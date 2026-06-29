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مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
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عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
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إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
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المقهى الثقافي
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سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
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شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
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لبنان والعالم
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مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
08:29 GMT
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تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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بين بيروت والقاهرة
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نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
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السودان... "حكومة السلام" تعلن استعدادها لتأمين خروج المدنيين من مدينة الأبيض
السودان... "حكومة السلام" تعلن استعدادها لتأمين خروج المدنيين من مدينة الأبيض
سبوتنيك عربي
أعلنت "حكومة السلام" في السودان، استعدادها لمواصلة التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل حماية المدنيين في مدينة الأبيض، وتسهيل وصول المساعدات... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T17:59+0000
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وقالت الحكومة، في بيان صادر عن وزارة الإعلام، إنها "ترحب بالحوارات الجارية مع المجتمع الدولي بشأن حماية المدنيين"، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، للتوصل إلى إجراءات عاجلة تسهم في تخفيف معاناة السكان.ودعت الحكومة، إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين الوصول إلى مناطق آمنة، مؤكدة التزامها بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان توزيعها على المحتاجين بالتنسيق مع المنظمات الدولية والأممية والإقليمية.وجدد البيان دعوة الحكومة إلى إعلان هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، معتبرة أنها تمثل السبيل الأكثر فاعلية لحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإجلاء الجرحى والمرضى.واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليًا وخارجيًا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20260629/الجيش-السوداني-يعلن-تطهير-منطقتي-مقجة-وسركم-في-محور-النيل-الأزرق-1114816759.html
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المجلس السيادي في السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
المجلس السيادي في السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السودان... "حكومة السلام" تعلن استعدادها لتأمين خروج المدنيين من مدينة الأبيض

17:59 GMT 29.06.2026 (تم التحديث: 18:09 GMT 29.06.2026)
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABمدرسة في السودان
مدرسة في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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أعلنت "حكومة السلام" في السودان، استعدادها لمواصلة التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل حماية المدنيين في مدينة الأبيض، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين الراغبين في مغادرة المدينة.
وقالت الحكومة، في بيان صادر عن وزارة الإعلام، إنها "ترحب بالحوارات الجارية مع المجتمع الدولي بشأن حماية المدنيين"، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، للتوصل إلى إجراءات عاجلة تسهم في تخفيف معاناة السكان.
ودعت الحكومة، إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين الوصول إلى مناطق آمنة، مؤكدة التزامها بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان توزيعها على المحتاجين بالتنسيق مع المنظمات الدولية والأممية والإقليمية.
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
الجيش السوداني يعلن تطهير منطقتي مقجة وسركم في محور النيل الأزرق
14:50 GMT
وجدد البيان دعوة الحكومة إلى إعلان هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، معتبرة أنها تمثل السبيل الأكثر فاعلية لحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإجلاء الجرحى والمرضى.
كما دعت المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغوط من أجل الاستجابة لنداءات وقف الأعمال العدائية، بما يتيح حماية المدنيين وتخفيف آثار النزاع.
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليًا وخارجيًا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم للقتال.
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