https://sarabic.ae/20260629/السودان-حكومة-السلام-تعلن-استعدادها-للتنسيق-الدولي-لتأمين-خروج-المدنيين-من-مدينة-الأبيض-1114822484.html
السودان... "حكومة السلام" تعلن استعدادها لتأمين خروج المدنيين من مدينة الأبيض
السودان... "حكومة السلام" تعلن استعدادها لتأمين خروج المدنيين من مدينة الأبيض
سبوتنيك عربي
أعلنت "حكومة السلام" في السودان، استعدادها لمواصلة التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل حماية المدنيين في مدينة الأبيض، وتسهيل وصول المساعدات... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T17:59+0000
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وقالت الحكومة، في بيان صادر عن وزارة الإعلام، إنها "ترحب بالحوارات الجارية مع المجتمع الدولي بشأن حماية المدنيين"، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، للتوصل إلى إجراءات عاجلة تسهم في تخفيف معاناة السكان.ودعت الحكومة، إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين الوصول إلى مناطق آمنة، مؤكدة التزامها بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان توزيعها على المحتاجين بالتنسيق مع المنظمات الدولية والأممية والإقليمية.وجدد البيان دعوة الحكومة إلى إعلان هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، معتبرة أنها تمثل السبيل الأكثر فاعلية لحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإجلاء الجرحى والمرضى.واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليًا وخارجيًا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20260629/الجيش-السوداني-يعلن-تطهير-منطقتي-مقجة-وسركم-في-محور-النيل-الأزرق-1114816759.html
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المجلس السيادي في السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
المجلس السيادي في السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السودان... "حكومة السلام" تعلن استعدادها لتأمين خروج المدنيين من مدينة الأبيض
17:59 GMT 29.06.2026 (تم التحديث: 18:09 GMT 29.06.2026)
أعلنت "حكومة السلام" في السودان، استعدادها لمواصلة التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل حماية المدنيين في مدينة الأبيض، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين الراغبين في مغادرة المدينة.
وقالت الحكومة، في بيان صادر عن وزارة الإعلام، إنها "ترحب بالحوارات الجارية مع المجتمع الدولي بشأن حماية المدنيين"، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، للتوصل إلى إجراءات عاجلة تسهم في تخفيف معاناة السكان.
ودعت الحكومة، إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين الوصول إلى مناطق آمنة، مؤكدة التزامها بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان توزيعها على المحتاجين بالتنسيق مع المنظمات الدولية والأممية والإقليمية.
وجدد البيان دعوة الحكومة إلى إعلان هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، معتبرة أنها تمثل السبيل الأكثر فاعلية لحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإجلاء الجرحى والمرضى.
كما دعت المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغوط من أجل الاستجابة لنداءات وقف الأعمال العدائية، بما يتيح حماية المدنيين وتخفيف آثار النزاع.
واندلعت الحرب في السودان
في 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليًا وخارجيًا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم للقتال.