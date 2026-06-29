https://sarabic.ae/20260629/الجيش-السوداني-يعلن-تطهير-منطقتي-مقجة-وسركم-في-محور-النيل-الأزرق-1114816759.html
الجيش السوداني يعلن تطهير منطقتي مقجة وسركم في محور النيل الأزرق
الجيش السوداني يعلن تطهير منطقتي مقجة وسركم في محور النيل الأزرق
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الاثنين، تمكنها من استعادة السيطرة على منطقتي مقجة وسركم في محور النيل الأزرق، وذلك في إطار العمليات العسكرية المتواصلة... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T14:50+0000
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وبحسب البيان، "خاضت قوات الفرقة الرابعة مشاة مدعومة بقوات الإسناد معارك وُصفت بالضارية، انتهت بتطهير المنطقتين وإحكام السيطرة عليهما، مع تكبيد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".وأضاف البيان أن القوات تواصل تنفيذ عمليات التمشيط وملاحقة العناصر المنسحبة، إلى جانب تأمين المناطق التي تمت السيطرة عليها وتعزيز الانتشار الميداني، بهدف ترسيخ الأمن والاستقرار ومنع أي محاولات تسلل أو إعادة تمركز للعناصر الهاربة.واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليًا وخارجيًا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20260628/السودان-ينفي-مزاعم-رفض-مبادرة-أمريكية-ويؤكد-تعاونه-مع-مساعي-السلام--1114775759.html
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المجلس السيادي في السودان, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
المجلس السيادي في السودان, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش السوداني يعلن تطهير منطقتي مقجة وسركم في محور النيل الأزرق
أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الاثنين، تمكنها من استعادة السيطرة على منطقتي مقجة وسركم في محور النيل الأزرق، وذلك في إطار العمليات العسكرية المتواصلة ضد "المليشيا المتمردة".
وبحسب البيان، "خاضت قوات الفرقة الرابعة مشاة مدعومة بقوات الإسناد معارك وُصفت بالضارية، انتهت بتطهير المنطقتين وإحكام السيطرة عليهما، مع تكبيد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".
وأضاف البيان أن القوات تواصل تنفيذ عمليات التمشيط وملاحقة العناصر المنسحبة، إلى جانب تأمين المناطق التي تمت السيطرة عليها وتعزيز الانتشار الميداني، بهدف ترسيخ الأمن والاستقرار ومنع أي محاولات تسلل أو إعادة تمركز للعناصر الهاربة.
واندلعت الحرب في السودان
في 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليًا وخارجيًا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم للقتال.