالي إذا كان فعلًا هناك لقاءات سرية وإدراك للمصلحة الأوروبية، فيجب على الأوروبي أن يفعّل هذه اللقاءات وتشكيل لجنة تفاوضية مع روسيا، وحينها ستكسب أوروبا حضورها وتوازنها".
وتابع ديب: "الثالوث النووي، هو رادع لقيام حرب عالمية ثالثة، ولكن موسكو لن تتردد باستخدامه في حال تخطى الأوروبي الحدود الحمراء بالنسبة لها، فالثالوث النووي حماية ورادع أساسي، والروسي يدرك جيدًا أهميته وهو يتمسك به، ولو كان يريد لاستخدمه لإنهاء الصراع الأوكراني".
أمس, 21:45 GMT
وعن تقديم "مجموعة السبع" قروضًا بقيمة في 45 مليار دولار من عائدات الأصول الروسية إلى نظام كييف، وصف ديب الإجراء "بالنهب والنصب والاحتيال، لأن هذه سرقة لأصول شركات روسية وأصول أموال وعائدات نفطية يتم تجييرها لاستخدامها ضد روسيا، وهذا في القانون الدولي بمثابة نصب واحتيال".
وأضاف أن "هجمات كييف الإرهابية تجاه المدنيين الروس، سترتد سلبًا على نظام زيلينسكي المترهل الذي يعيش آخر أيامه، كما أن زيلينسكي أصبح مثل نتنياهو، الاثنان يريدان حماية نفسهما ومغادرة السلطة بأقل أضرار شخصية".
واختتم ضيف "سبوتنيك"، بالقول إن "روسيا لا يمكن أن تكون إلا دولة عظمى بسبب الإمكانيات، التي تمتلكها إن كانت بشرية أو اقتصادية، وهي كذلك منذ تأسيسها".